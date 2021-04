Dax gotowy na rekordowe otwarcie po ustąpieniu obaw o kolejne przypadki margin call

Jeśli rynki obawiały się skutków wynikających z piątkowego przypadku margin call o wartości 20 miliardów dolarów oraz potencjalnych skutków ubocznych z kontenerowca Ever Given, które utknęły w Kanale Sueskim, to wczorajsza reakcja cenowa sugerowała, że spadki były dość ograniczone. Rynki europejskie zakończyły wczorajszą sesję zasadniczo na plusie, podczas gdy rynki amerykańskie zakończyły dzień znacznie powyżej minimów dnia, pomimo otwarcia tygodnia sporo niżej. Wyjątkowo Russell 2000 zakończył dzień spadkiem wynoszącym 2,8%. Rentowności dziesięciolatków w USA również nadal rosły, osiągając nowy roczny rekord, ponieważ rynki czekają na jutrzejszy plan zmian infrastrukturalnych w USA i payrollsy z tego tygodnia, z perspektywą naprawdę wysokich odczytów, z niektórymi szacunkami zbliżającymi się do poziomu 900 tys. Wraz z końcem miesiąca i zbliżającym się końcem kwartału nadal możemy spodziewać się znacznej zmienności w ciągu najbliższych kilku dni, również w obecnym, skróconym tygodniu, ze względu na zbliżającą się Wielkanoc. Byłoby jednak zaskakujące, gdyby wydarzenia z ostatnich kilku dni przyniosły coś więcej niż wzrost poziomu zmienności.

Można by argumentować, że tego typu wydarzenia są dobrą okazją do przypomnienia, że pomimo sprawdzonej i zaufanej mantry ostatniej dekady, kupowanie na spadkach jest jedyną możliwą zagrywką, a rynek wciąż jest w stanie dać nieostrożnym bardzo surową lekcję, jeśli zachowają swobodę w swojej strategii zarządzania ryzykiem. Jest to również ważne przypomnienie o konsekwencjach środowiska niskich stóp procentowych, stworzonego przez banki centralne, skłaniające inwestorów o różnym poziomie doświadczenia do podejmowania ryzyka, którego w innym przypadku prawdopodobnie by nie podjęli. W tym roku obserwowaliśmy już sagę GameStop i wejście inwestorów detalicznych na rynek dzięki aplikacjom handlowym takim jak Robin Hood, który otworzył rynki dla szerszego grona traderów o różnym poziomie doświadczenia. Teraz widzimy spektakl, w którym profesjonaliści również się mylą i może to posłużyć jako lekcja i przypomnienie, że rynek nie bierze więźniów, kimkolwiek jesteś i bez względu na twoje doświadczenie.

Dla zaangażowanych banków straty będą bolesne i prawdopodobnie trochę zawstydzające, jednak nie podważą zaufania do stabilności systemu finansowego. Wiemy już z wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy, że banki są znacznie lepiej skapitalizowane niż w 2007 r. Pandemia sprawiła, że w pierwszej połowie ubiegłego roku odłożyły ponad 115 mld USD rezerw na straty kredytowe, poziom rezerw zwolnił w drugiej połowie, a dalsze ożywienie gospodarcze w pozostałej części tego roku może spowodować, że niektóre z tych rezerw ponownie zaczną pracować, zakładając, że nie będzie dalszych przykrych niespodzianek. W świetle wczorajszego odreagowania, dzisiejsza sesja na rynku europejskim zapowiada się pozytywnie, a DAX może otworzyć się na nowym rekordowym poziomie.

EURUSD – nadal znajduje wsparcie w okolicy 1,1750, jednak brak odbicia sprawia, że rośnie szansa na ruch w stronę poziomu z ostatnich minimów przy 1,1615. Obszar 1,1870 nadal pozostaje kluczowym oporem przy każdym cofnięciu.

GBPUSD – nadal odbija się od minimów z zeszłego tygodnia, znajdując opór na 50-dniowym MA na poziomie 1,3850. Kurs musi się cofnąć, a następnie zamknąć ponad tym poziomem, aby otworzyć drogę powyżej 1.3920. Powró t poniżej 1,3760 oznacza powrót do ostatnich minimów.

EURGBP – osiągnął wczoraj nowy dołek na poziomie 0,8506, po czym powrócił w okolice 0,8530. Ten brak kontynuacji czyni parę podatną na short squeeze do poziomu 0,8620, ale rynek pozostaje zdecydowany i kieruje się w okolice 0,8400, a także do najniższych poziomów z zeszłego roku na poziomie 0,8280.

USDJPY – wsparcie nadal znajduje się powyżej poziomu 109,20, nawet po teście 110,30, kolejnego kluczowego oporu. Zejście poniżej 109,20 otworzy drogę do okolic 108,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 29 punktów wyżej, na poziomie 6,766

DAX – oczekuje się otwarcia 70 punktów wyżej, na poziomie 14,887

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6,035



