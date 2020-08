TikTok to popularna wśród współczesnych nastolatków aplikacja mobilna pozwalająca na nagrywanie i dzielenie się krótkimi, 15-sekundowymi filmami. Sam projekt budzi ostatnio liczne kontrowersje związane z prywatnością jego użytkowników i domniemaną inwigilacją ze strony Chin. O TikToku piszemy jednak z innego powodu. Ostatnio w aplikacji zapoczątkowano wyzwanie #dogecoinchallange. DogeCoin (DOGE) to niejako kryptowaluta-mem, przyozdobiona wizerunkiem psa rasy Shiba Inu - bardzo popularnego obiektu internetowych memów (tzw. Doge, stąd nazwa kryptowaluty). Coin ten wart jest dziesiąte części amerykańskiego centa, zaś twórcy wyzwania ustawili sobie za cel napompowanie ceny do poziomu jednego dolara. Filmik namawiający do zakupu DOGE za 25 USD został już odtworzony ponad pół miliona razy, dzięki czemu udało się w czasie poniżej 24 godzin wypchnąć cenę z 0,236 centa do 0,285 centa. Wygląda na to, że ruch ten na tym poziomie się skończy, a cała zabawa przypomina o zjawisku tzw. pompowania cen walorów, na czym zyskują przede wszystkim autorzy całej akcji.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała o zamknięciu nielegalnego lokalu hazardowego w Włodowie z Bitomatem - bankomatem pozwalającym na zakup BTC. Ustalono, że najpierw w Bitomacie klient musiał zmienić gotówkę na BTC, który generował specjalny kupon z kodem. Dokument należało pokazać do kamery komputera po drugiej stronie pomieszczenia, gdzie następnie można już było rozgrywać gry hazardowe. Wygrane również mogły zostać wypłacone przez Bitomat. KAS poinformowała, że był to sposób na obejście zakazu wirtualnego hazardu pod przykrywką zakupu kryptowalut.

Banki centralne całego świata coraz silniej odczuwają na swoim karku oddech Chin, które niestrudzenie dążą do tego, by jeszcze w tym roku udostępnić własną walutę cyfrową banku centralnego (CBDC), czyli e-juana. Część ekspertów twierdzi, że sukces tego projektu może zakończyć hegemonię dolara amerykańskiego na światowych rynkach. Jak ostatnio w swoim wystąpieniu mówił Douglas Arner - dyrektor Asian Institute of International Financial Law Uniwersytetu w Hongkongu - kluczem w wyścigu stanie się międzynarodowa interoperacyjność, jako zdolność adaptacji rozwiązania do przeprowadzania transakcji na całym świecie. Zdaniem Arnera szansę na międzynarodową adaptację własnego rozwiązania mają dzisiaj trzy projekty: e-dolara, e-juana i e-euro. Projekty krajów skandynawskich, brytyjski czy australijski traktowane są jedynie jako ciekawostka i folklor, bez szans w starciu z gigantami. Stawka jest zatem naprawdę wysoka, a gra toczy się nie o niewielkie transakcje konsumentów, ale międzynarodowe operacje finansowe na olbrzymią skalę. Dość powiedzieć, że dochodzi tutaj kwestia geopolityki i pragnienia zrzucenia z piedestału USA przez Chiny.

Bitcoin niezmiennie konsoliduje w strefie 9-10 tysięcy dolarów, której ograniczenia stanowią odpowiednio ważne wsparcie oraz opór. Kolejny test siły byków na 10500 USD, zaś niższym wsparciem byłyby okolice 8500 USD.

Ethereum wciąż nie radzi sobie z oporem na 250 USD, który otwierałby drogę do kolejnego na 278 dolarach. Wsparciem natomiast jest strefa 223-224, a następnie 216 dolarów.

Bitcoin Cash wciąż biegnie bokiem. Główny zakres konsolidacji to 217-276 dolarów.

Wybicie tego pierwszego poziomu oznaczałoby spadek do okrągłych 200 USD, zaś drugiego - wzrost w kierunku 300 dolarów, gdzie domknięta zostanie spadkowa luka.

Ripple zaatakowało okrągłe 20 centów, a obecnie widać bitwę popytu z podażą, by utrzymać się nad tym poziomem. Kolejny opór to 20,8 centów, a następnie 22,2 centa. Wsparcie natomiast na 18,9 oraz 17,7 centa.

Litecoin wciąż bez trendu. Wsparciem jest 40 USD, a jego wybicie otworzy drogę do 29,25 USD. Najważniejszy opór natomiast to teraz 50 dolarów.

Dash pozostaje w zakresie wahań między 65 a 77,5 USD. Istotne będzie wybicie jednego z tych dwóch poziomów. Przebicie wsparcia pociągałoby za sobą perspektywy spadków do 59 USD.

