Donald Trump może się cieszyć, że jego polityka ograniczyła import z Chin, jednak Państwo Środka nie jest tak bezbronne jakby się wydawało. Wprowadzili restrykcje dla firm zbrojeniowych na sprzedaż pierwiastków ziem rzadkich - wręcz niezbędnych dla amerykańskiej zbrojeniówki. Jak wynika z danych rządowych, wysokie cła na produkty wyprodukowane w Chinach spowodowały, że import do USA spadł w czerwcu do najniższego poziomu od 16 lat. Jednak ta drastyczna zmiana nie wpłynęła znacząco na ogólny deficyt handlowy USA. Import z Chin spadł w czerwcu do 18,9 mld dolarów z 41,6 mld dolarów w styczniu, tuż przed wybuchem najzacieklejszej wojny handlowej od dziesięciolec wypowiedzianej przez prezydenta Trumpa. Wartość importu z Chin spadła do najniższego poziomu od lutego 2009 r. Malejący import spowodował również zmniejszenie deficytu handlowego między USA a Chinami do najniższego poziomu od 22 lat. Dla porównania, miesięczny deficyt w obrotach z Chinami osiągnął rekordową kwotę 42,9 mld dolarów w 2018 r., czyli w połowie pierwszej kadencji Trumpa. Jednakże malejący deficyt handlowy w stosunkach z Chinami nie przybliżył Białego Domu Trumpa do celu, jakim jest całkowita eliminacja deficytu handlowego USA. Ogólny deficyt handlowy w zeszłym miesiącu był nieznacznie wyższy od 10-letniej średniej. Dlaczego tak się stało? Rynek nie znosi próżni. Inni partnerzy handlowi w Azji w dużej mierze wypełnili tę lukę. Tajwan i Wietnam były największymi beneficjentami przekierowania handlu.

Optymistyczne prognozy przychodów Advanced Micro Devices Inc. nie wystarczyły, aby podnieść cenę akcji w handlu po sesji — co sugeruje, że gwałtowny wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy mógł być przesadzony, zwłaszcza że zarząd nie uwzględnił sprzedaży w Chinach w swoich prognozach. Warto zauważyć, że obecne prognozy AMD nie uwzględniają przychodów z dostaw układów Instinct MI308 do chińskich klientów, ponieważ firma wciąż czeka na zatwierdzenie przez rząd USA licencji na sprzedaż. W kwietniu administracja Trumpa skutecznie zakazała AMD sprzedaży chipów chińskim klientom, co, jak twierdzi firma, doprowadziło do wzrostu zapasów i związanych z nimi kosztów o około 800 milionów dolarów w kwartale. Akcje spadły o 6,3% w handlu po sesji.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 06.08.2025.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pojawiły się pierwsze oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Piątek zakończył się wyprzedażą akcji, a cały tydzień przyniósł cofnięcie na głównych indeksach. Wczorajsza sesja przebiegała w zmiennych nastrojach i widać było, że inwestorami targają emocje. Poza CAC40 (-0,14%), pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,11% (FTSE MIB) do 0,37% (Dax).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, a po poniedziałkowym odrabianiu strat, przyszła kolej na cofnięcie. Dow Jones stracił 0,14%, S&P500 spadł o 0,49%, a Nasdaq Composite stracił 0,65%.

Na giełdach w Azji kontynuacja odreagowania piątkowej wyprzedaży

Dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel ponownie przebiega w dużo lepszych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0 47%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,57%. Południowokoreański KOSPI traci 0,22% po wzroście o 1,41% dzień wcześniej. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,18%), Szanghaj (0,27%), Sensex (-0,10%), Singapur (0,07%). Asia Dow w górę o 0,60%.

Podsumowanie sesji na GPW

W minionym tygodniu widać było nerwowość w poczynaniach inwestorów. Środa, po lekko spadkowym otwarciu pokazała, że byki nie odpuszczają. Za to czwartek i piątek zakończyły się sporymi spadkami. Realizacja zysków z długich pozycji była aż nadto widoczna. Ten scenariusz nie tylko dotyczył naszej giełdy, ale miał miejsce na wszystkich globalnych parkietach. Poniedziałek przyniósł delikatne odreagowanie piątkowej wyprzedaży, jednak wczorajsza sesja nie miała kontynuacji w kierunku wzrostów. Było więcej zamieszania w poczynaniach inwestorów, podobnie jak na głównych parkietach Europy. Po wysokim otwarciu, już po godzinie WIG20 spadł pod kreskę i do otwarcia notowań na Wall Street na parkiecie przy Książęcej wiało nudą. Indeks oscylował wokół zera. Można było odnieść wrażenie, że zarówno byki jak i niedźwiedzie wzięły sobie urlop. Ostatecznie, po słabym starcie w USA, WIG20 zakończył notowania sporo pod kreską. Zła wiadomość jest taka, że WIG20 spadł w piątek poniżej 2900 pkt i do tej pory nie udało się powrócić powyżej tego poziomu. A wszystko dzieje się przy niskiej aktywności inwestorów, co jest widoczne w spadku obrotów, Teraz dużo będzie zależeć od globalnego sentymentu.

Z grona blue chipów, 4 spółki odnotowało wzrosty. Największy zysk przypadł w udziale Dino, który zyskał 1 40%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował CCC, którego akcje zostały przecenione o 3,63%. O ponad 2% spadły mBank i Santander.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 1,46 mld zł. WIG zyskał 0,38%. Indeks blue chipów stracił 0,51%. WIG20fut spadł o 0,77%, osiągając na zamknięciu wartość 2845 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,01%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem 0,27%.

Złoty wciąż bardzo silny, jednak w powietrzu zapachniało jego korektą

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,92.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,69.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,87.



