Europa przygotowuje się do otwarcia niżej z powodu rosnących obaw o wariant delta

Obawy o globalne ożywienie gospodarcze spowodowały znaczną zmienność na rynkach akcji w zeszłym tygodniu, Nikkei 225 odnotował największą tygodniową stratę od maja, chociaż rynki w Europie były w stanie odzyskać znaczną część utraconych wartości, a DAX zdołał zakończyć tydzień nieco wyżej. Rynki amerykańskie po raz kolejny wyróżniły się, a indeksy S&P500, Nasdaq i Dow zamknęły się na rekordowych poziomach, pomimo rynków obligacji, które odnotowały spadek rentowności drugi tydzień z rzędu.

Wydarzenia z zeszłego tygodnia zdają się sygnalizować pewne obawy, że handel reflacyjny jest w tarapatach, albo jest opóźniony z powodu obaw związanych z rosnącą liczbą przypadków zachorowania na wariant Delta, co skłoniło wiele krajów, w tym Japonię, Koreę Południową i Australię do ponownego nałożenia ograniczeń. Widzimy również wyższą liczbę przypadków w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie, co może zwiększyć ogólną niepewność, chociaż w przypadku Wielkiej Brytanii wysoki poziom szczepień utrzymuje hospitalizacje i zgony na niskim poziomie. Niższy wskaźnik szczepień w Europie może okazać się problematyczny w nadchodzących dniach i przejawić się słabszym otwarciem Europy dzisiejszego ranka. Wydaje się, że rynki akcji powinny sobie z tym poradzić, o czym może świadczyć ożywienie w zeszłym tygodniu, chociaż zarówno FTSE100, jak i DAX ciągle utrzymują się w konsolidacji.

W tym tygodniu skupimy się na publikacji szeregu danych gospodarczych z Chin w świetle poluzowania polityki pieniężnej z zeszłego tygodnia. Obniżenie stopy rezerw obowiązkowych banków o 50 pb wskazuje, że druga co do wielkości gospodarka świata może nie być tak odporna, jak początkowo sądzono. Inwestorzy będą czekać na publikację w tym tygodniu najnowszych danych dotyczących PKB w Chinach za drugi kwartał, a także czerwcowych danych dotyczących handlu, sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, aby znaleźć jakieś oznaki słabości w ożywieniu. Będziemy również patrzeć na raporty zysków amerykańskich banków, począwszy od jutrzejszego JPMorgan Chase i Goldman Sachs, które mogą być niższe w związku z podaną przez CEO JPMorgan, Jamiego Dimona, informacją, że przychody mogą być znacznie poniżej konsensusu szacowanego na poziomie 6,5 mld USD. Dimon zmniejszył również oczekiwania dotyczące popytu na kredyty i dochody po rekordowym I kwartale.

Po stratach z zeszłego tygodnia, rynki w Azji rozpoczęły tydzień znacznie bardziej pozytywnie, czemu sprzyjało piątkowe odreagowanie na rynkach europejskich i amerykańskich, ale nastroje są nadal ostrożne. Ta rosnąca niepewność wydaje się być korzystna dla dolara amerykańskiego, chociaż euro zdołało odbić z trzymiesięcznego minimum w zeszłym tygodniu. Prezes EBC, Christine Lagarde, oświadczyła w weekend, że EBC zrewiduje swoje wytyczne dotyczące polityki na posiedzeniu w dniu 22 lipca, PEPP prawdopodobnie doczeka się pewnych poprawek, aby wesprzeć ożywienie również w 2022 r.

EURUSD – znalazł wsparcie w okolicy 1,1780 w zeszłym tygodniu i wygląda na to, że ruszy w kierunku 1,1975 i 200-dniowego MA. Wsparcie obecnie znajduje się w obszarze 1,1780.

GBPUSD – główne wsparcie na kablu utrzymuje się na poziomie 1,3670 oraz minimach z marca i kwietnia. Mamy też krótkoterminowe wsparcie w okolicy 1,3730, z oporem na 1,3870. Przebicie przez 1,3900 da szansę na dalsze wzrosty do obszaru 1,4000.

EURGBP – nadal waha się pomiędzy 0,8530 a 0,8640. Nastawienie pozostaje na ruch w kierunku 0,8480.

USDJPY – przełamanie trendu wzrostowego w zeszłym tygodniu przyniosło dużą wyprzedaż po osiągnięciu szczytu 111,70 na początku tego miesiąca. Najbliższe wsparcie znajduje się na 109,20, zejście poniżej niego otworzy drogę do obszaru 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 25 punktów niżej, na poziomie 7096.

DAX – oczekuje się otwarcia 32 punkty niżej, na poziomie 15656.

CAC40 – możliwe otwarcie 4 punkty niżej, na poziomie 6525.



