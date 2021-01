Dane z rynku pracy w USA w centrum uwagi

Rynki akcji w Europie i USA cieszyły się wczoraj wzrostami, ponieważ inwestorzy byli przekonani, że przyszła administracja Bidena będzie chętna do korzystania z pakietów stymulacyjnych w celu wsparcia gospodarki. Pod koniec grudnia ustawodawcy podpisali pakiet pomocy w wysokości 900 miliardów dolarów, choć w październiku Nancy Pelosi z Demokratów naciskała na program warty 2 biliony dolarów. Ostatecznie jednak osiągnięto kompromis. Wydaje się, że prezydent elekt, Joe Biden, będzie nalegał na większe wsparcie finansowe, gdy obejmie stanowisko w tym miesiącu. S&P 500 zyskał na wartości, a Russell 2000 pobił nowe rekordy, więc był to szeroki rajd.

Zmienność rynku prawdopodobnie będzie niska przez większą część dnia, ponieważ inwestorzy oczekują na raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, który zostanie opublikowany o godzinie 14:30. Ekonomiści spodziewają się, że w grudniu odczyt wyniesie 71 000, co oznaczałoby ogromny spadek z 245 000 zarejestrowanych w poprzednim raporcie. W listopadzie stopa bezrobocia spadła do 6,7% - najniższego poziomu od marca. Konsensus szacowany na grudzień wynosi 6,8%. Średnie zarobki mają pozostać na stabilnym poziomie 4,4%. Ze względu na zmiany na rynku pracy, szczególną uwagę poświęcono wskaźnikowi aktywności zawodowej. Spadł on z 61,7% w październiku do 61,5% w listopadzie, co można uznać za oznakę spadku zaufania na rynku pracy. Podczas spowolnienia gospodarczego niektórzy bezrobotni przestają szukać zatrudnienia, co przyczynia się do spadku współczynnika aktywności zawodowej. Raport ADP za grudzień pokazał, że utraconych zostało 123 000 miejsc pracy. Był to pierwszy negatywny odczyt od sześciu miesięcy. Wczorajszy odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniósł 787 000 - to najniższy poziom od pięciu tygodni. W tym tygodniu opublikowano raporty ISM, a składowe aktualizacji dotyczące zatrudnienia były mieszane. Pojawiły się rosnące obawy, że ożywienie w amerykańskiej gospodarce zaczyna słabnąć, więc dzisiejsza aktualizacja dotycząca zatrudnienia będzie uważnie obserwowana. Inwestorzy mogą przyjąć postawę, że zła wiadomość dla gospodarki, to dobra wiadomość dla giełdy - może to podnieść rozmowy o kolejnych bodźcach. Aktualny prezydent USA w końcu przyznał, że nowa administracja przejmie władzę 20 stycznia. Trump potwierdził, że chce płynnego przejścia władzy, co powinno złagodzić obawy traderów o możliwość użycia przemocy, tak jak widzieliśmy to we wtorek na Kapitolu.

Rynki akcji w Azji i Australii w dużej mierze wykazują silne wzrosty dzięki zwyżkom w Stanach Zjednoczonych. Nikkei 225 osiągnął najwyższy poziom od sierpnia 1990 r. Europejskie rynki akcji mogą rozpocząć dzień na plusie. Dolar odnotował wczoraj wzrosty, które nastąpiły po silnym odreagowaniu w środę, gdzie spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch i pół roku, a następnie zakończył sesję wyżej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy waluta notowała kilka znacznych odbić, potem jednak ponownie zaczęła się osłabiać. więc dzisiejszy raport o zatrudnieniu może mieć duży wpływ na kurs. Złoto straciło na wartości drugi dzień z rzędu, głównie z powodu mocniejszego dolara. Spadek cen złota miał również znaczenie dla wzrostu cen akcji - inwestorzy odwrócili się od żółtego metalu, poszukując większego ryzyka. Miedź ponownie zyskała na wartości, a nadzieje na plany wydatków infrastrukturalnych Bidena zachęciły do zakupó w. Ropa Brent i WTI poszły w górę, osiągając nowe 11-miesięczne maksima, ponieważ obawy o podaż nadal ciążą nad rynkiem energii.

Raport Halifax zostanie opublikowany o 9:30. Konsensus szacowany jest na 0,5% w ujęciu miesięcznym, co oznacza spadek w porównaniu z 1,2% opublikowanym w listopadzie. Oczekuje się, że stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie wyniesie 8,5%, w porównaniu z 8,4% w październiku. W całym bloku walutowym wprowadzono szereg blokad, które mogły mieć wpływ na dane. Odczyt poznamy o godzinie 11:00. Raport na temat rynku pracy w Kanadzie zostanie ogłoszony w tym samym czasie, co aktualizacja z USA. Oczekuje się, że stopa bezrobocia wyniesie 8,6%, w porównaniu z 8,5% opublikowanym w grudniu - najniższym od 8 miesięcy. Odczyt zmiany zatrudnienia ma wynieść -27 500. Poprzednia aktualizacja wykazała, że dodano 62 100 miejsc pracy.

EURUSD – wczorajsza świeca może oznaczać niedźwiedzie odwrócenie i jeżeli dojdzie do spadków, celem może być 1,2129. Przełamanie tego poziomu może skierować kurs na 1,2000. Jeśli szerszy trend wzrostowy utrzyma się, opór znajduje się w okolicy 1,2480.

GBPUSD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3798. Wsparcie znajduje się przy 1,3429. Większe odreagowanie może dotrzeć do 1,3332, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do poziomu 0,8864. Poniedziałkowa świeca sugerowała siłę byków i jeżeli utrzymamy się powyżej 0,9000, kolejnym celem może być 0,9100.

USDJPY – jeśli połączyć środową i czwartkową świecę, ich kombinacja może nieść potencjał na bycze odwrócenie. Jeżeli dojdzie do wzrostów, opór znajduje się przy 100-dniowej MA na poziomie 104,80. Szerszy ruch spadkowy może wyhamować w okolicy 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 49 punktów do 6,905

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 142 punkty do 14,110

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 49 punktów do 5,718



