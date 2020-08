Dolar spada, złoto i srebro umacniają się

Rynki europejskie cieszyły się wczoraj dość dobrą sesją. Niemiecki DAX osiągnął nowe pięciomiesięczne maksimum, jednak wzrost okazał się trudny do utrzymania i zarówno niemiecki indeks, jak również CAC40 i FTSE100 zamknęły się poniżej dziennych maksimów.

Optymizm, który pojawił się w wyniku wczorajszego ostatecznego porozumienia w sprawie nowego budżetu UE, a także konstrukcji nowego programu naprawy na czas pandemii, szybko ustąpił miejsca rzeczywistości, w której dystrybucja jakichkolwiek środków jest nadal daleka od faktycznej realizacji.

Pomijając uzasadniony sceptycyzm, wczorajsze porozumienie wydaje się łamać ważne tabu, jakim jest tworzenie pewnej formy wspólnego długu. Premier Holandii, Mark Rutte, może argumentować, że jest to umowa jednorazowa, jednak historia nauczyła nas, że nie ma czegoś takiego w przypadku UE. Ta świadomość może sprawić, że osiągnięcie porozumienia przez parlamenty poszczególnych państw członkowskich będzie nieco skomplikowane, a także pozwoli na chwilę zastanowienia.

Trudno również zignorować fakt, że kwoty w funduszu naprawczym są niewielkie. W rzeczywistości łączna kwota 390 mld euro dotacji dla takich krajów jak Hiszpania, Włochy i Grecja, a także dla krajów Europy Wschodniej, w ciągu trzech do czterech lat, jest prawie bez znaczenia w porównaniu z olbrzymim pakietem stymulacyjnym, który Niemcy zapewniły jedynie własnej gospodarce, o wartości 1 biliona euro. Niemieckie plany, których wartość wynosi 30% PKB, obejmują różne obniżki podatków, a także znaczne kwoty pomocy publicznej, dotacje na pojazdy elektryczne i odnawialne źródła energii.

W tym kontekście można powiedzieć, że wczorajsza umowa ratunkowa jest niewielka i można by argumentować że jest to odpowiednik wrzucenia monety do miski żebraka, jeśli chodzi o południową Europę.

Mimo to dolar amerykański notował rozczarowujące 24 godziny, tracąc względem większości walut, z dolarem australijskim jako głównym beneficjentem, w wyniku silnego wzrostu cen towarów. Ceny złota osiągnęły najwyższy poziom od dziewięciu lat, podczas gdy ceny srebra wspięły się na sześcioletnie maksima. Dolar zanotował spadek również w stosunku do euro, docierając poniżej czerwcowych minimów i wracając do poziomów obserwowanych ostatnio w marcu.

Rynki amerykańskie zamknęły się znacznie poniżej dziennych szczytów, ponieważ wciąż rosną oczekiwania w związku z nowym pakietem stymulacyjnym od amerykańskich ustawodawców.

Wydaje się, że korekta ze szczytów nastąpiła w wyniku sceptycyzmu ze strony republikańskiego przywódcy Senatu, Mitcha McConnella, który podczas dyskusji zasugerował, że jest mało prawdopodobne, by kolejna ustawa stymulacyjna została przyjęta do końca przyszłego tygodnia. Ten spadek zaobserwować można było również na rynkach azjatyckich dziś rano i wygląda na to, że rynki w Europie również otworzą się niżej.

EURUSD – kurs podąża w górę z możliwością zamknięcia przy szczytach z 2019 roku w okolicy 1,1570 oraz 1,1600, gdzie znajduje się zniesienie 50% odcinka 1,2555/1,0635. Kolejne dołki mogą leżeć przy 1,1370 i na zeszłotygodniowych poziomach przełamania.

GBPUSD – para zamknęła się na poziomie 61,8% Fibonacciego odcinka 1,3600/1,1412. Wsparcie znajduje się w okolicy 1,2500 i przy dołkach z ostatniego tygodnia.

EURGBP – para znalazła wczoraj kluczowe wsparcie przy 0,9000, powyżej 50-dniowej MA w okolicy 0,8980. Dopóki znajdujemy się nad tym poziomem, istnieje perspektywa powrotu do szczytów z tego tygodnia w okolicy 0,9135. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,9135, możliwy jest spadek poniżej 50-dniowej MA, w kierunku 0,8920.

USDJPY – wsparcie znajduje się w okolicy 106,50, natomiast opór przy 107,50, podobnie jak szersza strefa przy 108,00.

FTSE100 oczekiwany spadek na otwarcie o 14 punktów, przy 6,255

DAX oczekiwany spadek na otwarcie o 45 punktów, przy 13,127

CAC40 oczekiwany spadek na otwarcie o 19 punktów, przy 5,085

