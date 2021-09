Europa gotowa na otwarcie wyżej, zadłużenie publiczne Wlk. Brytanii może wzrosnąć

Rynki europejskie podczas wczorajszego dnia odnotowały najsilniejsze spadki od dwóch miesięcy z DAXem i FTSE100 na dwumiesięcznych minimach. Podczas gdy większość czynników napędzających wczorajszą wyprzedaż była od jakiegoś czasu na radarze, obawy o wypłacalność chińskiego dewelopera Evergrande były przysłowiową słomką, która przełamała grzbiet wielbłąda, pomagając sprowadzić Hang Seng do najniższych poziomów od trzech miesięcy. Brak inwestorów z Chin kontynentalnych oraz Japonii mógł pogłębić wczorajszą wyprzedaż, ale mimo to od kilku dni było jasne, że niepokój na rynku ciągle narasta. Evergrande w tym tygodniu musi opłacić odsetki od wyemitowanych obligacji w dolarach amerykańskich, ale nie ma możliwości ich spłaty. Chiński rząd może stanąć przed wyborem między upadkiem biznesu a konsekwencjami dla całego kraju i systemu finansowego.

Rynki amerykańskie również zostały wciągnięte we wczorajszy chaos, kiedy S&P500 spadł do dwumiesięcznego minimum i po raz pierwszy od 2 listopada 2020 r. zetknął się ze 100-dniowym MA. Wczorajsza wyprzedaż spowodowała ucieczkę do obligacji, co spowodowało gwałtowny spadek ich rentowności. Dolar amerykański szedł w górę, choć w dość wolnym tempie. Jeszcze dzisiaj rozpocznie się posiedzenie FOMC, gdzie tematy podwyżek stóp procentowych i zmian w programie skupu aktywów będą mieć najsilniejszy wpływ na rynek. Ważne pytanie, biorąc pod uwagę ryzyko związane z wydarzeniami w Chinach, dotyczy tego, kto z Fed przyjmie mniej jastrzębie stanowisko.

Funt odnotował wczoraj dynamiczne spadki w związku z obawami, że rząd Wielkiej Brytanii będzie musiał rozpocząć ratowanie swojego sektora energetycznego, gdyż rosnące ceny gazu coraz silniej wpływają na jego dostawców. Ponieważ finanse publiczne są już napięte z powodu pandemii, kolejny pakiet ratunkowy jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o jakiej myśli rząd, jednak może nie mieć większego wyboru, jeśli ceny nadal będą rosły. Dzisiejsze sierpniowe dane o finansach publicznych będą niepożądanym przypomnieniem kosztów, jakie są ponoszone w związku z pandemią. W lipcu dług publiczny gwałtownie spadł do 10,4 mld funtów z 21,5 mld funtów w czerwcu, ale oczekuje się jego ponownego wzrostu do 15,6 miliarda.

Obawy o wydarzenia w Chinach, rosnące koszty i spowalniający wzrost, trzymają inwestorów w ryzach, jednak straty, choć ciężkie, zostały ograniczone i w związku z tym rynki europejskie mogą się otworzyć nieco wyżej. Obawy dotyczące Evergrande pozostają, ale na razie trzeba poczekać i zobaczyć jakie podejście wybierze rząd Chin.

EURUSD – spadł wczoraj do poziomu 1,1700, wsparcie znajduje się w okolicy sierpniowych minimów na 1,1660. Brak kontynuacji sugeruje, że możemy zobaczyć odbicie w kierunku szczytów z zeszłego tygodnia na 1,1845, ale aktualnie trend spadkowy pozostaje nienaruszony.

GBPUSD – spadek poniżej 1,3725 otworzył drogę do sierpniowych minimów na 1,3600 i prawdopodobnie 1,3570. Musimy zobaczyć odbicie powyżej 1,3730, aby zasygnalizować powrót do 1,3800.

EURGBP – wzrósł ponad opór stawiany przez 0,8560, sugerując dalszy ruch w stronę maksimów z tego miesiąca na 0,8610.

USDJPY – cofnął się do wsparcia z linii trendu rozciągniętej od kwietniowych minimów. Zejście poniżej 109,00 będzie zapowiedzią dalszych spadków do 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 45 punktów wyżej, na poziomie 6949.

DAX – oczekuje się otwarcia 73 punkty wyżej, na poziomie 15205.

CAC40 – możliwe otwarcie 12 punktów wyżej, poziomie 6468.



