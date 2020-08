Dolar ciągle słaby. UK porzuca nadzieję na zawarcie porozumienia z UE

Rekordowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych sprzyja inwestycjom w nieruchomości. Oprocentowanie najbardziej popularnych trzydziestoletnich kredytów z tygodnia na tydzień osiąga coraz niższa wartość, a jego koszt spadł poniżej trzech procent. Takiej okazji nie było jeszcze na amerykańskim rynku, więc nie dziwi wczorajszy wysoki wzrost sprzedaży domów na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż wzrosła w czerwcu o 20,7%. Najpopularniejszy w ostatnich dniach temat co dalej z kursem Tesli miał swój finał po publikacji wyników spółki za drugi kwartał. Jest to już czwarty z rzędu kwartał, w którym spółka mogła pochwalić się zyskami, jednak z jednym małym „ale”. Tesla wypracowała zysk w wysokości 104 milionów dolarów dzięki ponad 400 milionom dolarów ulg podatkowych dla pojazdów elektrycznych i naciskom Muska, aby ponownie otworzyć swoją fabrykę w Fremont w Kalifornii. Otworzył ją bez zgody władz sanitarnych, które w końcu ustąpiły pod naciskiem Białego Domu. Na telekonferencji Elon Musk, komentując wyniki spółki, powiedział: „wiesz, musimy oczywiście nie zbankrutować, to ważne, ale nie staramy się też być super zyskowni. Myślę, że po prostu chcemy być trochę rentowni i zmaksymalizować wzrost oraz sprawić, by samochody były jak najbardziej przystępne”.

W odwecie na zamknięcie konsulatu chińskiego w Stanach Zjednoczonych, Chiny zamkną konsulat w Chengdu.

Ostateczny termin na zawarcie umowy pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejska zbliża się do kluczowej daty. Brytyjski rząd przyjął termin 31 lipca jako ostateczny, więc maleją szanse na jakiekolwiek porozumienie. Nie planuje się nowych rozmó w poza kończącą się dzisiaj turą negocjacji.

Na rynku walutowym ciągle utrzymuje się słabość amerykańskiego dolara. Dolar traci nie tylko do euro, ale znacznie mocniej do walut surowcowych, w tym do AUD i CAD.

Przez większą część sesji na amerykańskiej giełdzie niewiele się działo, znikoma zmienność i senna atmosfera. Z jednej strony zapędy inwestorów studzone były informacjami o braku sukcesów w walce z pandemią i rosnącymi napięciami z Chinami, z drugiej zupełnie przyzwoity początek sezonu wyników. Nasdaq nie potrafił znaleźć kierunku, kręcąc się wokół zera. Dow Jones i S&P500 dopiero na dwie godziny przed końcem zaczęły rosnąć. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones, S&P500 i Nasdaq Composite zakończyły dzień zyskami, odpowiednio 0,62%, 0,57% i 0,24%. Amerykańskie blue chipy finiszowały na poziomie 27000 pkt. Nieznacznym zyskiem mogły pochwalić się najmniejsze spółki. Russell2000 zyskał na zamknięciu 0,18 proc. Obrót na NYSE wyniósł 4,400 mld USD, a na giełdzie Nasdaq 4,272 mld USD.

Giełda w Tokio została zamknięta na długi weekend do poniedziałku. Akcje w Szanghaju spadają wraz ze wzrostem napięć między USA a Chinami, a w Seulu tracą wraz z dalszym spadkiem PKB Korei Południowej. Australijski S&P/ASX200 rośnie o 0,27 proc., a południowokoreański KOSPI pod kreską 0,77%. Na pozostałych giełdach regionu: Hong Kong (0,67%), Szanghaj (-0,40%), Singapur (0,98%), Tajwan (-0,48%), Indonezja (0,85%). Indyjski Sensex rośnie o 0,55%. Indeks Asia Dow, skupiający największe firmy regionu, pod kreską 0 12%.

Po dwóch dynamicznych sesjach, wczoraj na warszawski parkiet powróciła wakacyjna atmosfera, a przecena indeksów wyniosła mniej więcej tyle, ile traciły główne europejskie parkiety. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 987 mln złotych. Z tego na blue chipy przypadło 631 mln PLN. Indeks WIG spadł o 0,74 proc. Podobnej wielkości spadki dotknęły spółki o największej kapitalizacji. WIG20 otworzył się poniżej wartości odniesienia, a próba wyjścia na plus skończyła się kontrą sprzedających. Do końca notowań indeks znajdował się na czerwonym terytorium. Zamknięcie na poziomie 1830,61 punktów było zarazem dziennym minimum. WIG20fut. zakończył handel stratą 0,49 proc., a WIG20usd dodał do dorobku 0,25 proc. za sprawą bardzo słabej postawy amerykańskiej waluty. W czerwieni zakończyła handel druga liga. mWIG40 stracił 1,14 proc., za to indeks maluchów odnotował wzrost o 0,34 proc. W gronie blue chipów 8 spółek odnotowało zyski, a 12 zakończyło dzień stratami. Największą stopę zwrotu osiągnęły Dino (2,29%), KGHM (1,97%) oraz Tauron (1,01%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Orange, Aliora i PKO BP. Walory te straciły odpowiednio 4,19%, 2,90% i 2,79%. Powyżej dwóch procent zostały przecenione spółki z sektora finansowego: Pekao, Santander i PZU.

WIG20fut otwiera się na poziomie wczorajszego otwarcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,27%.

Złoty zyskuje do głównych walut.

GBPPLN – lokalne wsparcie znajduje się na 4,84. Najbliższy opór jest na poziomie 5,12

EURPLN – cena jest nad wsparciem na poziomie 4,3650. Opór jest na poziomie 4,57.

USDPLN – para zeszła poniżej wsparcia na 3,88, kolejne jest na 3,75.

CHFPLN – najbliższe wsparcie jest na 4,10. Opór jest na poziomie 4,34.

PLNJPY – opór usytuowany jest na 28,37. Wsparcie jest na poziomie 25,88.

