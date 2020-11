Fundusz ratunkowy UE w centrum uwagi, spokój na rynkach

W piątek rozpoczął się szczyt UE poświęcony funduszowi ratunkowemu. Sesja przebiegała spokojnie, ponieważ inwestorzy przez większość dnia oczekiwali na informacje z tego wydarzenia. Był to stabilny dzień dla spółek europejskich i amerykańskich.

Na spotkaniu osiągnięto niewiele, co nie było też niespodzianką. W centrum rozmów znajdował się pakiet ratunkowy w wysokości 750 mld euro. Pierwotna propozycja zakładała, że 500 miliardów euro zostanie przydzielonych w formie dotacji, a 250 miliardów euro zostanie rozdysponowanych w postaci pożyczek. Holandia, Austria, Szwecja i Dania wyraziły sprzeciw wobec bezwarunkowego przyznania 500 miliardów euro w formie bezzwrotnej. Pojawiły się obawy, że fundusze nie zostaną wykorzystane do walki z kryzysem zdrowotnym. Kraje, o których mowa, nazwano “oszczędną czwórką”. Zakwestionowały one również wielkość proponowanych dotacji.

Rozmowy toczyły się przez weekend. Chcąc przekonać „oszczędną czwórkę”, zaproponowano, by 400 miliardów euro zostało przekazanych jako dotacje. Poinformowano, że Holandia i Austria naciskają na dotacje w wysokości 390 miliardów euro i pożyczki w wysokości 360 miliardów euro, ale nic nie zostało jeszcze uzgodnione. Dyskusje będą kontynuowane po południu.

Zaproponowano, aby pakiet zawierał „super awaryjną przerwę”, co oznacza, że każdy rząd mógłby zakwestionować wykorzystanie środków. Takie posunięcie pomogłoby w zapewnieniu, że gotówka została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Im szybciej blok osiągnie porozumienie co do warunków pomocy, tym lepiej dla wszystkich, zwłaszcza dla krajów takich jak Hiszpania i Włochy, które zostały mocno dotknięte kryzysem zdrowotnym i są w dużym stopniu uzależnione od turystyki.

Giełdy w Azji są dość mieszane. CSI 300 notuje solidne wzrosty, Nikkei 225 porusza się płasko, a Hang Seng również zyskuje.

Stany Zjednoczone opublikowały w piątek mieszane dane. Pozwolenia na budowę za czerwiec wyniosły 1,24 mln, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 1,22 mln w poprzedniej aktualizacji. Raport dotyczący rozpoczętych budów mieszkań wyniósł 1,18 miliona, co stanowi przyzwoity wzrost w stosunku do 1,01 miliona zarejestrowanych w maju. Wstępny odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan wyniósł w lipcu 73,2 i był najniższy od trzech miesięcy. Sytuacja zdrowotna pogorszyła się w ostatnich tygodniach, a wiele państw wstrzymało znoszenie obostrzeń. Prawdopodobnie dlatego nastroje konsumentów spadły.

Dolar amerykański odnotował w minionym tygodniu osłabienie. W środę spadł do najniższego poziomu od prawie miesiąca. W ciągu ostatnich kilku miesięcy waluta stała się schronieniem od ryzyka, a kiedy inwestorzy byli bardziej otwarci, wówczas amerykańska waluta osłabiała się. Apetyt na ryzyko był ostatnio większym czynnikiem wpływającym na ruchy dolara niż wskaźniki ekonomiczne.

Inflacja w strefie euro wzrosła w czerwcu do 0,3% z 0,1%, ale odczyt bazowy spadł do 0,1% z 0,3%. Bazowy odczyt jest często uważany za lepszy miernik popytu bazowego, ponieważ nie uwzględnia cen surowców. W zeszłym tygodniu Christine Lagarde, szefowa EBC, powiedziała, że oczekuje się, że inflacja pozostanie niska.

W pierwszym tygodniu lipca, złoto osiągnęło najwyższy poziom od września 2011 r., jednak w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy konsolidację. Towar od dawna jest bezpieczną przystanią, choć od kiedy dolar ró wnież przyjął tę rolę, zmienność na złocie zmniejszyła się.

Ropa nieco straciła na wartości w zeszłym tygodniu, ponieważ ogłoszono, że OPEC+ zwiększy wydobycie od przyszłego miesiąca. W maju grupa obniżyła wydobycie o 9,7 mln baryłek dziennie, aby wesprzeć rynek energii. Historyczna obniżka sprawiła, że w czerwcu ropa osiągnęła najwyższy poziom od trzech miesięcy. W zeszłym tygodniu ogłoszono, że organ złagodzi cięcia produkcji do 7,7 mln baryłek dziennie już od przyszłego miesiąca. Pierwotna umowa przewidywała wzrost produkcji w sierpniu, co w zeszłym tygodniu zostało to potwierdzone. Do piątkowego zamknięcia ropa WTI i Brent spadły odpowiednio o 2,4% i 1,9% od czerwcowych maksimów.

EUR/USD – od końca czerwca pozostajemy w trendzie wzrostowym, a pozytywna tendencja może skierować kurs na 1,1495. Przełamanie tego poziomu otworzy perspektywę ruchu na 1,1570. Wybicie w dół 1,1168 może skierować kurs na 1,1060.

GBP/USD – para pozostawała w konsolidacji przez kilka ostatnich sesji. Wzrosty mogą dotrzeć do oporu przy 1,2698, gdzie znajduje się 200-dniowa MA. Jej przełamanie może sygnalizować chęć wybicia w okolice 1,2813. Spadki mogą dotrzeć do wsparcia przy 1,2418, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.

EUR/GBP – wzrostowa tendencja z końca kwietnia powinna zostać podtrzymana, a celem może być 0,9239. Przełamanie poniżej 50-dniowej MA przy 0,8983 może otworzyć drogę na 0,8800.

USD/JPY – has been drifting lower for over one month and support could come into play at 106.00. A rebound might run into resistance at 108.37, the 200-day moving average.

FTSE 100 oczekiwany spadek na otwarcie o 8 punktów, przy 6,282

DAX 30 oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów, przy 12,924

CAC 40 oczekiwany spadek na otwarcie o 6 punktów, przy 5,063

