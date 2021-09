Dolar amerykański pod presją przed raportem o płacach z USA

W czoraj byliśmy świadkami kolejnych rekordów na rynku amerykańskim, kiedy Nasdaq i S&P500 zamknęły się na historycznych szczytach. Rynki europejskie również doświadczyły solidnej sesji, w czasie której FTSE100 wspiął się na najwyższy poziom od dwóch tygodni.

Giełdy w Azji odnotowały mieszaną sesję, a chińskie akcje spadły po tym, jak odczyt wskaźnika PMI dla usług Caixin pokazał spadek do 46,7, czyli najniższego poziomu od maja 2020 r. Z drugiej strony indeks Nikkei gwałtownie wzrósł po tym, jak premier Japonii Suga ogłosił, że podejmie działania w sprawie opanowania pandemii Covid-19 przed tegorocznymi wyborami.

Podczas dzisiejszej sesji europejskiej inwestorzy prawdopodobnie będą ostrożni z powodu nadchodzącego raportu o płacach. W przypadku USA i Wielkiej Brytanii zaobserwowaliśmy znaczny spadek aktywności usługowej w sierpniu, którego przyczyną była rosnąca liczba osób samoizolujących się. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do lipca, przedsiębiorstwa były bardziej optymistyczne w odniesieniu do perspektyw, przy czym optymizm co do tworzenia nowych miejsc pracy rósł wraz z nasileniem się ożywienia. Firmy z tego sektora zwiększają zatrudnienie w najszybszym tempie od 25 lat, chociaż koszty również rosną z powodu licznych wąskich gardeł. W Europie aktywność również spada w związku z końcem lata. Oczekuje się, że usługi w Hiszpanii zwolnią do 61,4, we Włoszech do 58,4 i Francji oraz Niemczech do odpowiednio 56,4 i 61,5.

Dzisiejszym głównym wydarzeniem jest raport o zatrudnieniu w USA za sierpień. Estymacje dotyczące wyniku zostały zmniejszone po rozczarowującym raporcie ADP na początku tego tygodnia, a także po spadku zatrudnienia w badaniu ISM dla przemysłu. Ostatni raport o zatrudnieniu został zrewidowany w górę do 938 tys., co spowodowało spadek stopy bezrobocia z 5,9% do 5,4%. Wzrost wskaźnika uczestnictwa w rynku pracy również dobrze wpłynął na gospodarkę, chociaż pozostał 1,7 p.p. poniżej poziomu sprzed pandemii. W związku z tym, że różne zasiłki dla bezrobotnych wygasną we wrześniu, powinniśmy zauważyć solidny wzrost wskaźników zatrudnienia w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nawet jeśli dzisiejszy raport wypadnie słabo, prawdopodobnie nie wywoła znacznych zmian w harmonogramie wprowadzenia ograniczeń w skupie aktywów, ale może go przesunąć na początek przyszłego roku. Jednym z głównych przedstawicieli grupy jastrzębi był Robert Kaplan z Fed w Dallas, który powiedział, że pozostaje silnie skoncentrowany na danych i nie widzi przeciwwskazań do szybkiego ograniczenia tego programu. Wśród bardziej gołębich członków jest nowojorski prezes Fed - John Williams, który niepokoi się niskim wskaźnikiem uczestnictwa, biorąc pod uwagę, że przed pandemią wynosił on 63,4%. Lepszy obraz amerykańskiej gospodarki będzie widoczny za miesiąc, kiedy ludzie będą musieli samodzielnie zarabiać, zamiast polegać na pieniądzach od rządu. Oczekuje się, że w sierpniu pojawi się 725 tys. nowych miejsc pracy, a wskaźnik uczestnictwa wzrośnie do 61,8%, bezrobocie ma spaść do 5,2%.

EURUSD – kontynuuje wzrost w kierunku lipcowych szczytów na 1,1910, po ich zdobyciu możemy ruszyć do 1,1975. Obszar 1,1780/90 powinien działać jako wsparcie, a zejście poniżej 1,1780 będzie sygnalizować powrót do 1,1720.

GBPUSD – odbicie od sierpniowych minimów utrzymuje się, dopóki pozostajemy ponad 1,3820 mamy szansę na ruch w kierunku 1,3900. Wsparcie jest na linii trendu przy 1,3750 oraz na poziomie 1,3680.

EURGBP – znajduje się w pobliżu szczytów z okolic 0,8600, para walutowa może napotkać silniejszy opór w pobliżu 0,8640, a spadek poniżej wsparcia na 0,8560 otworzy drogę do 0,8520.

USDJPY – pomimo ruchu do 110,40 na początku tygodnia ciągle pozostaje w konsolidacji pomiędzy wsparciem na 109,10 a oporem stawianym przez 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7164.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 15840.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6763.



