Dekada od zniknięcia legendarnego twórcy BTC

Projekt znany jaki Libra, czyli kryptowaluta spod skrzydeł Facebooka, niedawno zmienił nazwę na Diem, by zaznaczyć nowy początek. Odpowiedzialny za Diem, David Marcus powiedział, że sama waluta, jak portfel Novi są gotowe, by ruszyć pełną parą już w przyszłym roku. Teraz zaś oczekiwany jest jedynie akcept ze strony władz. Musiano zmienić nieco koncepcję fundamentów e-waluty, by w ogóle mogła być ona zaakceptowana przez światowych regulatorów. Teraz zaś wreszcie ma to być możliwe.

Rebranding nazwy Libry na Diem może być jednak problematyczny. Okazuje się, że prawo do tej nazwy rości sobie pewien niewielki fintech - Diem Geri Cupi. Firma oferuje karty debetowe i usługi natychmiastowej sprzedaży towarów. Osoby stojące za Diem Geri Cupi są zdania, że ich klienci mogą być zdezorientowani podobieństwem nazw. Uważają też, że Facebook albo nie zadał sobie dość trudu, by sprawdzić, czy firmy takiej już nie ma, albo stwierdził, że zwyczajnie ich zmiażdży.

To już dziesięć lat, odkąd zniknął legendarny twórca Bitcoina - Satoshi Nakamoto. Mówi się, że nic nie ginie w internecie, tymczasem jednemu człowiekowi udało się ukryć swoją tożsamość na dekadę pomimo wysiłków licznych tęgich mózgów, pragnących rozwiązać tą zagadkę. Dokładnie 12 grudnia 2010 roku na forum Bitcointalk Nakamoto opublikował swój ostatni post, a potem słuch o nim zaginął.

Nasz krajowy regulator rynków finansowych, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, wreszcie wyraziła swoje oficjalne stanowisko odnośnie kryptowalut. Zawiera je dokument “Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”. Konsultacje nad nim rozpoczęły się już w 2018 roku. W stanowisku zawarto dokładne definicje techniczne istotne dla rynku kryptoaktywów. Komisja wskazała też na istniejące luki prawne i standaryzacyjne w tej kwestii. Wydane stanowisko jest pierwszą, nieco spóźnioną cegiełką, by ten zastany w Polsce stan prawny zmienić.

Dzieci, choć kiedyś na większą skalę, ale i nie tylko zbierają kolekcjonerskie karty z piłkarzami. Fizyczne karty odchodzą jednak do lamusa wraz z wprowadzaniem w tym zakresie rozwiązań blockchainowych. Coraz więcej klubów piłkarskich świata decyduje się na tokenizację swoich zawodników. Ile jednak takie cyfrowe karty kolekcjonerskie są warte? Okazuje się, że mogą osiągać kwoty wręcz nie do pomyślenia! Unikalna karta z piłkarzem Paris Saint-German, Kylianem Mbappe, została sprzedana za ponad 55 tysięcy euro! Co więcej, wkrótce potem przez nowego właściciela została wystawiona za ponad 2 razy tyle - niemal 123 tysiące EUR.

Bitcoin wycofał się nieco ze szczytów, ale w nowym tygodniu powrócił do niech luką wzrostową. Oscylujemy w okolicach wsparcia na 19 tys. USD. Kluczowy opór to 20 tys. dolarów. Kolejne wsparcia na 18 i 17,5 tys. USD.

Ethereum nad wsparciem na 548 USD. Kolejne poziomy to 514 i 500 USD. Oporowe 620 USD pozostaje w mocy, podobnie kolejne 640 USD.

Bitcoin Cash znowu w punkcie wyjścia. Teraz kryptowaluta stara się powrócić pod opór na 295 USD, kolejny 5 USD wyżej. Wsparcie w okolicach 250 dolarów.

Ripple mogące się pochwalić najbardziej imponującym wystrzałem teraz powraca. Jesteśmy już pod oporami na pół dolara i 56 centach. Kolejne wsparcia to 46,75 centa i potencjalnie w okolicach 45 centów.

Litecoin w konsolidacji. Oscylujemy w okolicach ważnego poziomu technicznego 80 USD. Wsparcia w rejonach 68-70 USD. Najważniejsze opory to 100 i 110 dolarów.

Dash pod okrągłymi 100 USD, które są psychologicznym, okrągłym oporem, kolejne na 103, 128 i 139 USD. Widoczna jest jednak presja popytowa, szczególnie pod wsparciem na 93 USD. Kolejne na 85 dolarach.



