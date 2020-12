Giełdy europejskie odreagowują po euforii z powodu szczepionki Pfizera

Patrząc na wczorajszą euforyczną reakcję giełdy na wiadomość, że Pfizer i BioNTech odnotowały 90-procentowy wskaźnik skuteczności w badaniach nad szczepionką, można by sądzić, że kryzys zdrowotny spowodowany pandemią koronawirusa dobiega końca. Nowe rekordy na Dow, S&P 500 i Russell 2000 wskazują na znacznie większe poczucie optymizmu niż w jakimkolwiek innym okresie w tym roku, jednak nadal warto zachować ostrożność w tych bardzo niepewnych czasach. Istnieje perspektywa, że wczorajsze wiadomości mogą skłonić amerykańskich polityków do wycofania się z prób wprowadzenia dalszych stymulacyjnych środków fiskalnych w nadchodzących tygodniach. Wyniki badań Pfizera są z pewnością mile widzianą wiadomością, a skuteczność szczepionki wynosząca 90% jest z pewnością znacznie powyżej oczekiwań i niewątpliwie stanowi światło w tym mrocznym dla światowej gospodarki roku, jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni i wciąż pozostaje jeszcze trochę etapów do przejścia, zanim życie, jakie znaliśmy rok temu, będzie mogło powrócić do wszelkich pozorów normalności w krótkim lub średnim okresie.

Stoimy nie tylko przed wyzwaniem rozsądnego poruszania się w warunkach gospodarczej blokady spowodowanej przez wirus, ale musimy jeszcze poczekać na ostateczne wyniki z prób nad szczepionką, które nadal muszą zostać przeanalizowane, a jak powiedział wczoraj przedstawiciel WHO - David Nabarro - ocena ostatniego etapu będzie nadal kluczowa dla ustalenia, czy szczepionka uzyska ostateczne zatwierdzenie. Nawet wówczas, społeczeństwa nadal będą musiały nadal stosować obecne środki ochrony w postaci masek na twarz, zachowania dystansu społecznego i mycia rąk. Wszystko to z pewnością potrwa jeszcze wiele miesięcy, biorąc pod uwagę wyzwanie logistyczne polegające na wprowadzeniu szczepionki w wystarczających ilościach, aby mogło rozpocząć się normalne życie. Oznacza to, że pomimo całego optymizmu, jaki widzieliśmy wczoraj w sektorze podróży, wypoczynku, gastronomii, itp. musimy poczekać na zmianę zachowań konsumentów, a nawet wtedy ogólny ruch w tych branżach będzie prawdopodobnie dużo mniejszy niż przed pandemią. Wydaje się, że wczorajsze wiadomości nadeszły zbyt późno, aby uratować Norwegian Air po tym, jak rząd Norwegii powiedział, że nie będzie już zapewniał wsparcia dla przewoźnika. Bez dalszych środków linia lotnicza może mieć trudności z przetrwaniem, chyba że uda jej się zebrać dodatkową gotówkę na prowadzenie swojej działalności.

Podczas gdy rynki akcji rozpoczęły tydzień od przyzwoitego wzrostu, ceny ropy również cieszyły się solidną zwyżką, oczekując lepszych perspektyw gospodarczych wraz ze zbliżającym się rokiem 2021 r. Z drugiej strony, w tym samym czasie ceny złota gwałtownie spadły, zbliżając się do wrześniowych minimów.

