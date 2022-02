Europa otworzy się wyżej po zmianie nastrojów podczas sesji amerykańskiej

W czoraj rozpoczął się ponury okres dla Europy, po tym jak Rosja złamała międzynarodowe prawo i najechała swojego mniejszego sąsiada - Ukrainę, co doprowadziło do załamania rynków europejskich.

Sesja amerykańska rozpoczęła się w podobnie słabym tonie, gdy Wielka Brytania ogłosiła rozszerzenie sankcji przeciwko reżimowi Putina, w tym zamrożenie aktywów wszystkich głównych banków rosyjskich i zablokowanie ich dostępu do funta szterlinga oraz płatności w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania zabroniła również wszystkim rosyjskim i białoruskim firmom pozyskiwania finansowania w Londynie, a eksport zaawansowanych technologicznie komponentów do Rosji został zablokowany. Gdy Stany Zjednoczone poszły za tym przykładem, stosując podobne środki i odcinając rosyjskie banki od amerykańskiego systemu finansowego, UE wciąż było dalekie od podjęcia podobnych decyzji. Oczekuje się, że UE wprowadzi szereg podobnych sankcji, jednak nadal muszą one zostać w pełni uzgodnione. Opcja wykluczenia Rosji z systemu płatności Swift nie jest rozpatrywana z powodu nacisku ze strony Niemiec, Włoch, Węgier i Cypru. Wielka Brytania i USA wydają się popierać tę opcję. Chociaż sankcje, które mają zostać nałożone, mają znacznie większą skalę niż wcześniej zapowiedziane, raczej nie wystarczą, aby w krótkim okresie wpłynąć na działania Putina, biorąc pod uwagę, że rosyjskie rynki energii, wraz z innymi kluczowymi produktami eksportowymi i dostęp do Swift zostały nienaruszone. To pomaga wyjaśnić, dlaczego rynki amerykańskie zmieniły kurs po zamknięciu giełd europejskich, aby zakończyć dzień znacznie wyżej, z Nasdaq100 na czele, który odnotował wzrost na poziomie ponad 3%. Na wczorajsze odbicie mógł mieć również wpływ element geograficzny i fakt, że firmy amerykańskie są o wiele lepiej zabezpieczone przed wydarzeniami, które obecnie mają miejsce w Europie. Wczorajszy wzrost cen ropy do 105 USD za baryłkę również okazał się krótkotrwały, ponieważ ceny spadły po tym, jak stało się jasne, że sankcjonowanie eksportu rosyjskiej energii nie wchodzi w grę. Towary rolne, takie jak kukurydza i pszenica kontynuowały wzrost.

Oczekuje się, że późne odbicie obserwowane wczoraj na rynkach amerykańskich spowoduje, że rynki w Europie otworzą się nieco wyżej, jednak wzrost prawdopodobnie pozostanie ograniczony, podczas gdy walki na Ukrainie będą kontynuowane, a niepewność co do przyszłych sankcji będzie się utrzymywać.

Wydaje się, że ostatnie wydarzenia mogą wpłynąć na decyzję w sprawie podniesienia stóp procentowych o 50 bp przez Fed w przyszłym miesiącu, które wydaje się znacznie mniej prawdopodobne. Dzisiejsza publikacja preferowanej przez Fed miary inflacji, czyli deflatora PCE, może odnotować gwałtowny wzrost. W grudniu deflator osiągnął 4,9% po 4,7% miesiąc wcześniej i jest wysoce prawdopodobne, że wzrośnie powyżej poziomu 5%. Widzieliśmy już, jak wielu decydentów Fed wyraża obawy, że inflacja wymyka się spod kontroli, a ostatnie dane ze stycznia prawdopodobnie tylko wzmocniły te obawy. Patrząc na styczniowy raport o zatrudnieniu i sprzedaży detalicznej, widać wyraźnie, że gospodarka USA ma się dobrze. Dzisiaj warto również zwrócić uwagę na najnowsze dane o dochodach osobistych i wydatkach za styczeń, które mają pokazać wzrost o 0,5%.

EURUSD – cofnął się do 1,1107, czyli najniższego poziomu od maja 2020 r. Zejście poniżej 1,1100 będzie przemawiać za ruchem w kierunku 1,1000. Najbliższy opór znajduje się w okolicach 1,1270/80.

GBPUSD – przebił się poniżej wsparcia linii trendu na 1,3460, spadając do 1,3273, utrzymuje się nastawienie do dalszych strat w kierunku 1,3160. Scenariusz spadkowy będzie obowiązywać do czasu wyjścia powyżej 1,3460.

EURGBP – spadł w okolice 0,8300, skąd było widoczne odbicie do 0,8380. Najbliższe znaczące poziomy znajdują się na 0,8410, 0,8300 i 0,8280.

USDJPY – po zejściu do wsparcia na 114,40 pojawił się silny popyt, jego utrzymanie może pozwolić na wzrosty do 115,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 90 punktów wyżej, na poziomie 7297.

DAX – oczekuje się otwarcia 250 punktów wyżej, na poziomie 14302.

CAC40 – możliwe otwarcie 117 punktów wyżej, na poziomie 6638.



