Mark Zandi, główny ekonomista Moody's Analytics, twierdzi że rynek nieruchomości wysyła sygnały ostrzegawcze. Twierdzi on, że rynek mieszkalnictwa stanie się poważną przeszkodą dla szerszego wzrostu gospodarczego i doda kolejny powodów do obaw o perspektywy gospodarcze w dalszej części roku i na początku przyszłego. Sprzedaż domów spadła w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ wysokie ceny i stopy procentowe sprawiły, że domy były zbyt drogie dla wielu nabywców. Z tego samego powodu, właściciele domów z bardzo niskim oprocentowaniem kredytów hipotecznych również nie mieli bodźca do przeprowadzki do domów o wyższym standarcie. Bill Pulte, dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa naciska na Rezerwę Federalną, aby obniżyła stopy procentowe, co jego zdaniem sprawi, że mieszkania będą bardziej przystępne cenowo. Pulte skrytykował Powella, że “wyrządza wielką krzywdę temu krajowi”, nie obniżając stóp procentowych.

Stopy procentowe kredytów hipotecznych nie podążają jednak bezpośrednio za stopą referencyjną Fed. Podążają one za rentownością 10-letnich obligacji skarbowych. Według Mortgage News Daily, 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wynosił średnio 6,83% na początku tego tygodnia. Jeśli kupujący szuka domu za 450 000 dolarów i wpłaca 10% tej ceny, przekłada się to na około 2900 dolarów miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Mimo że podaż rośnie, a domy są wystawiane z coraz niższą ceną, kupujący nie są niezainteresowani. Sprzedający domy obniżają ceny, aby przyciągnąć nabywców, czerpiąc inspirację z praktyk deweloperskich. Deweloperzy oferują również obniżki cen przy sprzedaży domów. Ważnym sygnałem jest to, że wielu deweloperów odkłada na później zakupy gruntów z banków ziemi. Sprzedaż nowych domów, liczba rozpoczętych i zakończonych budów wkrótce spadnie. Według notatki Goldman Sachs, w tym roku ceny nieruchomości prawdopodobnie wzrosną w najwolniejszym tempie od 14 lat, gdyż rynek nieruchomości w dalszym ciągu zmaga się z ograniczeniami związanymi z dostępnością mieszkań. Według banku inwestycyjnego, ceny nieruchomości w całym kraju wzrosną o 0,5% w 2025 roku i o 1,2% w roku następnym. To ogromny spadek w porównaniu ze wzrostem, jaki rynek odnotował w czasie pandemii. Goldman Sachs podał trzy główne powody swojego pesymizmu dotyczącego cen nieruchomości: spadające ceny, rosnąca podaż mieszkań i stale wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu nie widać tego, czego oczekiwała część inwestorów, a Europa nie pozostaje daleko w tyle za amerykańskimi indeksami. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Jednak nie widać jeszcze tego na wykresach. Wczorajsza sesja zakończyła się w mieszanych nastrojach. Na plusie finiszowały FTSE 100 (0,64%), FTSE MIB (0,27%) i IBEX 35 (0,19%). Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,06% (Stoxx 600) do 0,39% (Dax).

Za to na Wall Street wciąż pełno optymizmu. Dow Jones zyskał 0,20%, S&P500 wzrósł o 0,14%, a Nasdaq Composite zyskał 0,27%.

Na giełdach w Azji przewaga popytu

Na giełdach Azji i Pacyfiku handel przebiega w większości parkietów w dobrych nastrojach, w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,10%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,51%. Południowokoreański KOSPI traci 0,22%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,20%), Szanghaj (-0,93%), Sensex (0,09%), Singapur (0,14%). Asia Dow w górę o 0,23%.

Podsumowanie sesji na GPW

Nad Wisłą najwyraźniej widać, że byki przynajmniej na razie nie myślą o wakacjach. Na parkiecie przy Książęcej wciąż dominuje optymizm, a inwestorów nie wystraszyły cła Trumpa nałożone na Europę, które, jeśli nie dojdzie do porozumienia, niebawem wejdą w życie. Wczorajszy handel przebiegał pod dyktando strony kupującej. Jednak można doszukiwać się pewnych oznak zmęczenie we wspinaczce pod górę, bowiem od kilkunastu sesji WIG20 pozostaje w ruchu bocznym. Wczorajszy handel zakończył się na plusie, ale do kontynuacji rajdu potrzeba trwałego wyjścia powyżej poziomu 2900 pkt.

Podobnie jak na europejskich parkietach, WIG20 otworzył się pod kreską. Wtedy to do akcji wkroczył popyt i do końca notowań to on dyktował warunki gry. Już po godzinie indeks wszedł na zielone terytorium i systematycznie zyskiwał na wartości. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na maksimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 14 spółek odnotowały zysk. Największym wzrostem pochwaliły się Żabka i Allegro, których akcje wzrosły o ponad 2%. Po przeciwnej stronie rynku zameldowało się Pepco przecenione o 1,56%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,28 mld zł. WIG zyskał 0,47%. Indeks blue chipów zyskał 0,66%. WIG20fut wzrósł o 0 78%, osiągając na zamknięciu wartość 2859 pkt. Zdecydowanie słabiej spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 nie zmienił wartości. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,16%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,89.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,64.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,51.



