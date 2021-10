Europa nastawiona na dalsze spadki, dane o inflacji USA w centrum uwagi

G iełdy europejskie odnotowały pierwszy negatywny miesiąc od stycznia, a inwestorzy nerwowo spoglądają na październik i zastanawiają się, czy słabość będzie kontynuowana.

Spadki na rynkach amerykańskich były o wiele silniejsze, z najgorszymi miesięcznymi wynikami indeksu S&P500 od marca 2020 r., kiedy wpływ pandemii na rynek był najsilniejszy. Wchodzimy w ostatni kwartał 2021 r. i z pewnością ciągle mamy wiele powodów do obaw, tj. rosnące ceny energii, zakłócenia w łańcuchu dostaw i utrzymująca się inflacja.

Dzisiejsze otwarcie Europy zapowiada się dość negatywne, po wczorajszym słabym zakończeniu handlu w USA i ostrych spadkach podczas sesji azjatyckiej. Przed nami publikacje różnych danych, od indeksów PMI dla przemysłu, po najnowsze dane o inflacji z UE, a także odczyt PCE z USA. Najnowsze wskaźniki PMI z Niemiec i Francji były nieco słabsze w zeszłym miesiącu, chociaż nadal utrzymują się znacznie powyżej poziomu 50 w obu przypadkach. Oczekuje się, że Włochy i Hiszpania odnotują nieco niższe odczyty. Niemniej jednak pojawia się coraz więcej oznak słabości, gdy zbliżamy się do miesięcy zimowych, a ponieważ wzrosty cen energii zaczynają powodować przestoje w produkcji, istnieje szansa, że może to znaleźć odzwierciedlenie również w najważniejszych danych. W Chinach w ciągu ostatnich kilku miesięcy widzieliśmy znaczące oznaki osłabienia, ponieważ władze podejmują działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Odczyty w Europie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii utrzymują się powyżej 50, a w Niemczech działalność jest jeszcze bardziej odporna, pomimo zakłóceń spowodowanych różnymi przestojami w przemyśle, wyższymi cenami i słabszym eksportem do Chin, przy aktywności produkcyjnej powyżej 60. To, czy ta sytuacja może się utrzymać, jest przedmiotem dyskusji, biorąc pod uwagę niedawne pogorszenie zaufania przedsiębiorców, jak i konsumentów. Aktywność biznesowa niemieckiego IFO spadała w ostatnich miesiącach, osiągając w sierpniu trzymiesięczne minimum. Wygląda na to, że indeksy PMI dla przemysłu będą dalej spadać, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepewność związaną z niemieckimi wyborami i tworzeniem nowego rządu po zejściu Angeli Merkel ze sceny politycznej.

Wczorajszy wzrost wskaźnika CPI w Niemczech do najwyższego poziomu od 1993 r. (4,1%) wprowadza niepokój wśród bardziej jastrzębich członków EBC, przez co bank centralny może zostać zmuszony do obniżenia wartości swojego programu skupu aktywów. Dzisiejszy CPI UE, który już wzrósł z 2,2% w lipcu do 3% w sierpniu, prawdopodobnie osiągnie poziom 3,3%, jednak biorąc pod uwagę, że ceny bazowe są wciąż poniżej 2%, prezes EBC, Christine Lagarde, może pominąć opinie jastrzębi. Ponieważ Fed ogłosił ograniczenie programu skupu aktywów jeszcze w tym roku, odczyt PCE może nie mieć żadnego wpływu na zachowanie rynku, a sierpniowe dane dotyczące wydatków osobistych i dochodów, powinny zacząć się oddalać od szczytów odnotowanych we wcześniejszych miesiącach. Oczekuje się, że dochody osobiste wzrosną o 0,2%, a wydatki osobiste o 0,7%, podczas gdy najnowszy raport ISM dla przemysłu za sierpień może dać pewien wgląd w przyszłotygodniowy raport o płacach, szczególnie w odniesieniu do komponentu zatrudnienia.

EURUSD – nadal spada, zwiększając szanse na ruchu do okolic 1,1450. Możliwe podbicie do 1,1760, ale ogólne nastawienie pozostaje do dalszego ruchu na południe

GBPUSD – po zejściu poniżej 1,3600 kontynuujemy ruch w kierunku obszaru 1,3400. Wydaje się całkiem prawdopodobne, że zobaczymy test 1,3375 z potencjalnym zejściem do 1,3230. Powrót powyżej 1,3620 może ustabilizować kurs i dać szansę na powrót do 1,3750.

EURGBP – nie udało się mu wzrosnąć powyżej 0,8660/70 i 200-dniowym MA, aktualnie jest to kluczowy poziom, którego pokonanie otworzy drogę do 0,8720. Zejście poniżej 0,8600 może być zapowiedzią ruchu w kierunku 0,8530.

USDJPY – napotkał opór na 112,00, który może sprowadzić tę parę walutową 110,80. Kluczowym oporem pozostają szczyty z 2020 r. na poziomie 112,25.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 56 punktów niżej, na poziomie 7030.

DAX – oczekuje się otwarcia 165 punktów niżej, na poziomie 15095.

CAC40 – możliwe otwarcie 60 punktów niżej, poziomie 6460.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.