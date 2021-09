FED skłania się w stronę zawężenia polityki, Bank Anglii może być następny

N a europejskich giełdach wczoraj odbyła się kolejna dobra sesja, ponieważ obawy o wpływ Evergrande ucichły, a rynki w USA otrząsnęły się ze swojej słabości z początku tygodnia, kończąc blisko szczytów dnia po wczorajszym posiedzeniu Fed, podczas którego bank centralny nakreślił harmonogram ograniczenia skupu aktywów.

Konferencja prasowa Powella okazała się o wiele bardziej jastrzębia, przy czym Fed w swoim komunikacie stwierdził, że „jeśli postęp będzie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami, komitet ocenia, że w najbliższym czasie uzasadnione może być ograniczenie tempa skupu aktywów”. Zbliża nas to do wrześniowego raportu o płacach, który ma zostać opublikowany 8 października. Według Powella, nawet średnio zadowalające wyniki mają pozwolić na wprowadzenie zmian w programie skupu aktywów w listopadzie, z jego potencjalnym zakończeniem do połowy 2022 roku. Liczba członków FOMC, którzy byli za podniesieniem stóp w 2022 r., wzrosła z 7 w czerwcu do 9, co oznacza, że komisja jest podzielona po równo, jednak może się to zmienić, jeśli payrollsy wypadną zgodnie z oczekiwaniami. Jastrzębi charakter konferencji prasowej spowodował, że dolar amerykański zwyżkował w kierunku rocznych maksimów. Rentowności krótkoterminowych obligacji USA również wzrosły, podczas gdy rentowność 10-latków prawie się nie zmieniła.

Rynki azjatyckie odnotowują dalsze ożywienie, wraz z odbiciem chińskich firm z branży nieruchomości, chociaż nadal nie mamy żadnych wiadomości na temat płatności za odsetki w dolarach amerykańskich przez Evergrande. Wygląda na to, że optymistyczny nastrój w Azji przełoży się na dzisiejsze otwarcie giełd europejskich.

Aktualnie uwaga inwestorów zwraca się ku bankowi Anglii gdzie podczas ostatniego spotkania przynajmniej 4 członków MPC uznało, że poprawa podstawowych warunków gospodarczych mogła zostać wykorzystana jako uzasadnienie dla podwyżki stóp.

Chociaż nie sugeruje to, że jesteśmy blisko zmiany stóp procentowych, za niedługo możemy otrzymać informację na temat wstrzymania przez bank centralny programu skupu obligacji. Pierwsze sygnały mogą się pojawić jeszcze dzisiaj, chociaż ostatnie wydarzenia związane z rosnącymi cenami gazu i upadkiem dostawców energii mogą nieco namieszać. Otrzymamy również wgląd w stanowisko dwóch nowych członków RPP, a mianowicie nowego głównego ekonomisty Huw Pill i członka zewnętrznego Catherine Mann, która zastąpiła Gertjana Vlieghe. Szczególnie godne uwagi będzie stanowisko Pill, biorąc pod uwagę jego niedawną krytykę programów wsparcia gospodarki, co sugeruje, że jest po stronie jastrzębi. Nie oczekuje się żadnych zmian na froncie kursowym, ale dość pożądane jest zmniejszenie tempa skupu aktywów. Nawet jeśli nie zostanie ogłoszone, możemy spodziewać się więcej sprzeciwu dotyczącego zakupu obligacji, z innymi członkami dołączającymi do Michaela Saundersa.

EURUSD – utrzymuje się powyżej poziomu 1,1700 z kluczowym wsparciem na sierpniowych dołkach przy 1,1660. Brak kontynuacji w dół sugeruje, że możemy zobaczyć odbicie w kierunku szczytów z zeszłego tygodnia na 1,1845, najbliższy opór znajduje się w pobliżu 1,1760.

GBPUSD – spadek do poziomu 1,3725 daje szansę na ponowny test 1,3600 a nawet 1,3570. Musimy zobaczyć wyjście powyżej 1,3730, aby się ustabilizować i otworzyć drogę do 1,3800.

EURGBP – wrócił powyżej 0,8560, któ ry obecnie pełni rolę wsparcia. Mamy szanse na ruch w kierunku maksimów z tego miesiąca na 0,8610.

USDJPY – jeśli zejdzie poniżej 109,00, może powrócić do poziomu 108,60. Opór utrzymuje się blisko 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów wyżej, na poziomie 7103.

DAX – oczekuje się otwarcia 51 punktów wyżej, na poziomie 15557.

CAC40 – możliwe otwarcie 21 punktów wyżej, poziomie 6658.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.