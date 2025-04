Cena złota zanotowała w środę największy jednodniowy spadek od prawie czterech lat, co rodzi pytania o to, czy gorączka złota napędzana obawami o politykę handlową Trumpa może być kontynuowana, skoro administracja Białego Domu wydaje się przyjmować bardziej pojednawcze podejście. Cena tego szlachetnego kruszcu rosła w tym roku na ogromną skalę, osiągając niebotyczną wartość 3500 dolarów za uncję. Jednak w tym tygodniu wsparcie dla dalszego wzrostu ceny złota zostało poddane w wątpliwość.

Zatem rodzi się pytanie, czy tak gwałtowna zwyżka złota nie spowoduje gwałtownej korekty, Według niektórych analityków, złoto nie powiedziało jeszcze ostatniego zdania i można oczekiwać jeszcze wyższej wyceny. Jednak według tych samych analityków, cena złota może mieć duży potencjał do korekcyjnego spadku, biorąc pod uwagę imponujący wzrost.

Złota jest o 27% powyżej od 200-dniowej średniej kroczącej, co jest poziomem przekroczonym zaledwie kilka razy w ciągu ostatnich 30 lat. To może spowodować spadek do testu 200-dniowej średniej kroczącej, która dla dla większości aktywnych kontraktów terminowych na złoto wynosiła wczoraj około 2730 USD. Złoto mocno korzystało na wojnie handlowej. Biały Dom rozważa obniżenie ceł na chiński import w celu złagodzenia napięć na linii Waszyngton - Pekin. Normalizacja stosunków handlowych z Pekinem najprawdopodobniej wywoła korektę cen złota. Również cena złota zareagowała na słowa Trumpa, że nie zamierza doprowadzić do odsunięcia Powella z urzędu szefa Fed.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.04.2025.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miniony tydzień na głównych europejskich giełdach, rozpoczął się przewagą popytu. Przesłanką do uspokojenia nastrojów była weekendowa decyzja Trumpa o wstrzymaniu ceł na szeroko rozumianą branżę półprzewodników. Bieżący tydzień upływa w kontynuacji odbicia. Inwestorzy odetchnęli z ulgą po tym, jak Trump powiedział we wtorek, że nie ma zamiaru zwalniać Powella. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,90% (FTSE100) do 3,14% (Dax).

Amerykańscy bywalcy na Wall Street, po poniedziałkowej wyprzedaży, gdy Trump w czwartek zaatakował Powella, sugerując nawet możliwość odwołania go ze stanowiska szefa Fed, we wtorek zmienił zdanie co zaowocowało powrotem optymizmu. Dow Jones Industrial Average zyskał 1,07%, S&P500 wzrósł o 1,67%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 2,50%.

W Azji mieszane nastroje

Dziś na giełdach Azji i Pacyfiku handel przebiega w mieszanych nastrojach po optymistycznej poprzedniej sesji, a inwestorzy wyczekują teraz na ruch Białego Domy w sprawie normalizacji relacji handlowych z Chinami. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,58%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,66%. Południowokoreański KOSPI traci 0,36%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-1,21%), Szanghaj (-0,1%), Sensex (-0,15%), Singapur (0,25%). Asia Dow w dół o 0,21%.

Podsumowanie sesji na GPW

Nasz parkiet jest wyjątkowo mocny patrząc na niepewność jaka wstrząsnęła w ostatnich miesiącach głównymi globalnymi giełdami. Poprzednie dwa tygodnie upłynęły w dobrych nastrojach, a i bieżący zaczął się zwycięstwem byków. Inwestorom sprzyja prawdopodobne cięcie stóp procentowych przez NBP oraz zmiana retoryki Trumpa, który wycofuje się po fali krytyki za jego ostatnie działania co do wojny celnej i zapowiedzi odwołania Powella Aktualnie WIG20 wspiął się i utrzymał powyżej poziomu 2600 pkt. i zbliżył się do kolejnego ważnego poziomu technicznego. Przed bykami zadanie - zmierzyć się z oporem usytuowanym na poziomie 2800 punktów.

Wczorajsza sesja na GPW, podobnie jak i wtorkowa, zakończyła się wyraźną przewagą popytu. Po spodziewanym wysokim otwarciu, przez większość czasu WIG20 poruszał się płasko, a udany start notowań na Wall Street uruchomił kolejną falę zakupów. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na maksimum dziennego zakresu wahań. Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy powrót optymizmu na GPW będzie trwały. Czy popyt pokusi się o wyprowadzenie WIG20 na nowe 52-tygodniowe maksima? Wcale nie jest wykluczone, że tak się stanie. Na razie lokalny opór na pułapie 2800 pkt. jest poważną zaporą.

Z grona blue chipów, 19 spółek odnotowało wzrosty. Liderem wzrostu było Pekao, którego akcje zyskały 6,52%. O ponad 5% wzrosły akcje KGHM i PKO BP. Po przeciwnej stronie rynku niewielką przecenę o 0,57% odnotował Budimex.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,48 mld zł. WIG zyskał 2,63%. Indeks blue chipów zyskał 3,06%. WIG20fut wzrósł o 2,93% osiągając na zamknięciu wartość 2771 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,91%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,81%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych w szerokim zakresie wahań

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,78.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,76.



