Grudniowe PMI i decyzja FOMC skupi dziś uwagę inwestorów

Przemysł Japonii jest na dobrej drodze do wyjścia z recesji. Grudniowe PMI dla japońskiego przemysłu osiągnęło wartość 49,7, co jest znacznie lepszym wynikiem niż jeszcze miesiąc wcześniej i lepszym od oczekiwań. Niestety dynamika eksportu spadła w listopadzie w ujęciu rok do roku z -0,2% do -4,2%. Spadła również dynamika importu. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny wypełniony jest wieloma ciekawymi odczytami i wydarzeniami. Poznamy wstępne dane PMI za grudzień dla sektora przemysłu i usług z Francji, Niemiec, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Następnie Departament Energii przedstawi raport o tygodniowej zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. Wczorajszy odczyt API wskazał na spadek zapasów o niespełna 2 mln baryłek. Jednak jakiekolwiek napływające dane z rynku ropy nie przeszkadzają we wzroście cen czarnego złota. Według EIA zapasy ciągle pozostają na bardzo wysokich poziomach przy braku popytu na surowiec. Projekcja OPEC i EIA i kiepskie perspektywy popytu na ropę nie zrobiły na inwestorach wrażenia. W swoim miesięcznym raporcie EIA obniżyła prognozę wzrostu popytu na 2021 rok do 5,7 mln baryłek dziennie, a w całym 2021 roku świat odzyska tylko dwie trzecie utraconego popytu. Agencja obniżyła również prognozę na czwarty kwartał bieżącego roku.

Jednak najważniejszym wydarzeniem dnia będzie decyzja FOMC o wysokości stóp procentowych. Jednak nie sama decyzja będzie skupiać uwagę inwestorów, tutaj nie należy spodziewać się żadnych zmian w polityce monetarnej banku, zresztą tak jak i w innych bankach centralnych krajów G-7. Inwestorzy oczekują zmian w dotychczasowej polityce fiskalnej, czy Fed podobnie jak EBC zdecyduje się na zmiany w programach skupu obligacji rządowych i korporacyjnych. Tutaj współpraca Powella z Bidenem powinna wyglądać diametralnie inaczej niż z Trumpem, a ambitne projekty prezydenta elekta zapowiadane w kampanii, jak choćby olbrzymie inwestycje w zieloną energię, będą bardzo kosztowne. I ciągle musimy pamiętać o tym, że na efekt szczepionki trzeba będzie poczekać kilka miesięcy, a gospodarka amerykańska nadal potrzebuje wsparcia choćby w utrzymaniu miejsc pracy. O godz. 20:30 odbędzie się konferencja prasowa Jeromego Powella.

I być może właśnie to, że Fed sypnie groszem w obliczu coraz słabszych odczytów z gospodarki USA, uskrzydliło byczo nastawionych inwestorów. Wczoraj w Europie i USA oraz dzisiaj w Azji, powrócił apetyt na ryzykowne aktywa. Wśród europejskich indeksów tylko londyński FTSE zakończył dzień stratą 0,28%, na co przełożyły się obawy o wyjście UK z Unii Europejskiej bez umowy. Pozostałe parkiety wypadły bardzo dobrze. DAX 30 zyskał na zamknięciu ponad 1%, mediolański FTSE MIB ponad 0,8%. Słabiej wypadły Paryż i Madryt z minimalnymi wzrostami. Indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,25%.

Na Wall Street świetna sesja w wykonaniu jankeskich byków, napędzana szansą na porozumienie w sprawie pakietu stymulacyjnego. Początek handlu nie zapowiadał się różowo. Indeksy przyjęły ujemne wartości, ale po dwóch godzinach handlu do głosu doszli kupujący i wraz z upływem czasu amerykańskie benchmarki wspinały się na coraz to wyższe poziomy. W ostatecznym rozrachunku wszystkie indeksy odnotowały solidne zyski. Dow Jones zyskał 1,13%, S&P 500 wzrósł o 1,29%, a technologiczny Nasdaq wspiął się o 1,25%. Najlepiej wypadły małe spółki, które znowu osiągnęły historyczne maksima. Russell 2000 podrożał o 2,40%.

Dziś na bazowych rynkach akcji w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje zieleń, w ślad za wzrostami na Wall Street w nadziei, że w Waszyngtonie uda się przezwyciężyć podziały partyjne i udzielić większej pomocy zmagającej się z dużymi problemami gospodarce USA. Optymizm co do perspektyw gospodarczych rośnie, ponieważ zgoda na szczepionkę Moderny na COVID-19 jest blisko. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,26%, australijski S&P/ASX 200 rośnie o 0,72%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,54%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,78%), Szanghaj (-0,02%), Singapur (0,46%), Tajwan (1,68%), Indonezja (1,61%). Indyjski Sensex rośnie o 0,62%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 0,76%.

Po olbrzymiej zmienności na akcjach CD Projektu, wczorajszy dzień przyniósł uspokojenie nastrojów związanych z grą Cyberpunk. Poprawa sentymentu w Europie sprzyjała wzrostom na warszawskim parkiecie. Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,84 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,55 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 0,84 proc. Podobnej wielkości wzrost przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się w okolicach poprzedniego zamknięcia i w pierwszych minutach handlu utworzył dzienne minimum na poziomie 1933,23 pkt. Od tego momentu do akcji wkroczyła strona popytowa, której w południe udało się wyprowadzić indeks na dzienny szczyt na 1963,56 pkt. Już do końca sesji WIG 20 poruszał się dość płasko. Zamknięcie nastąpiło na poziomie 1955,69 pkt. w górnym zakresie dziennych wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,86%. WIG20 fut zyskał 1,14%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,04%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 1,04 proc. sWIG80 wzrósł o 0,42 proc. W gronie blue chipów 13 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, Orange nie zmienił ceny, a 6 spółek odnotowało spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje KGHM (4,55%), JSW (3,83%) i Cyfrowego Polsatu (2,57%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Lotosu, PGE i Tauronu. Walory te straciły odpowiednio 2,82%, 2,64% i 2,22%.

WIG 20 fut otworzył powyżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,79%.

Złoty zyskuje do koszyka głównych walut wraz ze wzrostem apetytu na ryzykowne aktywa.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej wsparcia na 4,4160.

USDPLN – para spadła poniżej wsparcia na 3,64. Kolejne jest na poziomie 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.