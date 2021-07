Globalni inwestorzy lokują pieniądze w USA - największy napływ kapitału od 1992 r

P iątkowe rekordy na jankeskich indeksach zawdzięczamy w dużej mierze zagranicznym graczom.

Zarządzający pieniędzmi na całym świecie zainwestowali w fundusze amerykańskie ponad 900 miliardów dolarów w pierwszej połowie roku. Inwestorzy na całym świecie inwestują pieniądze w amerykańskie aktywa finansowe, co jest oznaką pewności, że największa gospodarka świata jest w stanie poradzić sobie z pandemią Covid-19 lepiej niż wiele innych. Według danych zebranych przez Refinitiv Lipper, inwestorzy na całym świecie przekazali ponad 900 miliardów dolarów netto do funduszy wzajemnych i giełdowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszego półrocza. To rekord w danych sięgających 1992 roku. Łącznie to więcej niż inwestorzy ulokowali w funduszach na całym świecie w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2021 roku. Napływy te stanowią podstawę rajdu, który doprowadził amerykańskie indeksy do rekordów, wyprzedzając główne indeksy w Europie i Azji. Polityka stymulacji monetarnej i fiskalnej doprowadziła do gwałtownego wzrostu oszczędności, a wielu twierdzi, że Stany Zjednoczone pozostają najlepszym miejscem do ulokowania gotówki, jeśli chodzi o akcje, obligacje i inne aktywa.



Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentownościom. Spadek rentowności na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych są nadal znacznie poniżej -1% i są na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych jest dziś rano na poziomie 1,257%, a 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 1,1899%.



W wyśmienitych nastrojach zakończyli tydzień inwestorzy na głównych parkietach Europy Piątkowa sesja ponownie przebiegała pod dyktando kupujących. Wszystkie najważniejsze benchmarki zyskały: FTSE 100 (0,85%), DAX30 (1%), CAC40 (1,35%), FTSE MIB (1,29%) i IBEX 35 (1,11%). Stoxx 600 podrożał o 1,09%.



Piątkowa sesja na Wall Street z pewnością przejdzie do historii. Najważniejsze indeksy kontynuowały odbicie po tąpnięciu w poniedziałek, a trzy najważniejsze ustanowiły rekordy wszechczasów. Po dobrym otwarciu, przez całą sesję indeksy zmierzały na północ. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem 1,04%. Dow Jones zyskał 238 pkt., czyli 0,68%, pokonując barierę 35000 pkt. S&P500 wzrósł o 1,01%. Russell 2000 zyskał 0,46%.



Parkiet w Tokio został otwarty po dwóch dniach z powodu święta oraz ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Azjatyckie giełdy rozpoczynają tydzień w przewadze spadków. Inwestorzy wahają się między optymizmem co do globalnego ożywienia a niepokojem, że banki centralne mogą odczuwać presję, by powstrzymać rosnącą inflację poprzez wycofanie prawie darmowych kredytów. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,90%. australijski S&P/ASX 200 rośnie o 0,02%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,74%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-3,39%), Szanghaj (-3,03%), Singapur (-0,56%), Nowa Zelandia (-0,50%), Indonezja (0,14%). Indyjski Sensex rośnie o 0,16%. Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,42%.



Sytuacja techniczna na warszawskim parkiecie nie zmieniła się i pozostajemy w trendzie bocznym. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba. Po poniedziałkowym zrzucie dwie ostatnie sesje wskazują, że zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG i WIG20 w trendzie bocznym. Niemniej poniedziałkowa sesja może martwić, a poziomy oporu uaktywniają sprzedających. Wzrosty w Europie i USA sprzyjały byczo nastawionym graczom, co w efekcie przyniosło wzrosty na indeksach. A wszystko to działo się przy skromnym obrocie. Z drugiej strony, tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie. Zatem na starcie nowego tygodnia można spodziewać się handlu bez fajerwerków.



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 562 mln złotych. Z tego na blue chipy przypadało 400 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,32 proc. Znacznie większy zysk odnotował WIG20. Od otwarcia powyżej poprzedniego zamknięcia WIG20 snuł się nad kreską w niespełna jedenastu punktowej zmienności. Zamknięcie wypadło na poziomie 2242,41 pkt., w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 0,56%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,45%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,19%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,39%, a sWIG80 zyskał 0,36%.

W gronie blue chipów 14 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły PGE (5,63%), Tauron (3,70%) i JSW (2,42%). Pozostałe 6 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Cyfrowy Polsat, Allegro i PKO BP. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 0,84%, 0,76% i 0,67%.



WIG20fut otworzył się poniżej piątkowego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci skromne 0,06%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,34.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,88.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,23.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary.



