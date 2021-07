FOMC bez wpływu na rynki. PKB USA za II kwartał w centrum zainteresowań

W oświadczeniu po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku pojawiło się zdanie, że Fed wskazuje, że wkrótce rozpocznie dyskusję na temat ograniczenia programu skupu obligacji o wartości 120 miliardów dolarów. Jednak zanim to nastąpi muszą być spełnione oczekiwania Komitetu. Dzięki postępom w zakresie szczepień i silnemu wsparciu politycznemu wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia nadal się poprawiają. Sektory najbardziej dotknięte pandemią wykazały poprawę, ale nie w pełni się odbudowały. Inflacja wzrosła, w dużej mierze są to czynniki przejściowe. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając politykę mającą na celu wspieranie gospodarki, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet jest przygotowany do odpowiedniego dostosowania polityki pieniężnej w przypadku pojawienia się zagrożeń mogących utrudnić realizację celów Fed. Komitet będzie brać pod uwagę szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych.

Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentownościom. Spadek rentowności na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych są nadal znacznie poniżej -1% i są na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych powróciła poniżej 1,3% i dziś rano była na poziomie 1,244%, rentowności 30-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,890%.



Po sporych spadkach we wtorek na głó wnych parkietach Europy, środa upłynęła w lepszych nastrojach, jednak w niewielkiej zmienności, w wyczekiwaniu na komunikat po posiedzeniu FOMC. Wczorajsza sesja przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Wzroty zaliczyły wszystkie indeksy: FTSE 100 (0,29%), DAX30 (0,33%). CAC40 (1,10%), FTSE MIB (0,70%) i IBEX 35 (0,40%). Stoxx 600 podrożał o 0,66%.



Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w mieszanych nastrojach. Wystąpienie Powella praktycznie zostało zignorowane przez inwestorów. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem 0,70%, ale to tylko część odrobionych strat z poprzednich sesji. Dow Jones stracił 126 pkt., czyli 0,26%, schodząc poniżej bariery 35000 pkt. S&P500 spadł o 0,02% z trudem broniąc poziomu 4400 pkt. Russell 2000 zyskał 1,51%.



Chiny postanowiły powstrzymać skutki regulacyjnego ataku na firmy technologiczne, który wstrząsnął inwestorami, przy czym organ nadzoru papierów wartościowych prywatnie powiedział globalnym instytucjom finansowym, że Pekin rozważy wpływ na rynki, gdy w przyszłości wprowadzi nowe regulacje. Chińscy giganci technologiczni dziś przodują we wzrostach. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,68%. australijski S&P/ASX 200 zyskuje 0,50%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,14%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (3,17%), Szanghaj (1,37%), Singapur (0,86%), Tajwan (1,56%), Indonezja (0,26%). Indyjski Sensex rośnie o 0,54%. Indeks Asia Dow jest nad kreską 1,51%.



Sezon ogórkowy przy Książęcej trwa w najlepsze

Sytuacja techniczna na warszawskim parkiecie ciągle bez zmian i nadal pozostajemy w trendzie bocznym. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały że siła rynku jest słaba i zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG i WIG20 w trendzie bocznym, w dodatku w niewielkiej zmienności. Niemniej sesja z ubiegłego poniedziałku może martwić, a poziomy oporu uaktywniają sprzedających. Skoro poprzednia sesja była spadkowa, to wczorajsza przyniosła wzrosty indeksów, a wszystko to działo się przy skromnym obrocie. Tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie, zatem na starcie nowego tygodnia można spodziewać się handlu bez fajerwerków.



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 827 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 505 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,95 proc. Takiej samej wielkości wzrost odnotował WIG20. Po otwarciu w okolicach poprzedniego zamknięcia, do końca dnia WIG20 utrzymał przedpołudniową zdobycz. Zamknięcie wypadło na poziomie 2249,22 pkt., w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 0,95%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,68%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,58%. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga, mWIG40 wzrósł o 1,48%, a sWIG80 zyskał 0,21%.

W gronie blue chipów 15 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Santander (5,56%), PKN Orlen (3,02%) i PKO BP (2,95%). Cyfrowy Polsat nie zmienił ceny. Pozostałe 4 spółki zakończyły dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Mercator, Allegro i KGHM. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 5,53%, 3,52% i 1,05%.

WIG20fut otworzył się w luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,72%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,39.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,59.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,87.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,26.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary.



