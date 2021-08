Indeksy PMI dla przemysłu zaczynają zwalniać

P iątek był dość rozczarowujący dla rynków w Europie, jednak nie powstrzymał ich od odnotowania szóstego z rzędu miesięcznego wzrostu.

Najlepiej radził sobie DAX i Stoxx600, jednak ich nowe rekordowe wartości w ciągu dwóch ostatnich miesięcy praktycznie się od siebie nie różniły.



W zeszłym tygodniu FTSE250 osiągnął nowy szczyt, podczas gdy indeks FTSE100 zakończył lipiec mniej więcej na tym samym poziomie, co pod koniec maja.



Rynki amerykańskie spadły w piątek, ale podobnie jak giełdy w Europie, zakończyły szósty miesiąc z rzędu na plusie.

Ostatnie dwa miesiące przyniosły znaczną zmienność i niestabilność cen, co znalazło odzwierciedlenie w obsunięciach niektórych kursów. Brakowało jednak jakiegokolwiek przekonania co do kierunku, co skutkowało powrotem do wcześniej notowanych wartości.

Wydaje się, że głównym problemem dla rynków jest to, czy w drugiej połowie roku uda się ponownie uzyskać tak przyzwoite wyniki jak te, które widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni.



Rosnąca liczba przypadków wariantu Delta w całej Azji, wraz z represją regulacyjną w Chinach, sprawiły, że optymizm sprzed kilku miesięcy ustąpił miejsca ostrożności, co do tego, czy wzrosty obserwowane do tej pory mogą zostać utrzymane, a także czy wraz ze zbliżającą się jesienią nie wzrośnie dynamika zachorowań na Covid-19.



W zeszłym tygodniu Nikkei był w pobliżu tegorocznych minimów, a Hang Seng na najniższym poziomie od dziewięciu miesięcy. Skala spadków skłoniła Chiny do częściowego wycofania niektórych ograniczeń, powodując niewielkie odbicie, które wydaje się trwać do dziś w Azji.



Prawdopodobnie przełoży się to na pozytywne otwarcie rynków europejskich w nowym tygodniu danych gospodarczych.

Zaledwie kilka tygodni temu rozmawiano o tym, czy banki centralne poczują się wystarczająco pewnie, aby zacząć ograniczać niektóre środki stymulacyjne w miarę ożywienia światowej gospodarki. Wydaje się, że ta narracja zmieniła akcent, gdyż odbicie gospodarcze, które widzieliśmy do tej pory, może zacząć zwalniać.



Jest to szczególnie niepokojące dla Europy, gdzie EBC już wskazał, że prawdopodobnie pozostanie wysoce akomodacyjny przynajmniej do połowy tej dekady.



Oczekuje się, że dzisiejsze indeksy PMI dla przemysłu za lipiec będą odzwierciedlać tę obawę, chociaż wyjątkowo PMI dla przemysłu w Niemczech ma wzrosnąć do 65,6, co prawdopodobnie nie zostanie osiągnięte w związku z niedawnymi powodziami. W innych krajach Europy oczekuje się spowolnienia PMI dla przemysłu we Francji do 58,1, podczas gdy PMI we Włoszech i Hiszpanii ma pozostać na poziomach z czerwca - 61,5 i 59,5.



W Wielkiej Brytanii spodziewamy się spowolnienia z 63,9 do 60,4, głównie z powodu zakłóceń spowodowanych brakiem personelu i przerwami w łańcuchach dostaw. Rosną również koszty nakładów, co budzi pewne obawy, że podwyżki cen mogą stać się bardziej trwałe i działać jak hamulec dla zaufania konsumentów.



W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna balansuje pomiędzy utrzymaniem optymistycznych perspektyw dla gospodarki amerykańskiej a rynkiem pracy, który choć się poprawia, wykazuje niewielkie oznaki wzrostu aktywności zawodowej.

Raport o zatrudnieniu w tym tygodniu będzie miał szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że niektórzy członkowie FOMC wydają się być bardziej zaniepokojeni tygodniowym odczytem liczby bezrobotnych niż wzrostami cen.



EURUSD – osiągnął w zeszłym tygodniu miesięczne maksimum na 1,1908. Dopóki utrzymujemy się powyżej wsparcia na 1,1850, powinniśmy zauważyć dalszy ruch w kierunku 1,1975. Spadek poniżej 1,1840 może oznaczać ruch do 1,1750.

GBPUSD – zabrakło mu siły, aby wyjść powyżej 1,4000. To niepowodzenie może spowodować wycofanie w kierunku obszaru 1,3820. Spadek poniżej 1,3800 będzie oznaczać powrót w okolice 1,3720, a przejście przez 1,4020, dalsze wzrosty do majowych maksimów na 1,4240.

EURGBP – odbił się od 0,8500, zejście poniżej tej wartości pozwoli na ruch w kierunku 0,8480, a następnie 0,8280.

USDJPY – znalazł w zeszłym tygodniu wsparcie przy 109,30, zejście poniżej 109,00 otworzy drogę do obszaru 108,20. Najbliższe opory znajdują się na poziomach 109,80 oraz 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 37 punktów wyżej, na poziomie 7069.

DAX – oczekuje się otwarcia 90 punktów wyżej, na poziomie 15634.

CAC40 – możliwe otwarcie 38 punktów wyżej, na poziomie 6650.



