Europa gotowa do otwarcia wyżej, PKB Wielkiej Brytanii prawdopodobnie pokaże spadek w lipcu

R ynki europejskie notowały wczoraj dość mieszaną sesję po tym, jak EBC dokonał niewielkiej korekty w swoim miesięcznym programie skupu obligacji, w wyniku czego zarówno DAX, jak i CAC40 odbiły od minimów dnia i zamknęły się na plusie. FTSE100 pozostał słaby, zamykając się o ponad 1% na minusie, a rynki amerykańskie obsunęły się razem z rentownościami obligacji.

Wydaje się, że obawy dotyczące perspektyw wzrostu oraz rosnących cen nadal wpływają na nastroje w Europie. Chiny również są zaniepokojone, dlatego podjęły krok w kierunku uwolnienia swoich strategicznych rezerw ropy naftowej, próbując obniżyć ceny.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie w Europie, pozytywna sesja w Azji wydaje się łagodzić presję spadkową. Funt zyskał na początku tego tygodnia po tym, jak prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, powiedział, że co najmniej 4 członków MPC uważa, że niedawna poprawa podstawowych warunków gospodarczych może być wykorzystana do uzasadnienia podwyżki stóp procentowych. Chociaż nie sugeruje to, że decydenci podejmą taką decyzję w najbliższych miesiącach, ale powinniśmy się spodziewać przynajmniej niewielkich zmian w programie skupu aktywów. Dzisiejsze dane gospodarcze za lipiec i miesięczna zmiana PKB oraz odczyt indeksów produkcji przemysłowej, mogą w dużym stopniu wesprzeć tę narrację, chociaż w przypadku danych o PKB prawdopodobnie zobaczymy lekkie spowolnienie.

Oczekuje się, że lipcowy PKB zwolni do 0,5%, z 1% w czerwcu, przy czym średnia krocząca z trzech miesięcy zmaleje z 4,8% do 3,8%, głównie w wyniku rosnącego wskaźnika zachorowań, powodującego, że duża część siły roboczej woli pozostać w izolacji. W porównaniu z ostatnimi odczytami PMI w sektorze produkcyjnym, dane dotyczące produkcji przemysłowej są dość słabe. Nie jest to zbyt zaskakujące, ale biorąc pod uwagę, że liczby PMI nie obejmują np. produkcji samochodów, która spadła w lipcu do najgorszego poziomu od 1956 r., dzisiejsze lipcowe raporty produkcyjne mogą być równie rozczarowujące. Brytyjscy producenci samochodów ogłosili spowolnienie produkcji z powodu braku ważnych części.

Odbyło się wiele dyskusji na temat tego, czy wzrost inflacji w USA jest przejściowy. Ostatnie dane o CPI i Core PCE wykazały oznaki stabilizacji, jednak odczyty PPI nadal rosły. Chociaż ceny płacone ISM zaczęły spadać, produkcja fabryczna pozostaje droga. W ostatniej publikacji PPI dla Stanów Zjednoczonych widzieliśmy wzrost do 7,8%. Rosnące stawki frachtowe, wyższe koszty surowców, a także niedobory pracowników, tworzą wąskie gardła w całym globalnym łańcuchu dostaw. Wskaźnik PPI w Chinach osiągnął w tym tygodniu najwyższy od 13 lat poziom 9,5%. W pewnym momencie presja cenowa zacznie przenikać do marż zysku przedsiębiorstw i cen konsumpcyjnych, w którym możemy zacząć dostrzegać presję na wzrost płac, ponieważ konsumenci zobaczą, że ich siła nabywcza uległa erozji. Dzisiejsze dane o PPI z USA będą dodatkowym wskaźnikiem tego, czy presja cenowa wykazuje oznaki słabnięcia. Oczekuje się, że w sierpniu PPI wzrośnie o 8,2%, a ceny bazowe o 6,6% z 6,2% przy ostatnim odczycie.

EURUSD – znalazł wsparcie przy 1,1800 i 50-dniowym MA, ich przełamanie będzie zapowiedzią spadków do 1,1750 a nawet poprzednich minimów na 1,1660. Opór utrzymuje się na 1 1910.

GBPUSD – znalazł w tym tygodniu wsparcie w pobliżu 1,3725, dzięki czemu powrócił powyżej 1,3780. Może to sugerować ruch w okolice 1,3900 i szczytów z zeszłego tygodnia. Przejście przez 1,3900 wyznaczy 1,4000 jako kolejny cel.

EURGBP – po spadku z 0,8610 sprawdziło wsparcie na wysokości 0,8520, wzrost do 0,8560 może świadczyć o kontynuacji ruchu w okolice 0,8610. Rozbicie 0,8520 otworzy drogę do 0,8480.

USDJPY – po załamaniu na 110,50 utrzymuje się w trendzie spadkowym i ciągle ma potencjał do zejścia w okolice 109,10. Powrót powyżej 110,50 ponownie da szansę na atak 111,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 19 punktów wyżej, na poziomie 7043.

DAX – oczekuje się otwarcia 34 punkty wyżej, na poziomie 15657.

CAC40 – możliwe otwarcie 16 punktów wyżej, poziomie 6700.



