FOMC w centrum uwagi. Czy wyprzedaż chińskich spółek technologicznych rozleje sią na pozostałe rynki?

P rzy pustym kalendarzu makroekonomicznym jedynym znaczącym wydarzeniem w tym tygodniu będzie komunikat płynący ze spotkania FOMC.

Prawdopodobnie Fed wstrzyma się z decyzjami do wrześniowego posiedzenia, kiedy to napłynie więcej danych z gospodarki. Niepokojące sygnały płyną z Państwa Środka. Masowa wyprzedaż chińskich akcji spółek technologicznych przyspiesza, ponieważ inwestorzy zaniepokojeni są narastającymi atakami na firmy internetowe i inne branże. Chiny od miesięcy rozpoczęły kampanię mającą na celu powstrzymanie gigantów technologii, które obejmowały takie kwestie, jak bezpieczeństwo danych, zachowania monopolistyczne i stabilność finansową. Restrykcje regulacyjne, które uwikłały takie firmy, jak Alibaba, jej siostrzaną firmę Ant Group Co. i giganta usług przewozowych Didi Global Inc., wciąż się rozwijają i stanowią tylko czubek góry lodowej. W ciągu 5 dni indeks H-Share Index spadł o 9,99%, Shanghai Composite -4,40%, a Shenzhen Composite o 5,10%. Indeks Hang Seng w HongKongu spadł o 7,97%.



Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentownościom. Spadek rentowności na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych są nadal znacznie poniżej -1% i są na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych powróciła poniżej 1,3% i dziś rano była na poziomie 1,238%, rentowności 30-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,888%.



W kiepskich nastrojach zakończyli dzień inwestorzy na głównych parkietach Europy. Wczorajsza sesja przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Spadki zaliczyły wszystkie indeksy: FTSE 100 (-0,42%), DAX30 (-0,64%). CAC40 (-0,71%), FTSE MIB (-0,83%) i IBEX 35 (-0,87%). Stoxx 600 potaniał o 0,54%.



Po dwóch dniach bicia rekordów wszechczasów przez najważniejsze amerykańskie benchmarki, przyszła kolej na realizację zysków. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się przeceną akcji i cofnięciem spod szczytów. Dzisiaj gracze giełdowi będą z uwagą śledzić protokół z posiedzenia FOMC i wsłuchiwać się w każde słowo wypowiedziane przez Powella podczas konferencji po posiedzeniu banku. Po czerwonym otwarciu, przez całą sesję indeksy powoli zmierzały na południe. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem -1,21%. Dow Jones stracił 86 pkt., czyli 0,24%, utrzymując się powyżej bariery 35000 pkt. S&P500 spadł o 0,47% z trudem broniąca poziomu 4400 pkt. Russell 2000 stracił 1,13%.



W ślad za spadkami w Europie i przede wszystkim na Wall Street, azjatyckie akcje pławią się dziś w czerwieni. Inwestorzy wahają się między optymizmem co do globalnego ożywienia a niepokojem, że banki centralne mogą odczuwać presję, by powstrzymać rosnącą inflację poprzez wycofanie prawie darmowych kredytów. Indeks tokijskiej giełdy spada o 1,75%. australijski S&P/ASX 200 traci 0,77%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,50%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,51%), Szanghaj (-0,84%), Singapur (-0,18%), Nowa Zelandia (0,04%), Indonezja (-0,15%). Indyjski Sensex spada o 0,97%. Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,96%.



Sezon ogórkowy przy Książęcej trwa w najlepsze Sytuacja techniczna na warszawskim parkiecie ciągle bez zmian i nadal pozostajemy w trendzie bocznym. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba i zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG i WIG20 w trendzie bocznym, w dodatku w niewielkiej zmienności. Niemniej sesja z ubiegłego poniedziałku może martwić, a poziomy oporu uaktywniają sprzedających. Spadki w Europie oraz USA nie sprzyjały bykom, co w efekcie przyniosło osunięcie na indeksach, a wszystko to się działo przy skromnym obrocie. Tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie, zatem na starcie nowego tygodnia można spodziewać się handlu bez fajerwerków.



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 605 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 505 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,76 proc. Podobnej wielkości spadek odnotował WIG20. Po otwarciu nieznacznie poniżej poprzedniego zamknięcia, pierwsza godzina handlu zadecydowała o wyniku sesji. Zamknięcie wypadło na poziomie 2224,59 pkt., w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości benchmarku o 0,72%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,63%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,45%. W czerwieni zakończyła dzień druga i trzecia liga, mWIG40 spadł o 1,44%, a sWIG80 stracił 0,23%.

W gronie blue chipów 7 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Cyfrowy Polsat (1,10%), PGNiG (0,72%) i Mercator (0,63%). Pozostałe 13 spó łek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się CCC, Allegro i PGE. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 2,32%, 2,13% i 1,66%.



WIG20fut otworzył się w powyżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,13%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,40.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,60.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,89.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,25.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary.



