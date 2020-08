Elon Musk dołącza do zwolenników DOGE

W Rosji zapowiada się na pewien wiatr zmian, który powinien ucieszyć tamtejszych kryptosympatyków. Trwa tam proces legislacyjny nowej ustawy regulującej rynek aktywów cyfrowych. O dziwo, zabrakło tam sankcji karnych za nielegalne korzystanie z kryptowalut w Rosji. Celowość tego faktu potwierdził członek Dumy odpowiedzialny za nowe prawo. Warto przypomnieć, że wcześniej mówiono o nawet 30 tysiącach dolarów grzywny i pozbawieniu wolności aż do 7 lat.

Niemała sensacja ma miejsce w Korei Południowej, gdzie wyszło na jaw, że rząd planuje wprowadzenie 20-procentowego podatku dochodowego od przychodów z kryptowalut. Zmiany wejdą wkrótce do kodeksu podatkowego, a rządzący utrzymują, że są niezbędne i podają przykład innych krajów, gdzie podobne regulacje zostały już wcześniej zaimplementowane. Podatkiem zostaną objęte roczne dochody powyżej 2000 dolarów, czyli z grubsza 2,5 miliona wonów. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie przecieku tych informacji, które zaraz po publikacji w sieci błyskawicznie się rozprzestrzeniły. Nie jest to pierwszy taki incydent związany z pracami nad regulacjami kryptowalutowymi - ostatnio podobny miał miejsce przed dwoma laty, kiedy to za przeciekami stały osoby z kancelarii premiera i służby celnej.

Niedawno pisaliśmy o “pompowaniu” ceny tokena-żartu przez użytkowników aplikacji TikTok. Mowa o Dogecoinie (DOGE) nawiązującym do znanego w internecie psa rasy Shiba Inu. Do “zwolenników” tej kryptowaluty, jeśli można tak powiedzieć, dołączył sam Elon Musk. Całość jest niewątpliwie żartobliwa, z czego zresztą dał się poznać Musk wcześniej, jednak warto nadmienić, że na swoim twitterze stwierdził, że DOGE mogłoby zostać walutą rezerwową. Uznał wręcz, że jest to “nieuniknione”, nawiązując do znanego żartu o tym jak DOGE podporządkowuje sobie światowy system finansowy. Dość powiedzieć, że rynek zareagował na te słowa błyskawicznie - cena Dogecoina wzrosła o 14%, co przełożyło się na przyrost kapitalizacji tej kryptowaluty o 40 milionów dolarów. Teraz jeden coin jest warty nieco ponad 0,3 centa.

John McAfee - dużo można o nim powiedzieć, jednak na pewno nie to, że nie tryska wciąż nowymi pomysłami. Po wycofaniu się ze swojego znanego zakładu, że cena BTC osiągnie milion dolarów do 2020 roku (przyrzekł wtedy zjeść własne przyrodzenie, jeśli się to nie sprawdzi. Teraz uważa BTC za bezwartościowy chłam), przerzucił się na altcoiny. Teraz zaś wpadł na pomysł kryptowalutowej karty płatniczej wykorzystującej jego autorski coin Ghost - płatności dzięki temu miałyby być całkowicie prywatne. Rynek jednak szybko skrytykował pomysł, ponieważ wykorzystywałby on pośrednika - Visę, która i tak zbiera dane o transakcjach.

Wreszcie wyjście z inercji. Bitcoin wystrzelił ponad ograniczenie strefy konsolidacji docierając do poziomu 11,4 tysiąca dolarów, gdzie kurs wyhamował. Ważny opór czeka na 11,7 tysiąca dolarów.

Ethereum tymczasem zostawiło pod sobą wsparcia na 300 i 278 USD. Obecnie cena cofnęła się w okolicy 333,6 dolarów. Opór znajduje się również przy 347,5 dolara.

Bitcoin Cash natomiast testował górne ograniczenie swojej strefy konsolidacji, której kluczowym poziomem była strefa przy 276 dolarów. Jej wybicie oznacza zmianę w istotne wsparcie. Obecnie oporem jest cena 300 dolarów gdzie domknięta zostaje spadkowa luka.

Najbliższym istotnym wsparciem na Ripple jest strefa przy 22,7 centa. Wyhamowanie wzrostów oraz opory znajdują się w okolicy 24,4 centa aż do potencjalnie ćwierć dolara.

Litecoin pewnie wyrwał się powyżej jeszcze do niedawna krytycznego oporu na 50 dolarów, który teraz pełni rolę wsparcia. Oporem jest obecnie obszar przy 56,6 dolara.

Dash wybił ze strefy konsolidacji. Należy jednak obserwować, na ile wybicie oporu na 77,5 dolara będzie trwałe. Wsparcie znajduje się na 65 USD, a kolejny opór na 86 USD.

