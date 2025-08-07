Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Firmy technologiczne inwestujące w USA zwolnione z ceł

Autor

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

07 Aug 2025, 09:35

Już trudno połapać się, czym kieruje się Trump wprowadzając coraz więcej zamieszania w polityce celnej. Unia Europejska, Japonia, Wielka Brytania i Korea Południowa należą do krajów, które zawarły pakty z Trumpem, podczas gdy za kulisami ich negocjatorzy nadal argumentują przed amerykańskimi urzędnikami, domagając się dalszych ulg dla ważnych sektorów eksportowych. Dziesiątki wyjątków i wyłączeń zostało już przyznanych, m.in. dla brazylijskiego soku pomarańczowego i chilijskiej miedzi. Dziś mają wejść w życie cła na Meksyk, jednego z największych partnerów handlowych, po tym jak w tym tygodniu nałożył na Szwajcarię cła w wysokości 39%.

Jednak z dnia na dzień pojawiają się wyłączenia. Cła na importowane półprzewodniki zostaną ustalone na poziomie około 100% – z wyjątkami dla firm takich jak producent iPhone'ów, Apple, które inwestują w produkcję w USA. Obiecane nowe cła na inne wrażliwe sektory, takie jak farmaceutyka, wciąż nie zostały oficjalnie ogłoszone. Decyzja Trumpa zapadła podczas wydarzenia, na którym Apple ogłosiło deklarację inwestycyjną w wysokości 100 miliardów dolarów. Firma zwiększyła swoje zaangażowanie w USA, ale nie zdecydowała się na przeniesienie produkcji iPhone'a do USA, jak chce Trump. Jest to zwycięstwo prezesa Apple, Tima Cooka , który ostrzegał przed skutkami ceł nałożonych na Chiny i Indie. Jego firma jak dotąd uniknęła najbardziej dotkliwych opłat, a Cook uzyskał również zwolnienia z ceł w pierwszej administracji Trumpa. Analitycy i dyrektorzy branżowi twierdzą, że produkcja iPhone'ów w kraju jest nieopłacalna, dlatego Apple przeniosło część produkcji z Chin do Indii i obiecał wytwarzać podzespoły w USA. Obietnica zainwestowania 100 miliardów dolarów, stanowi uzupełnienie czteroletniego zobowiązania Apple z lutego, które objęło kwotę 500 miliardów dolarów i w którym zmieniono plany wydatków firmy w USA.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.08.2025.

Wielu dyrektorów branżowych przygotowywało się na wprowadzenie ceł na wszystkie produkty związane z układami scalonymi, co mogłoby sparaliżować łańcuchy dostaw dla wszystkiego, od samochodów po sprzęt AGD. 

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pojawiły się pierwsze oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Piątek zakończył się wyprzedażą akcji, a cały tydzień przyniósł cofnięcie na głównych indeksach. Wczorajsza sesja, jak i pozostałe sesje tego tygodnia nie rozstrzygnęły o dalszym kierunku. Poza Stoxx 600 (-0,04%), pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,18% (CAC40) do 0,90% (IBEX 35).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, jednak kolejne rekordy nie padają, a ostrożność inwestorów widać prawie na każdej sesji - na zmianie spadkowej i wzrostowej. Dow Jones zyskał 0,16%, S&P500 wzrósł o 0,73%, a Nasdaq Composite zyskał 1,21%.

Na giełdy w Azji wraca optymizm

Po piątkowej wyprzedaży, dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel ponownie przebiega w dużo lepszych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,44%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,14%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,59% po wzroście o 1 41% dzień wcześniej. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,52%), Szanghaj (0,12%), Sensex (-0,38%), Singapur (0,76%). Asia Dow w górę o 1%.

Podsumowanie sesji na GPW

W minionym tygodniu widać było nerwowość w poczynaniach inwestorów. Środa, po lekko spadkowym otwarciu pokazała, że byki nie odpuszczają. Za to czwartek i piątek zakończyły się sporymi spadkami. Realizacja zysków z długich pozycji była aż nadto widoczna. Ten scenariusz nie tylko dotyczył naszej giełdy, ale miał miejsce na wszystkich globalnych parkietach. Bieżący tydzień przynosi odreagowanie piątkowej wyprzedaży, a wczorajsza sesja, a szczególnie jej druga część wlała sporą dawką optymizmu, głównie dzięki rajdowi banków. Po lekko wzrostowym otwarciu, do godz. 14 nic ciekawego się nie działo. Na parkiecie przy Książęcej wiało nudą, a WIG20 poruszał się prawie płasko. Można było odnieść wrażenie, że zarówno byki jak i niedźwiedzie wzięły sobie urlop. Wtedy to nastąpiło przebudzenie strony popytowej i ostatecznie indeks wystrzelił w górę kończąc dzień na maksimum dziennego zakresu wahań. Dobra wiadomość jest taka, że WIG20 powrócił powyżej 2900 pkt. O dalszej ścieżce dla benchmarku sporo będzie zależeć od globalnego sentymentu.

Z grona blue chipów, 19 spółek odnotowało wzrosty. Największy zysk przypadł w udziale Żabce, która zyskała 8,60%. Za nią usadowiły się pięć banków z równie spektakularnymi wzrostami. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się Budimex, którego akcje zostały przecenione o 0,26%. 

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,02 mld zł. WIG zyskał 1,97%. Indeks blue chipów zyskał 2,34%. WIG20fut wzrósł o 2,74%, osiągając na zamknięciu wartość 2923 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,4%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem 0,25%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,89.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27. 

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,66.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54. 

PLNJPY – para handlowana jest po 40,22.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Import z Chin drastycznie spadł, ale deficyt handlowy nie. Akcje AMD również spadły - czy powodem są Chiny?

Wysokie cła na produkty wyprodukowane w Chinach spowodowały, że import do USA spadł w czerwcu do najniższego poziomu od 16 lat, jednak ta drastyczna zmiana nie wpłynęła znacząco na ogólny deficyt handlowy USA.

06 sie 2025

Wiadomości rynkowe

Amerykańscy konsumenci znów stają się oszczędni

Wiadomości rynkowe

Gospodarka USA - pierwsze sygnały ostrzegawcze

Wiadomości rynkowe

Trump załamał rynek miedzi - wyprzedaż metalu na giełdzie Comex.

