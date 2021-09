EBC skupi uwagę inwestorów. Czy bank zapowie tapering?

Po RBA i Banku Kanady dziś przyszła kolej na Europejski Bank Centralny. Oczywiście nikt nie zakłada, że EBC dokona jakichkolwiek zmian w obszarze stóp procentowych, ale część ekonomistów jest zdania, że EBC wcześniej niż Fed dokona redukcji niektórych programów wprowadzonych na początku pandemii. Gorące dyskusje o taperingu trwają w USA. Prezes Fed z Dallas, Robert Kaplan powiedział, że zamierza poprzeć plan ograniczenia skupu aktywów “raczej wcześniej niż później”, pomimo rozczarowującego raportu o zatrudnieniu.



Dużo ciekawego dzieje się na rynku surowcowym. Złoto odbiło się do oporu na poziomie 1834 USD za uncję. Od piątkowego wieczoru kruszec dotarł do lokalnego wsparcia na poziomie 1782 USD. Ropa WTI pomimo zamieszania wprowadzonego przez huragan Ida, utrzymuje się poniżej 70 USD, po doniesieniach, że wydobycie w rejonie nim dotkniętym zostaje powoli wznawiane. Pozostałe surowce jak miedź, platyna czy pallad pozostają w ruchu bocznym, jednak pod pewną presją. Za to gaz ziemny osiągnął najwyższą ceną od listopada 2018 r.

Na rynku długu ostatnie dni przyniosły nieznaczny spadek cen amerykańskich obligacji, a co za tym idzie ich oprocentowanie wzrosło. Po NFP rentowność amerykańskich obligacji wzrosła i ta tendencja może się utrzymać. Rentowność trzydziestoletnich obligacji wyniosła dziś rano 1,954%, a najpopularniejszych 10-latek utrzymała się powyżej 1,3%, osiągając 1,337%

Środa była kolejnym dniem, który nie okazał się łaskawym dla inwestorów na głównych parkietów Europy, a najważniejsze indeksy zakończyły dzień znaczną przeceną, znoszącą znaczną cały zysk z początku tygodnia: FTSE 100 (-0 75%), DAX30 (-1,47%), CAC40 (-0,85%), FTSE MIB (-0,75%), IBEX 35 (-063%). Stoxx 600 spadł o 1,06%. Niemniej od połowy sierpnia benchmarki pozostają w trendzie bocznym. Wśród inwestorów budzą się obawy, czy nie jestesmy w fazie dystybucji długich pozycji, co wiązałoby się z możliwością głębszej korekty.

Również za oceanem dominowały spadki, jednak nie tak drastyczne jak w Europie. Wzrost zachorowań do średnio 150 tys. przypadków dziennie zagraża dynamice wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Technologiczny Nasdaq stracił na finiszu 0,57%. Dow Jones spadł o 69 pkt. czyli 0,20%. S&P500 obsunął się o 0,13%. Najsłabiej wypadły małe spółki, Russell 2000 spadł o 1,14%.

Akcje w Azji spadły dziś po dalszych stratach na Wall Street oraz raporcie Rezerwy Federalnej pokazującym, że aktywność gospodarcza w USA zwolniła latem tego roku. W raporcie wskazano na odradzające się przypadki koronawirusa oraz narastające problemy w łańcuchu dostaw i niedobory siły roboczej — nieszczęścia dotykające wiele gospodarek. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,69%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,24%, południowo koreański KOSPI traci 0,79% Na pozostałych giełdach: Hongkong (-1,81%), Szanghaj (0,12%), Singapur (0,23%), Tajwan (0,06%), Indonezja (-0,24%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 1,20%.

Wczorajsza sesja na GPW przyniosła kontynuację spadku rozpoczętego we wtorek. Co prawda bitwa o poziom 2400 pkt. na WIG20 rozstrzygnięta została na korzyść niedźwiedzi, jednak nie ma na razie żadnych przesłanek do negowania hossy, która w Warszawie trwa w najlepsze Po części takiemu stanowi rzeczy sprzyjały spadki w Europie. Niemniej apetyt byków na dalsze wspinanie się pod górkę wydaje się być niezagrożony i póki co, spadki te należy uznać za naturalną korektę ostatniej fali wzrostowej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 784 mln złotych. Indeks WIG stracił 1,15%. Nieco większej wielkości stratę odnotował WIG20. Indeks otworzył się poniżej poziomu odniesienia i przez całą sesję to strona podażowa dyktowała warunki gry. Zamknięcie wypadło na poziomie 2364,63 pkt. w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości indeksu o 1,26%. WIG20 fut osiągnął wynik -1,05%, a WIG20usd oddał z dorobku 1,39%. W czerwieni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 1,29%, a sWIG80 stracił 0,02%.

W gronie blue chipów tylko 4 spółki przyniosły ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Tauron (1,23%), JSW (1,23%) i Mercator (0,91%) . Pozostałe 16 spółek zakończyły dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się CD Projekt, Cyfrowy Polsat i CCC. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,51%, 2,61% i 2,31%.



WIG20fut otworzył się luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,72%.

Ostatnie umocnienie złotego to prawdopodobnie tylko korekta.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,26.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,52.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,82.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,15.



PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.





