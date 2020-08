Domniemani sprawcy ataku na Twittera zatrzymani

Ostatnie włamania na konta znanych osobistości na Twitterze odbiły się szerokim echem nie tylko w branży kryptowalutowej. Przypomnijmy, że postaci takie jak Bill Gates nakłaniały do wysłania im BTC, by podwoić i zwrócić otrzymaną wpłatę. Szefem całej operacji miał być… 17-latek imieniem Clark, który właśnie został zatrzymany przez amerykańskie służby na Florydzie. Cała szajka miała składać się z drugiego, nieujawnionego nieletniego, a także 19-sto i 22-latka.

Nie ma tygodnia, by nie napisać czegoś o postępujących na świecie pracach nad walutami cyfrowymi banków centralnych (CBDC). Pokazuje to jak krok po kroku zmienia się nastawienie do tego pomysłu, który globalni gracze traktują coraz bardziej priorytetowo. Jednym z takich liczących się banków jest BOJ, czyli japoński bank centralny. Choć Japończycy nie wykazują apetytu na szybką emisję CBDC, niestrudzenie pracują nad swoim projektem. Reuters z końcem miesiąca poinformował, że do zespołu dołączył prominentny ekonomista - Kazushige Kamiyama. Ma on pokierować pracami, co zwiastuje ich przyspieszenie.

Na pokład banków centralnych opracowujących CBDC właśnie wsiadło filipińskie Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Badane są również implikacje polityczne wprowadzenia takiego rozwiązania. Wygląda na to, że nastawienie jest tam bardziej pozytywne: gubernator banku stwierdził, że kryptowaluty stanowiły dla nich zawsze więcej, niż tylko aktywa. Wyrażał się również ciepło o lokalnych inicjatywach blockchainowych.

Ataków hakerskich ciąg dalszy. Ofiarą padła firma Ledger - producent fizycznych portfeli kryptowalutowych. Poinformowano, że wyciekły dane z bazy działu handlu elektronicznego i marketingu, a w ataku wykorzystano klucz API. Wyciekły dane składane przez klientów przy okazji zamawiania produktów, a więc chociażby adres, telefon, czy mail. Zapewniono przy tym, że nie wyciekły żadne dane o płatnościach. Atak objął zasięgiem około 9,5 tysiąca klientów firmy.

Kryptosympatycy w Rosji nie mają lekkiego żywota. Z jednej strony rządzący dają sygnały, że czasy powoli się zmieniają (na przykład odchodząc od kar za posiadanie kryptowalut), z drugiej strony wciąż przykręcając śrubę co do możliwości wykorzystywania kryptoaktywów. Władimir Putin podpisał ustawę, na mocy której wciąż zakazane jest wykorzystywanie kryptowalut jako środków płatniczych. Co ciekawe jednak, będzie można przeprowadzać transakcje z wykorzystaniem tzw. cyfrowych aktywów finansowych (DFA).

Ruch na Bitcoinie po przebiciu 11 tysięcy dolarów wyraźnie wyhamował. Byki zbierają siły przy tym okrągłym poziomie pełniącym rolę wsparcia, kolejne na 10500 USD. Pobliski opór na 11,7 tysiąca dolarów.

Ethereum ma więcej wigoru. Kryptowaluta krąży już w okolicach 400 dolarów, które są okrągłym oporem. Wsparciem jest obszar weekendowej luki, który łączy się z technicznym poziomem 347,5 dolara.

Bitcoin Cash, podobnie jak jego większy brat, opadł z siły. Cena znajduje się w rejonach 300 dolarów, które w zależności od tego, po której stronie akurat znajdują się notowania, będą pełnić funkcję wsparcia lub oporu. Niższe wsparcie na 276 dolarów, kolejny opór na 348 dolarów.

Ripple po weekendzie wyskoczyło ponad opory. Pobliskim wsparciem jest 0,295 dolara, kolejnym 0,2794. Ważniejszy opór na 34 centach.

Litecoin zbliża się do oporu na 64 USD, przy czym notowania coraz bardziej się wypłaszczają. Bliskim wsparciem jest 56,5 dolara, a niżej 50 dolarów.

Bykom na Dashu brakuje siły w okolicach 90 dolarów. Wsparcie mogą znaleźć na 86 oraz 77,5 dolara. Celem jest okrągłe 100 USD.

