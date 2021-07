Czy rynki europejskie zakończą wyżej szósty miesiąc z rzędu?

Po słabym początku tygodnia, rynki w Europie odbiły się od dołków w wyniku dwóch dni publikacji dobrych raportów spółek, co pomogło pchnąć Stoxx600 i FTSE250 na rekordowe poziomy.



Zbliżamy się do końca lipca, co nasuwa ważne pytanie: czy ożywienie obserwowane w ciągu ostatnich dwóch dni wystarczy, aby europejskie rynki odnotowały szósty z rzędu miesiąc wzrostów? Wydaje się, że Europa rozpocznie sesję nieco słabiej, po kolejnych spadkach Azji, pomimo wczorajszych doniesień sugerujących, że chińskie organy złagodziły swoje stanowisko w sprawie regulacji z powodu obaw o skalę niedawnej wyprzedaży. Spadło zaufanie wobec chińskich spółek, czego skutkiem jest i będzie ciągły odpływ pieniędzy z rynku.



W Stanach Zjednoczonych Dow i S&P500 osiągnęły wczoraj rekordowe poziomy, pomimo rozczarowujących danych o PKB USA za II kw. i cotygodniowych danych o liczbie bezrobotnych.



Wyniki Amazona zawiodły inwestorów, gdyż przychody za II kw. były poniżej oczekiwań osiągając tylko 113 mld dolarów. Prognozy na III kw. zostały obniżone, co może to oznaczać, że ożywienie obserwowane po pandemii rozciągnie się w czasie.

Podczas gdy główny wskaźnik PKB USA za II kw. był 2% poniżej oczekiwań na poziomie 6,5%, spożycie było bardzo wysokie, wzrastając o 11,8% w porównaniu z 11,4% w I kwartale.



Prawdopodobnie będzie to mieć odbicie w dzisiejszych danych o wydatkach osobistych za czerwiec, które według prognoz wzrosną z 0% w maju do 0,7%, podczas gdy dochody osobiste mają spaść o 0 3%, co oznacza poprawę z zaobserwowanego -2% w maju.

Oczekuje się, że wskaźnik PCE, który jest preferowaną miarą inflacji przez Fed, wzrośnie do 4% w czerwcu z 3,9% w maju.

Fed dał jasno do zrozumienia, że chociaż nastąpił postęp w realizacji celów polityki banku centralnego, podwyżki stóp były „daleko” od urzeczywistnienia. Wydaje się, że stawia to wysoko poprzeczkę tym, którzy wzywają do ich podniesienia już w przyszłym roku, wczorajsze rozczarowujące liczby z rynku pracy dodatkowo wzmacniają tę narrację.



Przed dzisiejszymi danymi z USA, zobaczymy najnowsze dane dotyczące francuskiego i niemieckiego PKB za II kwartał, przy czym oczekuje się, że Francja wyjdzie z technicznej recesji, a PKB za II kwartał poprawi się do 0,8% z -0,1% w I kwartale.

Oczekuje się również, że niemiecki PKB w II kwartale wzrośnie o 2% po spadku o 1,8% w pierwszym.



Jeśli chodzi o inflację, wydaje się, że nie ma większego problemu ze wstępnymi lipcowymi danymi, pomimo wczorajszego wzrostu niemieckiego wskaźnika CPI do 3,1%.

Oczekuje się, że lipcowy CPI UE wzrośnie do 2%, podczas gdy bazowy CPI spadnie do 0,7% z 0,9%. EBC może mieć nowy cel inflacyjny, ale nadal jest bardzo daleko od jego osiągnięcia.



EURUSD – kontynuuje wzrosty w kierunku 1,1975. Najbliższe wsparcie jest na poziomie 1,1850, z dalszym wsparciem na 1,1750.

GBPUSD – ruch jest dalej skierowany w stronę obszaru 1,4000 którego pokonanie otworzy drogę do majowych maksimów na 1,4240.

EURGBP – jak dotąd nie był w stanie zejść poniżej 0,8500, przełamanie tego poziomu da szansę na ruch w kierunku 0,8480, a następnie 0,8280. Opór teraz pojawia się w okolicy 0,8580.

USDJPY – powoli zbliża się do wsparcia na 109.00, jego rozbicie otworzy drogę do 108,20. Najbliższe poziomy oporowe to 109,80 oraz 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 39 punktów niżej, na poziomie 7039.

DAX – oczekuje się otwarcia 120 punktów niżej, na poziomie 15520.

CAC40 – możliwe otwarcie 43 punkty niżej, na poziomie 6590.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.