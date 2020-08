FOMC, PKB za II kwartał i wyniki spółek technologicznych zdominują bieżący tydzień.

Końcówka tygodnia przyniosła znaczącą przecenę na rynkach akcyjnych. Na różne sposoby można to tłumaczyć. Zbiegło się na to kilka elementów, takich jak wzrost napięcia na linii Waszyngton-Pekin, pojawiające się nowe ogniska koronawirusa, wzrost liczby zakażonych i zgonów oraz impas w Kongresie co do wysokości rządowej pomocy w ramach kolejnej transzy pomocowej dla przedsiębiorstw i tych, którzy utracili pracę. Doniesienia o postępach prac nad szczepionką tylko na chwilę poprawiły sentyment na rynkach. Nawet dane PMI z Eurolandu, które wskazały na poprawę w przemyśle i usługach, nie poprawiły nastrojów na rynkach, ponieważ wczytując się w szczegóły nie wypadły już tak okazale jak ogólne wskaźniki.

W rozpoczętym tygodniu sentyment na rynkach mogą kształtować doniesienia właśnie z tych obszarów. A co ciekawego w kalendarzu makroekonomicznym? Na pewno najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie wynik środowego posiedzenia FOMC, a decyzja o wysokości stóp procentowych (zapewne pozostanie na niezmienionym poziomie) nie powinna być tak istotna, jak zapisy z posiedzenia komitetu i wystąpienie Powella na konferencji prasowej po posiedzeniu banku. Ciekawe czy tym razem prezes odniesie się do kwestii czy Fed przygląda się temu, co dzieje się na krótkiej krzywej rentowności amerykańskich obligacji. W ostatnim tygodniu bilans Fed nieco się zmniejszył z ponad 7 bln USD. Ale zanim zabierze głos, już dziś poznamy dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA, a jutro indeks zaufania amerykańskich konsumentów. W środę, oprócz Fed-u, Departament Energii przedstawi raport o tygodniowych zapasach ropy, benzyny i destylatów. W czwartek zarówno Niemcy, jak i USA, podadzą wstępne dane o PKB za drugi kwartał. Dzień później takie same dane napłyną z Hiszpanii, Francji, Włoch i Strefy Euro. W nocy zaś PMI dla chińskiego przemysłu, a z Japonii odczyt dynamiki produkcji przemysłowej za czerwiec.

Końcówka tygodnia przyniosła przecenę na wszystkich najważniejszych globalnych parkietach. Europejskie indeksy zamknęły się stratą ponad 1,5 proc., a Dax30 spadł o ponad 2 proc. Podobnie było za oceanem, z tym że tamtejsze benchmarki straciły znacznie mniej. Cechą wspólną indeksów było to, że ani na chwilę podczas piątkowej sesji nie wyszły powyżej poprzedniego zamknięcia, a większość z nich kończyła sesję w okolicach dziennych minimów. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones spadł o 0,68 proc., S&P500 zaliczył cofnięcie o 0,62 proc, a Nasdaq Composite stracił 0,94 proc. Największy spadek zaliczyły małe spółki. Russell2000 stracił na zamknięciu 1,52 proc. Wszystko to działo się przy zmniejszonej aktywności Inwestorów. Obrót na NYSE wyniósł 3,776 mld USD, a na giełdzie Nasdaq 4,338 mld USD.

Azjatyckie rynki akcji są dziś w mieszanych nastrojach w obliczu napięć między USA i Chinami i w obawie, że ożywienie po pandemii koronawirusa może się osłabiać. Zmiana wartości benchmarków jest jednak niewielka poza Tajwanem (2,41%), napędzanym dużymi zyskami Taiwan Semiconductor. Po długim Weekendzie do gry powrócili inwestorzy z Japonii. Giełda w Tokio traci 0,22 proc. australijski S&P/ASX200 zyskuje 0,18 proc., a południowokoreański KOSPI nad kreską 0,69%. Na pozostałych giełdach regionu: Hong Kong (-0,44%), Szanghaj (0,07%), Singapur (-0,27%), Indonezja (0,34%). Indyjski Sensex spada o 0,62%. Indeks Asia Dow, skupiający największe firmy regionu, nad kreską 0,53%.

Piątek okazał się dniem spadkowym, jednak skala przeceny była niewielka w porównaniu z tymi, jakie dotknęły główne europejskie indeksy. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 883 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 591 mln PLN. Indeks WIG spadł o 0,42 proc. Nieco większe spadki dotknęły spółki o największej kapitalizacji. WIG20 otworzył się poniżej wartości odniesienia i w pierwszej godzinie handlu niedźwiedzie utworzyły minimum sesji na poziomie 1790,53 pkt. Od tego momentu byki uznały, że to dobra okazja do kupna i do końca notowań indeks odrabiał straty, sugerując że to jeszcze nie czas na realizację zysków. Do końca sesji udało się utrzymać indeks powyżej okrągłego poziomu 1800 punktów. Zamknięcie wypadło na poziomie 1810,33 punktów, zaledwie o 0,32 punktu poniżej dziennego maksimum, co oznacza stratę 0,54 proc. WIG20fut. zakończył handel spadkiem o 0,44 proc., a WIG20usd oddał z dorobku 0,34 proc. za sprawą utrzymującej się słabej postawy amerykańskiej waluty. W czerwieni zakończyła handel druga i trzecia liga. mWIG40 stracił symboliczne 0,04 proc., a indeks maluchów odnotował spadek o 0,28 proc. W gronie blue chipów 6 spółek odnotowało zyski, Tauron nie zmienił ceny, a 14 zakończyło dzień stratami Największe, acz niewielkie stopy zwrotu osiągnęły PGNiG (0,68%), Tauron (0,47%) oraz PKN Orlen (0,35%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Lotosu, Dino i CCC. Walory te straciły odpowiednio 3,80%, 3,10% i 2,94%.

WIG20fut otwiera się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,44%.

Złoty dziś jest stabilny do głównych walut.

GBPPLN – Poniżej wsparcia 4,84. Kolejne jest na poziomie 4,76.

EURPLN – cena jest nad wsparciem na poziomie 4,3650. Opór jest na poziomie 4,57.

USDPLN – para zeszła poniżej wsparcia na 3,88, kolejne jest na 3,75 dzisiaj testowane.

CHFPLN –wsparcie na 4,10 jest testowane. Opór jest na poziomie 4,34.

PLNJPY – opór usytuowany jest na 28,37. Wsparcie jest na poziomie 25,88.

Poprzedni komentarz>

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.