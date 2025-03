Wartość złota wzrosła niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat, przekraczając po raz pierwszy w historii próg 3000 dolarów za uncję. Kontrakty terminowe na złoto z dostawą w kwietniu osiągnęły w czwartek na Globex wartość 3003,90 USD za uncję. Złoto znajduje się w rynku byka i ignoruje możliwe przeciwności wynikające ze wzrostu rentowności obligacji skarbowych i krótkoterminowego realizowania zysków. Zamiast tego reaguje na kumulujące się obawy makroekonomiczne: spadające zaufanie konsumentów, utrzymującą się inflację, zwiększającą się redukcje zatrudnienia i geopolityczną niepewność wokół taryf.

Biorąc pod uwagę, że rynki wydają się przewartościowane, a banki centralne na całym świecie przyspieszają dedolaryzację poprzez wzmacnianie rezerw złota, długoterminowa siła złota pozostaje niezaprzeczalna. Obawy dotyczące taryf zakłóciły łańcuch dostaw złota, co skłoniło dużych hurtowych dealerów i banki komercyjne do przeniesienia fizycznego złota z London Bullion Market i Bank of England nie tylko do USA, ale i innych krajów. Prawdziwym problemem jest rosnąca rozbieżność między “posiadaniem złota na papierze” a jego fizyczną podażą. Coraz większe obawy budzi fakt, że London Bullion Market i Bank of England mogą nie mieć wystarczającej ilości złota, aby zaspokoić popyt, co sprawia, że inwestorzy spieszą się, aby fizycznie posiadać złoto. Większość kontraktów futures na złoto zazwyczaj rozlicza się gotówką po ich wygaśnięciu, ale w styczniu nastąpił niezwykły wzrost liczby kontraktów wybierających fizyczną dostawę.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 14.03.2025

Jednocześnie słabość dolara amerykańskiego, która zwiększa atrakcyjność złota denominowanego w dolarach, może w dalszym ciągu przyczyniać się do wzrostu cen kruszcu. Jak powiedział Ebkarian, globalne zakłócenia w taryfach celnych, w połączeniu z deficytem budżetowym USA w pierwszych pięciu miesiącach roku fiskalnego 2025, który osiągnął rekordową kwotę 1,147 biliona dolarów doprowadziły do spadku wartości dolara. Indeks dolara (DXY) stracił od początku roku 4,3%. To największy spadek w porównywalnym okresie od 2008 r.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Można odnieść wrażenie, że na europejskich parkietach optymizm powoli gaśnie. Ostatnie sesje mogą być przygotowaniem do oczekiwanej przez wielu traderów korekty. Czwartek na Starym Kontynencie zakończył się w mieszanych nastrojach, co może zaprzeczyć tezie, że hossa będzie trwać w najlepsze bez oglądania się na zawirowania na Wall Street. Poza FTSE100 (0,02%) i IBEX 35 (0,14%), pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,15% (Stoxx 600) do 0,80% (FTSE MIB).

Za oceanem od początku stycznia wciąż widoczna jest niepewność i słabość popytu. Słowa Trumpa, że możliwa jest w tym roku recesja pogrążyły Wall Street. Po niedźwiedzim lutym, marzec również rozpoczął się spadkami. Po niewielkim odbiciu w środę, czwartek zakończył się dalsza wyprzedażą akcji. Dow Jones Industrial Average stracił 1,30%, S&P500 spadł o 1,39%. Nasdaq Composite, który zakończył dzień spadkiem o 1,96%.

Na giełdach w Azji przewaga zieleni, a brylują chińskie giełdy.

Na rynkach Azji i Pacyfiku widać dziś przewagę popytu. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,85%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,52%. Południowokoreański KOSPI traci 0 13%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (2%), Szanghaj (1,86%), Sensex (-0,27%), Singapur (-0,17%). Asia Dow w górę o 0,72%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Jak niewiele brakło aby na GPW doszło do przełomu. Od początku miesiąca WIG20 walczył o kierunek, a raczej można było przypuszczać, że była to obrona zysków przed zbliżającym się terminem wygasania marcowej sesji kontraktów. Po spadkowych sesjach pojawia się popyt i na odwrót. Byki z satysfakcją mogły odnotować, że parkiet przy Książęcej był najsilniejszym parkietem w Europie, a skala zysków mogła zadowolić największych optymistów. Wczorajsza sesja to był typowy mecz do jednej bramki w wykonaniu strony popytowej. Od samego startu notowań WIG20 wystrzelił na północ i już w południe osiągnął sesyjne maksimum. Od tej pory popyt bronił zdobyczy i ostatecznie zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań.

Patrząc technicznie na obraz rynku, indeks WIG20 od listopadowego dołka pozostaje w trendzie wzrostowym i roczne maksimum jest w zasięgu ręki. Jednak pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach może wpłynąć na rodzimych graczy, a wtedy należy liczyć się korektą. Na chwile obecną WIG20 utrzymuje się powyżej poziomu 2600 pkt.

Z grona blue chipów 17 spółek odnotowało skromne wzrosty. Liderami wzrostów były Allegro i JSW, których akcje wzrosły odpowiednio o 13,61% i 7,49%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się akcje Kruka 0,61%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,03 mld zł. WIG zyskał 1,63%. Indeks blue chipó w zyskał 2,14%. WIG20fut wzrósł o 2,01% osiągając na zamknięciu wartość 2686 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,46%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,71%.

Złoty utrzymuje siłę do walut rezerwowych, pomimo rynkowych zawirowań.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,18.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,86.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,36.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.