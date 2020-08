Czy wyniki finansowe Tesli za Q2 wypchną cenę akcji jeszcze wyżej?

Powiedzieć, że na akcjach Tesli w zeszłym kwartale wiele się działo, to nie powiedzieć prawie nic. Cena akcji producenta samochodów elektrycznych spadła w marcu do historycznego dna na 350 dolarach, po czym osiągnęła swoje rekordy niemal 1800 dolarów w lipcu. W maju nawet CEO spółki, Elon Musk, przyznał, że cena akcji była zbyt wysoka. W kategoriach kapitalizacji giełdowej, Tesla wyceniana jest wyżej, niż producenci samochodów o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak Toyota czy Volkswagen. Co więcej, notowania akcji spółki wzrosły od początku roku o ponad 200%.

Wycena akcji Tesli: rosnąc wbrew przeciwnościom

Ciągły wzrost notowań akcji Tesli jest zadziwiający. Pomimo faktu, że firma kontroluje zaledwie 0,8% światowego rynku motoryzacyjnego i nigdy nie przyniosła zysku, Tesla jest obecnie najwyżej wycenianą spółką samochodową na świecie. W zeszłym roku firma odnotowała stratę 862 milionów dolarów przy obrotach na poziomie 24,6 miliarda USD, choć dwa ostatnie kwartały przyniosły zysk. Nie był to też najgładszy start w 2020 rok. Pandemia Covid-19 wywarła swój wpływ na Teslę, jako że firma była zmuszona czasowo zamknąć swoje fabryki w Chinach i Kalifornii.

Z powodu niespełnienia przez firmę oczekiwań na 2019 rok, nadzieje były wysokie, że w 2020 uda się osiągnąć zakładane cele. Formalnie oczekiwano wyniku na poziomie ponad pół miliona samochodów, jednak najprawdopodobniej będzie to trudne, zważywszy ile stracono czasu bez produkcji.

Jaki wpływ Covid-19 miał na produkcję Tesli?

Wygląda na to, że biznes Tesli ominęły najgorsze skutki gospodarczego lockdownu w pierwszym kwartale - firma dostarczyła 88 4 tysiąca samochodów i wygenerowała 16 milionów $ zysku. Nim kalifornijska fabryka zatrzymała pracę 23 marca, zarząd stwierdził, że ośrodek ma możliwości produkcyjne na poziomie 100 tysięcy pojazdów na kwartał. Zamknięcie spotkało się z oburzeniem zawszego szczerego Muska, jednak podjęto kroki, by ściąć koszty - wysyłając załogę na urlopy i tnąc produkcję, która ostatecznie wystartowała ponownie w maju, gdy poluzowano restrykcje.

Pomimo tych przeszkód, Tesla ogłosiła, że wyprodukowała 82 227 pojazdów w drugim kwartale, a duży udział w tym wyniku miały popularny Model 3 oraz nowy SUV - Model Y.

Wyniki za drugi kwartał. Jak zareagują notowania Tesli?

Elon Musk będzie mieć nadzieję na powtórkę z 2019 roku, gdy słaba pierwsza połowa roku została zrekompensowana odbiciem w drugiej. Pandemia Covid-19 może mieć jednak inne plany. Oczekuje się kwartalnej straty na poziomie 0,57 dolara na akcję, co zakończy cykl trzech kolejnych, zyskownych kwartałów dla firmy. Zmniejszy to jak na razie szanse na wejście Tesli do indeksu S&P 500.

Tesla ogłosi swoje wyniki za drugi kwartał w środę 22 lipca. Jaki wpływ ostatnie dane będą miały na notowania akcji spółki?

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.