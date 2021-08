Indeksy PMI w centrum uwagi, możliwe wyższe otwarcie rynków w Europie

We wczorajszym dniu odbyła się kolejna pozytywna sesja na rynkach europejskich. Nowe rekordy odnotowały Stoxx 600 i FTSE250, podczas gdy rynki amerykańskie kontynuowały spadki po słabych poniedziałkowych wynikach.

Rosnące wskaźniki zachorowań w całej Azji, a zwłaszcza w Chinach, wydają się powodować niepokój, że odbicie na tym kontynencie może być o wiele słabsze niż w innych regionach świata.



Nie tylko słyszymy o większej liczbie przypadków w Chinach, ale także obserwujemy przyspieszenie wzrostu liczby przypadków w Indonezji i Tajlandii z powodu niższego niż w innych krajach wskaźnika szczepień.

Nie zostało to jeszcze odzwierciedlone w nowszych danych gospodarczych z Chin, a dzisiejszy PMI dla usług Caixin za lipiec pokazał odbicie aktywności gospodarczej do 54,9, po spowolnieniu do 50,3 w czerwcu.



Wydaje się, że mniejsza część obaw dotyczy gospodarek Europy, w których poziom szczepień jest znacznie wyższy.

Hiszpania i Włochy liczą na podobnie dobre odczyty aktywności usługowej, takie jak te, które widzieliśmy w czerwcu.

Oczekuje się, że hiszpański indeks PMI dla usług wzrośnie z 62,5 do 63,1, podczas gdy we Włoszech aktywność usługowa ma wzrosnąć z 56,7 do 58,8.



Ostatnie wstępne indeksy PMI z Wielkiej Brytanii i USA przyniosły zaskakujący spadek aktywności usługowej w lipcu, chociaż warto zauważyć, że presja kosztowa pozostała na podwyższonym poziomie.

Spada również optymizm co do dalszego rozwoju gospodarki, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymujący się niedobór siły roboczej.

We Francji i Niemczech odczyty zarówno dla przemysłu, jak i usług były odporne, ale coraz łatwiejsze do zauważenia jest ogólne osłabienie aktywności gospodarczej.



Aktywność w niemieckim sektorze przemysłowym i usługowym przekracza 60, aczkolwiek jest w dość dalekiej odległości od szczytów. Powodzie z końca lipca mogły spowodować jej dodatkowe spadki.

Częścią wspólną dla wszystkich ostatnich raportów były rosnące koszty nakładów, które na razie nie wydają się wpływać na łańcuchy dostaw, ale mogą zacząć w nadchodzących miesiącach.



Zbliżamy się do piątkowego raportu o płacach w USA za lipiec. Przewiduje się, że najnowszy raport ADP o zatrudnieniu wykaże powstanie 695 tys. nowych miejsc pracy, po 692 tys., które zostały dodane w czerwcu.

Inwestorzy będą zwracać baczną uwagę na to, o czym mówi wiceprezes Fed, Richard Clarida, szczególnie po niedawnych wypowiedziach stałego członka zarządu Fed, Christophera Wallera, które wskazywały, że opowiada się on za zmniejszeniem inflacji w związku z obawami o jej dalszy wzrost. Zastrzegł swoje komentarze, mówiąc, że będzie musiał również zobaczyć przyzwoite raporty dotyczące rynku pracy w sierpniu i wrześniu, które można będzie uznać za „znaczący postęp”.

Dzisiejsze komentarze Claridy mogą mieć istotne znaczenie dla określenia jakie jest jego stanowisko, jeśli chodzi o termin wstępnego ochłodzenia gospodarki. Biorąc pod uwagę obawy wyrażane przez niektórych urzędników Fed, dotyczące niskiego wskaźnika uczestnictwa w rynku pracy, wszelkie wypowiedzi, które Clarida dzisiaj wygłosi, mogą nie przetrwać pierwszego kontaktu z piątkowymi payrollsami, zwłaszcza jeśli dane będą słabsze od przewidywanych.



EURUSD – wciąż znajduje dość silne wsparcie w okolicy 1,1850. Spadek poniżej 1,1840 może oznaczać ruch w kierunku 1,1750, utrzymanie się powyżej tego wsparcia przemawia za dalszymi wzrostami do 1,1975.

GBPUSD – możliwy ponowny ruch do obszaru 1,3820, spadek poniżej 1,3800 będzie sygnalizować powrót do 1,3720. Wzrost powyżej 1,4020 da szansę na test majowych maksimów przy 1,4240.

EURGBP – wczoraj spadł z 0,8560, jego wsparcie pozostaje w pobliżu 0,8500. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do 0,8480, które może powstrzymać wykres przed kontynuacją ruchu do 0,8280.

USDJPY – utrzymanie poniżej oporu na 109,80 może oznaczać nadchodzące spadki do 109,00, a następnie 108,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów wyżej, na poziomie 7120.

DAX – oczekuje się otwarcia 35 punktów wyżej, na poziomie 15590.

CAC40 – możliwe otwarcie 15 punktów wyżej, na poziomie 6738.



