EBC w centrum uwagi inwestorów. Wczorajsze spadki w USA zapowiedzią korekty?

Dziś najważniejszym wydarzeniem dnia będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego o wysokości stóp procentowych oraz konferencja prasowa Christine Lagarde, która odbędzie się o godz. 14:30. Jest niemal pewnym, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Wśród bankierów centralnych panuje pogląd, że aktualnie nie polityka monetarna, ale fiskalna jest kluczową dla ratowania gospodarek dotkniętych koronawirusem. Powszechnie oczekuje się, że EBC przedłuży i być może zwiększy program TLTRO. Reinwestycja OIPE ma zostać przedłużona przynajmniej o jeden rok, do końca 2023 r., a zakupy OIPE mają zostać przedłużone co najmniej do końca 2021r. Program PEPP może zostać zasilony dodatkową pulą pieniędzy. W tej chwili stopa -1%, jaką banki mogą uzyskać z kredytów z EBC (jeśli osiągną cele kredytowe), obowiązuje tylko do 23 czerwca 2021 r., prawdopodobnie zostanie przedłużona być może do końca 2022 r. To dobre informacje dla wspólnej waluty, jednak te oczekiwania w dużej mierze są już wycenione przez rynek.

Wczorajszy dzień był jednym z najciekawszych w tym miesiącu na wszystkich klasach aktywów. Najpierw informacje o możliwej umowie Brexit dały impuls do wzrostów na europejskich indeksach i umocnienia brytyjskiego funta, który do dolara zyskał jedną figurę. Sporo straciło złoto i srebro. Później przyszło ostudzenie optymizmu ze strony Departamentu Pracy. W raporcie podano, że w październiku liczba ofert pracy w Stanach Zjednoczonych nieznacznie wzrosła, ale zwolnienia wzrosły jeszcze szybciej, co jest kolejną oznaką osłabienia rynku pracy z powodu utrzymywania się koronawirusa. Departament Pracy podał, że liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 6,65 mln z 6,49 mln we wrześniu. W październiku zatrudniono około 5,8 mln osób. Ale separacje - zwolnienia, emerytury nie były daleko w tyle. Wzrosły do 5,1 miliona z 4,8 miliona w poprzednim miesiącu, głównie z powodu borykających się z trudnościami firm zwalniających pracowników. Najbardziej wzrosły oferty pracy w służbie zdrowia i produkcji, najmocniej spadły w handlu detalicznym.

Na globalnych europejskich parkietach, po początkowych wzrostach na reakcję o umowie Brexit, do końca dnia indeksy stopniowo przyjmowały coraz to niższe wartości. Najlepiej wypadł DAX 30 z zyskiem 0,47%, Londyn i Madryt utrzymały sią na powierzchni z wynikiem poniżej 0,1%, a pod kreskę spadły Paryż (-0,25%) i Mediolan (-0,38%). Miłe złego początki, tak można opisać to co działo się za oceanem. Po rozpoczęciu notowań Dow Jones i S&P 500 ustanowiły historyczne maksima, by po godzinie zagościć na czerwonym terytorium i pozostać tam do końca dnia. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones (-0,35%) powrócił w stronę 30 000 punktów, S&P 500 (-0,79%) nie obronił pułapu 3700 punktów, a Nasdaq Composite tracąc 250 punktów zaliczył spadek o 1,54%. Również małe spółki po serii wzrostów zaliczyły spadek. Russell 2000 potaniał o 0,82%.

Benchmarki spadły w Tokio, Hongkongu i Sydney. Bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku tracą dziś w ślad za spadkową sesją w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj akcje Pfizer, BioNTech i Moderny sporo straciły. Niedawny wzrost liczby przypadków koronawirusa i ostrzejsze ograniczenia dla firm w ciągu ostatnich kilku tygodni ponownie mogą zaprzątać głowy inwestorów. Wprowadzenie szczepionek w Azji przebiega wolniej. W wielu krajach epidemie nasilały się i słabły, gdy rządy szukają równowagi między środkami ostrożności w przypadku pandemii, a wymogami ekonomicznymi. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,23%, australijski S&P/ASX 200 notuje spadek o 0,67%, a południowokoreański KOSPI jest pod kreską 0,03%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,53%), Szanghaj (-0,01%), Singapur (-0,44%), Tajwan (-0,98%). Indyjski Sensex jest wzrasta o 0,61%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest nad kreską 1,30%.

Za nami kolejna udana sesja dla krajowych byków, a parkiety w Warszawie i Budapeszcie radziły sobie znacznie lepiej niż ich odpowiedniki na wiodących parkietach Europy. Przyczyny tego stanu rzeczy można upatrywać w przeciekach, że Polska i Węgry poszły po rozum do głowy i nie zawetują budżetu Unii Europejskiej. Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 2,45 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,96 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 1,11 proc., docierając do poziomu 57200 punktów. Jednak pogorszenie sentymentu w USA sprawiło, że indeks szerokiego rynku w końcówce oddał połowę wypracowanego zysku. Podobnej wielkości zysk odnotował indeks blue chipów. Silne wzrosty w Azji i oczekiwania, że wreszcie w Stanach Zjednoczonych uda się osiągnąć kompromis co do pakietu stymulacyjnego sugerowały, że WIG 20 otworzy się na wysokim poziomie. I tak też się stało. Samo otwarcie na poziomie 1976,65 pkt okazało się najniższą wartością dnia, a od samego startu to popyt dyktował warunki gry. Już w południe łupem byków padł okrągły pułap 2000 punktów. Nie bez znaczenia była informacja, że po długich męczarniach negocjacyjnych jest szansa na uzgodnienie umowy rozwodowej Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Przed otwarciem handlu na Wall Street osiągnięto maksimum sesji na 2023,91 pkt. Słaby początek za oceanem ostudził nieco zapędy kupujących, czego efektem było cofnięcie na blue chipach. Zamknięcie wypadło na poziomie 1994,12 punktów. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,21%. WIG20 fut zyskał 1,17%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,35% dzięki globalnej ucieczce od amerykańskiego dolara. W zieleni zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,70 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,83 proc. W gronie blue chipów 15 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a 5 odnotowało spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje Lotosu (9,62%), Tauronu (8,69%) i PGE (8,36%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Dino, Allegro i Orange. Walory te straciły odpowiednio 3,69%, 3,44% i 2,76%.

WIG 20 fut otworzył się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,17%.

Stabilizacja na notowaniach złotego.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12.

EURPLN –para utrzymuje się ponizej wsparcia na 4,48 nie mogąc od kilkunastu dni znaleźć kierunku

USDPLN – para jest nieznacznie powyżej wsparcia na 3,66. Opór jest na poziomie 3 97.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14 wielokrotnie już testowane. Kolejne jest na poziomie 4,09. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.