Dzisiejsza reakcja giełdy wydaje się być nieco bardziej zdystansowana i możemy się spodziewać niższego otwarcia, ponieważ wczorajsza euforia zaczyna się wyczerpywać i zaczynamy skupiać się na bardziej przyziemnych kwestiach, jak chociażby danych ekonomicznych, rozpoczynając od publikacji z Wielkiej Brytanii i wskaźników bezrobocia. W ostatnim zestawie danych dotyczących bezrobocia zaczęliśmy dostrzegać początek przyspieszenia wyższego wskaźnika bezrobocia MOP, który ma tendencję do pozostawania w tyle, jeśli chodzi o rzeczywisty poziom bezrobocia. W ciągu trzech miesięcy do sierpnia nastąpił gwałtowny wzrost z 4,1% do 4,5%, ponieważ coraz więcej pracodawców zdecydowało się obniżyć koszty, gdy stało się jasne, że po kryzysie nie będzie ożywienia w kształcie litery V. Ponieważ urlopy furlough pomagają zamaskować wzrost poziomu bezrobocia, przedłużenie programu w zeszłym tygodniu do marca przyszłego roku prawdopodobnie nastąpi zbyt późno dla wielu osób wykonujących pracę w tych trudnych czasach, biorąc pod uwagę, że wielu pracodawców już zaczęło ograniczać liczbę osób zatrudnionych, a dzisiejsze najnowsze dane dotyczące bezrobotnych mają to jeszcze potwierdzić, wykazując wzrost do 4,8% w okresie trzech miesięcy do września. Spowoduje to powrót do poziomów obserwowanych ostatnio pod koniec 2016 r. Miesięczna całkowita liczba nowych bezrobotnych wzrosła już do 7,6% - poziomu, który prawdopodobnie dokładniej odzwierciedla sytuację na rynku pracy w Wielkiej Brytanii w tej chwili.

Oczekuje się, że bezrobocie MOP we Francji wzrośnie do 7,5% w III kwartale (wzrost z poziomu 7,1%), podczas gdy najnowsze dane o produkcji przemysłowej mają wykazać niewielką poprawę we wrześniu. Odczyt niemieckiego raportu ZEW może tym razem przynieść znacznie bardziej negatywny obraz niż w październiku. Wówczas obserwowaliśmy gwałtowny spadek z dwudziestoletniego szczytu 77,4 do najniższego od 5 miesięcy poziomu 56,1. Ten optymizm opierał się na błędnym założeniu, że możemy uniknąć drugiej fali, a także kolejnego lockdownu. Te oczekiwania okazały się nieco przedwczesne, co może przynieść dalsze gwałtowne spadki w listopadowych odczytach w tym tygodniu, z szacunkiem na poziomie 40,gdy wiemy już, że niemiecka gospodarka będzie podlegać dalszym ograniczeniom, podobnie jak reszta Europy, do początku przyszłego miesiąca. Biorąc pod uwagę wczorajsze wydarzenia, ta niemiecka ankieta może być teraz nieco nieaktualna, a w nadchodzących tygodniach możemy zobaczyć gwałtowne odbicie z powodu optymizmu co do perspektyw nowego kandydata na powszechną szczepionkę.

EURUSD – para wybiła z okolic 1,1920 zanim doszło do spadków. Dopóki znajdujemy się powyżej 1,1780 oraz 50-dniowej MA, momentum pozostaje pozytywne i może skierować parę na 1,2000. Spadek poniżej 1,1780 może oznaczać słabość i spadki w okolice 1,1680.

GBPUSD – niepowodzenie w wybiciu 1,3200 w dniu wczorajszym spowodowało spadek pary, jednak momentum pozostaje pozytywne. Dopóki znajdujemy się powyżej 1,3070 możemy skierować się na 1,3250. Wsparcie znajduje się przy 1,3070 i jeśli zostanie przełamane, wówczas może dojść do spadków w okolice 1,2980.

EURGBP – para wciąż w tendencji spadkowej z oporem przy 50- i 100-dniowej MA, w okolicy 0,9060. Systematyczny spadek poniżej 0,9000 może skierować kurs na dołki z ostatniego tygodnia przy 0,8940.

USDJPY – wczorajszy powrót powyżej 104,00 spowodował ruch dolara w kierunku oporu przy 105,60 i dalej z szerszą barierą powyżej 106,20. Przełamanie 106,20 wyznacza nowy cel, którym jest powrót do poziomu 107,00. Wsparcie znajduje się na 105,00.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 70 punktów do 6,116

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 266 punktów do 12,920

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 90 punktów do 5,246

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.