Fed rozważa ograniczenie zakupów obligacji. EBC w centrum uwagi

Protokół z ostatniego czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej dały optymistyczne prognozy ożywienia gospodarki USA i pokazały członkom zarządu, jak i kiedy mogą ograniczyć miesięczne zakupy obligacji, które zasilają system finansowy. Dziś inwestorzy z uwagą będą śledzić lekturę protokołu po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Oczywiście nie należy spodziewać się zmian w polityce EBC, prawdopodobnie do czasu spotkanie bankierów w Jackson Hole.



Na rynku długu dość niezrozumiałe ruchy. Spadek rentowności na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ obawy o inflację utrzymują się, a protokół z posiedzenia Fed ma potwierdzić rosnące oczekiwania podwyżki do benchmarkowych stóp procentowych, które są teoretycznie sprzyjające wzrostowi rentowności. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych jest dziś rano na poziomie 1,311%, utrzymując się na najniższych poziomach od lutego. Stopa oprocentowania 30-letnich obligacji skarbowych spadła do 1,927% i jest blisko najniższego poziomu od lutego.



Mniej więcej od miesiąca widoczna jest nerwowość na głównych parkietach Europy, a inwestorzy wahają się między optymizmem co do ożywienia gospodarczego, a rosnącą presją inflacyjną, która może skłonić rządy i banki centralne do wycofania środków stymulacyjnych na kolejnych posiedzeniach. Albo mamy do czynienia z okresem akumulacji i wyjściem na nowe szczyty, albo jest to faza dystrybucji z realizacją zysków z długich pozycji, co w konsekwencji oznaczać będzie głębszą korektę. Krok do przodu, to znów krok w tył, tak najprościej można podsumować to, co dzieje na kontynencie. Po wtorkowej przecenie, wczoraj poza IBEX 35 (-0,07%), wszystkie indeksy Starego Kontynentu: DAX30 (1 17%), FTSE 100 (0,71%), CAC40 (0,31%), FTSE MIB (0,23%). Stoxx 600, który podrożał o 0,78%.



Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami najważniejszych indeksów napędzanych wzrostem cen akcji spółek technologicznych, przemysłowych i opieki zdrowotnej. Jednak dość marnie wypadł technologiczny Nasdaq, kończąc dzień wynikiem 0,01%. Dużo lepiej wypadł Dow Jones, który zyskał 104 pkt., czyli 0,30%, a S&P500 wzrósł o 0,34%. W dalszym ciągu słabą passę mają małe spółki. Russell 2000 spadł o 0,95%, po przecenie o 1,36% dzień wcześniej.



Rynki azjatyckie spadają po tym, jak Fed omawia cięcie bodźców gospodarczych, a japońscy urzędnicy przygotowują się do ogłoszenia stanu wyjątkowego podczas igrzysk olimpijskich z powodu wzrostu liczby infekcji. Pandemia pozostaje poważnym ryzykiem, które może utrudnić ożywienie w niektórych krajach wraz z nowymi ogniskami COVID-19. Indeks tokijskiej giełdy traci 0,65%, australijski S&P/ASX 200 rośnie o 0,11%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,74%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-2,35%), Szanghaj (-0,76%), Singapur (-0,54%), Indonezja (0,13%). Indyjski Sensex spada o 0,23%. Indeks Asia Dow zanurkował o 0,74%.



Po wtorkowych spadkach na GPW nic nie pozostało, a skala wzrostów wszystkich głównych indeksów była imponująca. Od samego początku notowań do kończącego sesję gongu kupujący kontrolowali rynek, a sprzedający mogli tylko bezradnie się przyglądać szarży byków. Taka akcja popytu może sugerować, że lipiec wcale nie musi okazać się spokojnym miesiącem. Wiele będzie zależało od zachodnich inwestorów, czy udadzą się na odpoczynek z myślą powrotu dopiero w sierpniu. Taki scenariusz może sugerować, że najbliższy czas to będzie wakacyjna flauta, a indeksy pozostaną w ruchu bocznym lub, co jest równie prawdopodobne, zostanie wygenerowania korekty ostatniej fali wzrostowej.



Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,23 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadało 1,02 mld złotych. Indeks WIG zyskał 1,90 proc. Znacznie większy zysk odnotował WIG20. Po otwarciu powyżej poprzedniego zamknięcia benchmark piął się na coraz to niższe poziomy. Zamknięcie wypadło na poziomie 2285,79 pkt., w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 2,57%. WIG20 fut osiągnął wynik 2,59%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,77%. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 0,60%, a sWIG80 wzrósł o 0,18%.



W gronie blue chipów 16 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły LPP (7,03%), Allegro (4,96%) i CCC (4,12%). Pozostałe 4 spółki zakończyły dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały Mercator, PKN Orlen i JSW. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 1,25%, 0,90% i 0,73%.



WIG20fut otworzył się luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,84%.

Trwająca od kwietnia aprecjacja PLN do głównych walut dotarła do ważnych wsparć. Od tego czasu złoty osłabia się.



GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,30.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,53.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,84.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,16.

PLNJPY – opór usytuowany jest na poziomie 30,40 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.