General Motors zrezygnował z planu zainwestowania 300 milionów dolarów w produkcję silników do pojazdów elektrycznych i zamiast tego zainwestuje 888 milionów dolarów w produkcję najnowszych silników V8. Od czasu ogłoszenia przed dwoma laty rozpoczęcia produkcji pojazdów elektrycznych, ich sprzedaż spadła, co skłoniło GM i innych producentów samochodów do wycofania się z planów inwestycyjnych w tę technologię. Firma poinformowała we wtorek, że jest to największa pojedyncza inwestycja w fabrykę silników V8 szóstej generacji. Silniki te, stosowane w ciężarówkach i SUV-ach, wykorzystują innowacyjne rozwiązania w zakresie spalania i zarządzania temperaturą, co pozwala na zwiększenie osiągów przy jednoczesnej redukcji emisji

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 28.05.2025.

Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, zaproponował plan mający na celu obniżenie długoterminowych rentowności obligacji skarbowych, co mogłoby przełożyć się na niższe koszty kredytów hipotecznych i pożyczek dla firm. Jego głównym pomysłem jest złagodzenie tzw. wskaźnika dodatkowej dźwigni finansowej (SLR), który określa, ile kapitału banki muszą utrzymywać w stosunku do posiadanych aktywów, w tym obligacji skarbowych. Obniżenie tego wskaźnika miałoby zachęcić banki do zwiększenia zakupów obligacji rządowych, co z kolei mogłoby obniżyć ich rentowności. Bessent uważa, że taka zmiana mogłaby obniżyć rentowności o kilkadziesiąt punktów bazowych, podobnie jak miało to miejsce podczas tymczasowego zawieszenia SLR w czasie pandemii COVID-19. Jednak niektórzy eksperci, jak Peter Boockvar z Bleakley Advisory Group, są sceptyczni co do skuteczności tego planu. Obawiają się, że banki mogą być niechętne do zwiększania swoich zasobów obligacji, zwłaszcza po upadku Silicon Valley Bank w 2023 roku, który miał znaczną ekspozycję na długoterminowe obligacje skarbowe. W takim przypadku konieczna mogłaby być interwencja Rezerwy Federalnej. Dodatkowo, Bessent proponuje inne działania mające na celu obniżenie rentowności obligacji, takie jak zwiększenie emisji krótkoterminowych bonów skarbowych (T-bills) zamiast długoterminowych obligacji oraz zwiększenie krajowej produkcji ropy naftowej, co mogłoby obniżyć ceny energii i inflację, wpływając pozytywnie na rentowności.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Wtorkowa sesja na giełdach Starego Kontynentu w zdecydowanej większości zakończyła się w optymistycznych nastrojach. Niemniej wciąż widać, że wkrada się niepewność. Dane PMI z Eurolandu pokazały, że gospodarki, a szczególnie sektor usług ma problem z powrotem na ścieżkę rozwoju, a to może sugerować korektę ostatniej fali wzrostowej. Poza CAC40 (-0,02%), wszystkie wiodące indeksy zakończyły dzień nad kreską zyskując od 0,13% (IBEX 35) do 0,83% (Dax).

Po dniu wolnym, amerykańscy inwestorzy szeroko otworzyli portfel, rzucając się na akcje jak na świeże bułeczki. Po spadkach w środę, czwartek i piątek, wczorajszy handel zakończył się wystrzałem optymizmu. Dow Jones Industrial Average zyskał 1,78%, na S&P500 wzrósł o 2,05%. Nasdaq Composite wystrzelił w górę o 2,47%.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku

Na giełdach Azji i Pacyfiku tydzień rozpoczął się w mieszanych nastrojach i w takich przebiega dzisiejszy handel. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,20%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,16%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,4%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,55%), Szanghaj (0,07%), Sensex (-0,29%), Singapur (0,52%). Asia Dow w dół o 0,17%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po dwóch z rzędu tygodniach spadkowych przy Książęcej, przyszedł czas na silne wzrosty. Impulsem dla byków było oczywiście przedłużenie terminu wprowadzenia karnych ceł na UE. Martwić powinna skala aktywności, bowiem obrót na szerokim rynku w poniedziałek drastycznie spadł. Dobrą wiadomością jest powrót WIG20 powyżej poziomu 2800 pkt. Na GPW, ciągle jest szansa na kontynuację marszu na północ, jednak poprzednie dziesięć sesji pokazało ostrożność kupujących. WIG20 znajduje się blisko ostatniego szczytu, ale euforia, która wlała się na rynki akcji w wyniku wstępnego porozumienie handlowego pomiędzy USA i Chinami ostygła i WIG20 oddalił się od bariery 2900 pkt. To cofnięcie można spróbować tłumaczyć realizacją zysków, ale jeśli globalne dobre nastroje również będą słabnąć może to oznaczać pogłębienie korekty. Perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP powinna sprzyjać popytowi, jednak korekta ostatniej, dynamicznej fali wzrostowej może nabierać kształtu.

Sam początek piątkowej sesji nie wskazywał na powrót optymizmu. Do południa, WIG20 oscylował wokół zera i dopiero po południu byki pokazały pazur i to oni byli stroną dyktującą warunki gry. Ostatecznie indeks zakończył dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 16 spółek odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwalił się mBank, którego akcje zyskały 1,89%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się KGHM ze stratą 1,14%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld zł. WIG zyskał 0 69%. Indeks blue chipów zyskał 0,78%. WIG20fut wzrósł o 0,79% osiągając na zamknięciu wartość 2824 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,60%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,28%.

Złoty broni się w pobliżu poziomów oporu

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,78.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,42.



