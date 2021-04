FTSE na minusie wraz ze zniesieniem lockdownu w UK

W tygodniu, w którym FTSE100 zamknął się na najwyższym poziomie od ponad roku, optymizm związany z ponownym otwarciem pubów, sklepów, siłowni i salonów fryzjerskich w tym tygodniu wydaje się być łagodzony przez obawy związane z wyborami lokalnymi i regionalnymi w przyszłym miesiącu, a szczególnie tym, jak może sobie poradzić Szkocka Partia Narodowa, która chciałaby przeprowadzić kolejne referendum niepodległościowe. Obawy te wydają się nieco przedwczesne i przesadzone, jednak mogą działać jak hamulec dla jakichkolwiek wzrostów brytyjskich akcji, a także funta w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na razie wydaje się, że europejskie akcje otworzą się niżej, pomimo mocnego zakończenia sesji w USA, ponieważ rynki azjatyckie znalazły się pod presją przed kluczowym tygodniem dla danych z Chin. Chińscy urzędnicy chcą podjąć działania w celu ograniczenia dźwigni finansowej, a także zaostrzenia niektórych regulacji. Kara w wysokości 2,8 miliarda dolarów nałożona przez chińskie organy regulacyjne na Alibabę spowodowała, że jego udziały niespodziewanie wzrosły, czego nie można powiedzieć o konkurentach takich jak: Tencent, JD.com i Baidu.

Zamknięcie Dow Jones, jak i S&P500 na rekordowych poziomach nastąpiło pomimo gwałtownego wzrostu cen produkcyjnych w USA i Chinach w marcu. Warto również zauważyć, że Nasdaq i Russell2000 pozostawały w tyle za swoimi większymi odpowiednikami. Przewodniczący Fed, Jay Powell, przyznał w weekend, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się w ważnym punkcie zwrotnym. Ostatnie działania decydentów zarówno po stronie polityki fiskalnej, jak i monetarnej, mogą się przyczynić do utrzymania aktualnego tempa tworzenia kolejnych miejsc pracy oraz silnego wzrostu gospodarczego pod warunkiem kontynuacji programu szczepień. Podczas gdy widzieliśmy rekordowe wzrosty dwóch amerykańskich indeksów big cap, zauważyliśmy również, że DAX, FTSE250 i Stoxx600 osiągnęły nowe szczyty napędzane optymizmem dotyczącym programów szczepień w krajach UE. Związane z tym ożywienie euro w zeszłym tygodniu pomija szereg politycznych niepewności, a mianowicie: kto zastąpi Angelę Merkel na stanowisku kanclerz Niemiec po wyborach jesienią tego roku oraz kiedy Europa podpisze i podzieli fundusz naprawczy związany z pandemią. Poza tym oczekuje się, że większość uwagi rynku w tym tygodniu będzie skierowana na początek sezonu wyników banków w USA, a także na najnowsze dane o CPI i sprzedaży detalicznej za marzec.

Rezerwa Federalna do tej pory dobrze radziła sobie z wpływaniem na oczekiwania rynku co do czasu podjęcia jakichkolwiek środków w celu ograniczenia wsparcia polityki pieniężnej, nawet w obliczu marcowego raportu o zatrudnieniu, który przewyższył najbardziej optymistyczne oczekiwania. Te oczekiwania mogą się ponownie zmienić w najbliższych dniach. Jutrzejsze dane o CPI powinny wykazać duży wzrost w stosunku do lutego 2021 r. oraz marca 2020 r., kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły pierwsze obostrzenia. Podobnie może być z danymi o sprzedaży detalicznej.

EURUSD – po bardzo silnych wzrostach z ostatniego tygodnia musi dotrzeć powyżej 1,1930, aby zasygnalizować, że nastawienie na rynku pozostaje do ruchu w kierunku 1,2000. Spadek poniżej 1,1860 oznacza ponowny test poziomu 1,1780.

GBPUSD – znalazł wsparcie w okolicy 1,3670, spadki poniżej 1,3650 mogą sygnalizować kontynuację ruchu w kierunku 1,3550. Musimy wrócić powyżej 1,3830 aby powróciły perspektywy wzrostu do okolic 1,3920.

EURGBP – przy utrzymaniu się powyżej 0,8620 możemy zobaczyć dalsze wzrosty w kierunku 0,8730. Spadek poniżej tej wartości zmieni cel tej pary walutowej na 0,8540.

USDJPY – na razie utrzymuje się powyżej poziomu 108,70, więc ciągle jest szansa na powrót powyżej poziomu 110,00, a następnie do szczytów na 110,96. Po zejściu poniżej wsparcia na 108,70 celem dla USDJPY ponownie będzie w obszar 108,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 17 punkty niżej, na poziomie 6898.

DAX – oczekuje się otwarcia 30 punktów niżej, na poziomie 15204.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6169.



