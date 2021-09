Decyzja FED w centrum uwagi

P odczas gdy widzieliśmy odbicie na rynkach europejskich, wyniki w Ameryce były znacznie gorsze. S&P500 i Dow zakończyły dzień niżej, po początkowym odbiciu, a to, że nie udało się odzyskać nawet części z poniedziałkowych strat jest nieco niepokojące, chociaż kontrakty terminowe ponownie zaczynają wzrastać. Dolar amerykański zakończył dzień na niezmienionym poziomie. W Europie ożywienie było o wiele silniejsze, FTSE100 zdołał odzyskać poziom 7000, po czym ponownie się cofnął, a DAX i CAC40 odnotowały przyzwoite wzrosty.

Wydaje się, że rynki już zaakceptowały upadek Evergrande. Obecnie spekulacje są prowadzone na temat potencjalnych skutków dla gospodarki, a nie tego czy się pojawią. Podobno osiągnięto porozumienie w sprawie spłaty niektórych obligacji krajowych, jednak nie było wzmianki o płatnościach za obligacje w dolarach amerykańskich. Pomimo powrotu na rynek inwestorów z Chin kontynentalnych, giełdy azjatyckie ponownie odnotowały negatywną sesję, jednak straty były stosunkowo niewielkie, co sugeruje, że nastroje mogą się stabilizować. Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się pozytywnie po wczorajszym odbiciu.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja decyzji FED w sprawie polityki pieniężnej. Co ważniejsze, ponieważ przemawiać będzie przewodniczący Powell, inwestorzy będą starali się ustalić, czy ostatnie wydarzenia związane z rosnącymi cenami energii i Evergrande zmieniły dominującą narrację, która jeszcze tydzień temu była w dużym stopniu traktowana jako punkt orientacyjny na drodze do kolejnych payrollsów. Przyzwoity wynik w październiku pomógłby ustalić datę wprowadzenia zmian w programie skupu aktywów, aktualnie przewiduje się je na grudzień lub styczeń. Przed opublikowaniem sierpniowego raportu o zatrudnieniu powszechnie oczekiwano, że dzisiejsze posiedzenie będzie okazją dla amerykańskiego banku centralnego do zasygnalizowania rozpoczęcia redukcji wydatków na ten program, który aktualnie kosztuje 120 miliardów dolarów miesięcznie. Aktualnie nie ma powodu, dla którego nie powinno się wprowadzić zmian, biorąc pod uwagę obecne położenie gospodarki USA w porównaniu z sytuacją z grudnia ubiegłego roku. Jeśli EBC może zacząć zmniejszać wartość swojego programu PEPP, Rezerwa Federalna może pójść w jego ślady, pomimo raportu z sierpnia na poziomie 235 tys. Niewiele wskazuje na to, aby któryś z jastrzębi podczas FOMC zmienił swoje oczekiwania dotyczące redukcji, pomimo niedawnych mieszanych komunikatów ze strony prezesa Fed z Dallas, Roberta Kaplana. Rezerwa Federalna nie powinna akceptować rosnącej inflacji, zwłaszcza że ceny konsumpcyjne już są na najwyższych poziomach od lat 90-tych.

EURUSD – utrzymuje się powyżej poziomu 1,1700 z kluczowym wsparciem na sierpniowych dołkach przy 1,1660. Brak kontynuacji w dół sugeruje, że możemy zobaczyć odbicie w kierunku szczytów z zeszłego tygodnia na 1,1845, najbliższy opór znajduje się w pobliżu 1,1760.

GBPUSD – spadek do poziomu 1,3725 daje szansę na ponowny test 1,3600 a nawet 1,3570. Musimy zobaczyć wyjście powyżej 1,3730, aby się ustabilizować i otworzyć drogę do 1,3800.

EURGBP – wrócił powyżej 0,8560, który obecnie pełni rolę wsparcia. Mamy szanse na ruch w kierunku maksimów z tego miesiąca na 0,8610.

USDJPY – jeśli zejdzie poniżej 109,00, może powrócić do poziomu 108,60. Opór utrzymuje się blisko 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 6991.

DAX – oczekuje się otwarcia 30 punktów wyżej, na poziomie 15378.

CAC40 – możliwe otwarcie 18 punktów wyżej, poziomie 6570.



