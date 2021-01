Georgia wzięta przez Demokratów. Zamieszki w Waszyngtonie. Dow Jones na historycznym szczycie

Podczas gdy rodzimi gracze w spokoju oczekiwali powrotu na parkiet, w Stanach Zjednoczonych i Europie giełdy rosły w imponującym tempie. Inwestorzy wyceniali doniesienia agencji Associated Press, że nieznaczną przewagę w wyborach uzupełniających do Senatu USA maja kandydaci Demokratów. Wśród inwestorów mogła rodzić się obawa, że zyski spółek spadną, ponieważ prezydent elekt, Joe Biden, zapowiadał podwyżkę podatków od przedsiębiorstw. Z drugiej strony przejęcie Senatu przez partię Bidena oznacza znacznie większe bodźce finansowe dla amerykańskiej gospodarki, która boryka się z poważnymi problemami. Jak się później okazało, sondaże potwierdziły się i demokratyczni pretendenci Jon Ossoff i Raphael Warnock pokonali dwóch urzędujących republikańskich senatorów w Georgii w drugiej turze wyborów stanowych, co daje ich partii skuteczną kontrolę nad Senatem. W perspektywie krótkoterminowej demokratyczna kontrola Senatu prawie na pewno oznacza większe wsparcie fiskalne. Demokraci (przy wsparciu kilku Republikanów) będą naciskać na rozszerzenie ostatniej rundy czeków z 600 do 2000 dolarów, co oznaczałoby, że kolejne 350 miliardów dolarów wpłynęłoby do kasy gospodarstw domowych, oprócz około 160 miliardów dolarów, które są już w drodze. Taki układ sił na Kapitolu będzie sprzyjał realizacji programów wyborczych Joe Bidena, między innymi olbrzymie inwestycje w czystą energię. Wczoraj EFT-y zorientowane na czystą energię wystrzeliły jak z katapulty.

Urzędujący jeszcze Donald Trump ciągle próbuje zablokować wybór Bidena na prezydenta. Jego poczynania i nawoływania by wiceprezydent Mike Pence złamał konstytucję i nie dopuścił do zatwierdzenia ważności głosów elektorskich, pośrednio nawołując też swoich zwolennikó w do buntu, doprowadziły do dantejskich scen, które miały miejsce w Waszyngtonie. „Tak umiera demokracja”: mafia pro-Trumpa szturmuje Kapitol w celu obalenia wyborów” - to tylko jeden z licznych nagłówków, które pojawiły się w amerykańskich mediach, po tym jak rozwydrzone hordy zwolenników Trumpa wdarły się do budynku Senatu, a debatujący kongresmeni musieli chować się na podłodze pod rzędami foteli. Buntownicy podjudzani przez Trumpa próbowali wnieść butelki z benzyną na salę obrad. Cztery osoby zginęły podczas zamieszek, a na Kapitolu kobieta została śmiertelnie postrzelona. Burmistrz Waszyngtonu wprowadził godzinę policyjną, próbując powstrzymać przemoc. Kilka godzin później Twitter po raz pierwszy zablokował konto Trumpa, zażądał usunięcia tweetów usprawiedliwiających przemoc.

Wiceprezydent Mike Pence otwierając ponownie obrady Senatu, zwrócił się bezpośrednio do demonstrantów: „Nie wygraliście”. Zasmucony prezydent elekt Biden, na dwa tygodnie przed inauguracją, powiedział, że amerykańska demokracja jest „pod bezprecedensowym atakiem”, co powtórzyło wielu w Kongresie, w tym niektórzy i Republikanie. Były prezydent George W. Bush powiedział, że obserwował wydarzenia z „niedowierzaniem i konsternacją”.

Rynki akcyjne nie zareagowały na to, co działo się w Waszyngtonie, ani na dane ADP, które pokazały, że amerykański rynek pracy ponownie znalazł się w tarapatach, a proces powrotu do normalności zajmie wiele miesięcy. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wyniosło -123 tys. wobec 304 tys. w poprzednim miesiącu. Europejskie parkiety zakończyły dzień silnymi wzrostami. Londyński FTSE 100 zyskał 3,47%.

Na Wall Street, wygrana Demokratów rozbudziła nadzieje na zwiększenie bodźcó w fiskalnych, co wpłynęło na optymizm inwestorów. Jednak zdaniem wielu analityków, wcześniej niż później musi przyjść otrzeźwienie, co sugeruje, że napływające dane z gospodarki będą kluczowe dla dalszych losów indeksów giełdowych, a od dłuższego czasu dane te wskazują na słabnącą od listopada największą gospodarkę świata. Od początku sesji rosły indeksy Dow Jones i S&P 500. Amerykańskie blue chipy wspięły się na nowy rekordowy poziom, ocierając się o okrągły poziom 31000 punktów, na zamknięciu osiągając zysk 1,44%. Zyskami zakończyły dzień S&P 500 (0,57%), a Russell 2000 wystrzelił o 3,98%. Tylko technologiczny Nasdaq nie znalazł uznania w oczach inwestorów, finiszując ze stratą 0,61%.

Akcje w Azji rosną dziś po tym, jak Wall Street zareagowało w oczekiwaniu na większy bodziec dla gospodarki, pomimo dantejskich scen w Waszyngtonie, gdy zwolennicy Trumpa szturmowali Kapitol. Indeks tokijskiej giełdy wzrósł o 1,60%, australijski S&P/ASX 200 zyskał 1,59%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 2,14%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,46%), Szanghaj (0,28%), Singapur (1,44%), Tajwan (1,54%), Indonezja (1,48%). Indyjski Sensex rośnie o 0,35%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 1,34%.

Podczas przedświątecznej sesji na GPW wiało nudą, bowiem warszawscy gracze, słusznie albo i nie, wybrali scenariusz oczekiwania na rozstrzygnięcie wyborów w Georgii i niepewność na reakcję amerykański inwestorów na ich wynik. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,26 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 942 milionów złotych. Indeks WIG zyskał 0,12 proc. Symboliczny zysk przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył w okolicach poprzedniego zamknięcia i na tym poziomie wypadło zamknięcie. Oznacza to wzrost wartości indeksu o skromne 0,02%. WIG20 fut stracił 0,10%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,15%. Niewielki spadek o 0,12% zaliczył mWIG40. W tych okolicznościach cieszy zysk małych spółek. sWIG80 wzrósł o 1,16 proc. W gronie blue chipów 8 spółek osiągnęły zyski, a 12 odnotowało spadki. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Allegro (1,88%), PKO BP (1,65%) i Pekao (1,2%). Powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze JSW, CD Projektu i Dino. Walory te straciły odpowiednio 3,88%, 3,87% i 2,18%.

WIG 20 fut otworzył się luka wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 1,54%.

Notowania złotego od początku roku się ustabilizowały.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN – para jest powyżej 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para oscyluje wokół poziomu 4,18.

PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.