Jak wynika z opublikowanego w środę badania Beige Book Rezerwy Federalnej, gospodarka USA zwolniła w maju. Konsumenci ograniczyli wydatki, a przedsiębiorstwa zmniejszały zatrudnianie. Według raportu, dziewięć z 12 okręgów Fed odnotowało spadek aktywności gospodarczej lub brak zmian we wzroście. Pozostałe okręgi odnotowały niewielki wzrost. Przedstawiciele firm z całego kraju stwierdzili, że konsumenci nie wydają pieniędzy, a rynek pracy został określony jako „płaski”. Podsumowując, w raporcie stwierdzono, że wszystkie dystrykty zgłosiły podwyższony poziom niepewności gospodarczej i politycznej, co doprowadziło do ostrożnego podejścia do decyzji biznesowych i wydatków domowych. W sektorze nieruchomości sprzedaż domów pozostała na niskim poziomie, a tempo budowy domów pozostało na dotychczasowym poziomie lub spadło. Oszacowanie siły gospodarki przy użyciu oficjalnych danych było trudne ze względu na gwałtowne wahania importu w tym roku, będące wynikiem starań Białego Domu o wprowadzenie taryf na towary z zagranicy. Zdaniem ekonomistów, zmienna natura polityki celnej tylko zwiększyła niepewność.

Dziś uwaga inwestorów skupi się na decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Powszechnie oczekuje się, że bank zetnie stopę referencyjną z 2,4% do 2,15%. EBC od roku jest na ścieżce obniżania kosztu pieniądza w obliczu spadającej inflacji. Drugim celem obniżek stóp procentowych jest powrót do dynamicznego wzrostu gospodarek poszczególnych krajów Eurolandu, które od czasu pandemii borykały się z wieloma problemami. Decyzja oraz projekcje EBC na temat inflacji i wzrostu gospodarczego przyniosą podwyższona zmienność na rynkach akcyjnych i notowaniach wspólnej waluty. Oczekiwane cięcie stop procentowych doprowadziło indeks Dax w okolice historycznych szczytów. Czy w reakcji zobaczymy nowe ATH, czy w myśl zasady “kupuj plotki - sprzedawaj fakty” indeks cofnie się korygując ostatni wzrost?

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.06.2025.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miniony tydzień upłynął w poszukiwaniu kierunku i tak rozpoczął się pierwszy tydzień czerwca. Od tego czasu na giełdach Starego Kontynentu trwa poszukiwaniem kierunku. Dax, CAC40 i FTSE MIB na razie skutecznie bronią się w okolicach minimów z ubiegłego czwartku i piątku. Inwestorzy czekają teraz na decyzje EBC w sprawie stóp procentowych. Wczorajszy handel, poza IBEX 35 (-0,19%) zakończył się umiarkowanymi wzrostami pozostałych wiodących indeksów od 0,02% (FTSE MIB) do 0,77% (Dax).

Również na Wall Street od ubiegłego wtorku widać ostrożność inwestorów. Ubiegły tydzień to na zmianę sesja wzrostowa to znów spadkowa. Wczorajszy handel zakończył się w niewielkiej zmienności i od kilku sesji nie ma jasnego kierunku. Dow Jones Industrial Average stracił 0,22%, S&P500 wzrósł o 0,01%. Nasdaq Composite zyskał 0,32%.

Na giełdach w Azji spokojny handel

Na giełdach Azji i Pacyfiku, początek czerwca przyniósł dominację czerwieni, ale wczorajsza sesja, która przyniosła solidne odbicie w oczekiwaniu na rozmowę Trump - Xi i normalizację napięć handlowych na linii Waszyngton - Pekin, nie ma dziś kontynuacji, a handel odbywa się w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,52%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,12%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,07%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,42%), Szanghaj (0,08%) Sensex (0,44%), Singapur (0,02%). Asia Dow w dół o 0,08%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po dwóch z rzędu spadkowych sesjach na GPW, środa przyniosła odbicie. Patrząc szerzej na rynek, po dwóch z rzędu tygodniach spadkowych przy Książęcej, miniony tydzień choć zakończył się na niewielkim plusie, to co może straszyć inwestorów to długi cień na tygodniowej świecy. Wciąż jest szansa utrzymanie wzrostów i atak WIG20 na nowe 52-tygodniowe szczyty. Niemniej należy liczyć się z korektą. Od strony technicznej, na wykresie WIG20 uformowała się formacja RGR, co często jest zapowiedzią pogłębienia spadków. Pierwszym zadaniem dla byków jest trwały powrót WIG20 powyżej poziomu 2800 pkt., jednak dopiero powrót powyżej 2900 pkt. otworzy drogę na nowe 52-tygodniowe maksima.

WIG20 znajduje się blisko ostatniego szczytu, a próba ataku niedźwiedzii wygenerowała tylko nieznaczna korektę. Podsumowując, byki nie złożyły jeszcze broni, a perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP powinna sprzyjać popytowi.

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów, tym samym popyt odrobił część strat z początku tygodnia. Po zielonym otwarciu, WIG20 do południa handlowany był dość płasko. Wtedy to strona popytowa wzięła się do pracy i do końca sesji to ona dyktowała warunki gry. Ostatecznie indeks zakończył dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 17 spółek odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwaliły się CD Projekt, którego akcje zyskały 9,05%. O ponad 3% wzrosły PGE, Allegro, Kęty i KGHM. Po przeciwnej stronie rynku zameldowało się Dino przecenione o 0,63%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,27 mld zł. WIG zyskał 1,41%. Indeks blue chipów zyskał 1,39%. WIG20fut wzrósł o 1,57% osiągając na zamknięciu wartość 2776 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,42%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,72%.

Złoty broni się w pobliżu poziomów oporu

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,75.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,12.



