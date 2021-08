Czy Bank Anglii jako pierwszy wstrzyma skup obligacji?

W czorajszy rozczarowujący raport płacowy ADP za lipiec w połączeniu z silnym raportem ISM w sprawie usług wydaje się wskazywać na nierównomierne ożywienie w USA, szczególnie jeśli chodzi o rynek pracy.



Wypowiedź Richarda Claridy, że Fed może zacząć zaostrzać swoją politykę jeszcze w tym roku, nie powinna być niespodzianką, większe zainteresowanie przyciągnęła jego uwaga, że stopy procentowe mogą zacząć rosnąć przed końcem przyszłego roku. Choć kluczowe dalej pozostają dane na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. Przypomnijmy, że ADP było rozczarowujące.



Amerykańskie rynki akcji pozostały w tyle wycofując się ze szczytów z tego tygodnia. Rynki europejskie mają za sobą natomiast kolejną pozytywną sesję. Choć niektóre z ostatnich danych ekonomicznych były nieco słabsze niż w poprzednich miesiącach, to wyniki spółek pozostawały silne, a wskaźniki za szczepień ciągle rosną.



Pomaga to budowaniu buforu bezpieczeństwa, którego brakuje na rynkach azjatyckich. Te bowiem rynki, zbliżają się do miesięcy zimowych, czyli okresu, w którym jeszcze szybciej mogą wzrastać liczby zachorowań na wariant Delta. Po mieszanej sesji w Azji i niższym zamknięciu w USA, rynki w Europie nie powinny odnotować zbyt dynamicznych ruchów podczas otwarcia.

W Wielkiej Brytanii dane dotyczące Covid-19 wydają się zmierzać we właściwym kierunku. Wskaźniki infekcji ciągle spadają, pomimo twierdzeń sprzed kilku tygodni, że rząd działa lekkomyślnie, ogłaszając zniesienie wszystkich ograniczeń.



Oczekuje się, że dzisiejszy wskaźnik PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii pozostanie silny, ale możliwe jest wystąpienie umiarkowanego spowolnienia z 66,3 do 64 4. Mając na uwadze tę odporność, dzisiejsze spotkanie Banku Anglii może dostarczyć wskazówek, o tym, jak może się zmienić obecny program skupu obligacji, szczególnie w świetle ostatnich komentarzy Dave’a Ramsdena i Michaela Saundersa. Do tej pory rozbieżność między decydentami była praktycznie niewidoczna.

Wicegubernator Dave Ramsden jako pierwszy wyraził inne zdanie w tej sprawie, biorąc pod uwagę jego sprzeciw w sprawie wprowadzenia ujemnych stóp procentowych w poprzednim roku. Warto również zauważyć, że jego poglądy podzielał zewnętrzny członek MPC, Michael Saunders, wyrażając swoje rosnące zaniepokojenie tym, czy na pewno inflacja jest przejściowa.

Komentarze od obu urzędników pojawiły się w następstwie ostatnich danych o bezrobociu, które pokazały, że istnieje ok. 1 miliona wakatów, co budzi obawy o konieczność podwyższenia płac w nadchodzących miesiącach.



O ile prawdopodobieństwo zmiany polityki na posiedzeniu w tym tygodniu jest niewielkie, to i tak warto zwrócić uwagę, w jaki sposób będą prowadzone dyskusje na temat programu skupu obligacji.

Oczekuje się, że cotygodniowy raport o zatrudnieniu USA wykaże spadek z 400 tys. do 383 tys.

EURUSD – spadł poniżej 1,1850, otwierając perspektywy do ruchu w kierunku 1,1750. Opór pozostaje na 1,1900.

GBPUSD – możliwy ponowny test okolic 1,3820, spadek poniżej 1,3800 przemawia za powrotem do 1,3720. Ruch powyżej 1.4020 ponownie otworzy drogę do majowych maksimów przy 1,4240.

EURGBP – po raz kolejny nie był w stanie rozbić wsparcia na poziomie 0,8500, którego przełamanie pozwoliłoby na ruch w kierunku 0,8480, a następnie 0,8280.

USDJPY – wczoraj znalazł wsparcie przy 108,70, ale do czasu wzrostu powyżej 109,80 utrzymuje się ryzyko dalszego ruchu w kierunku 108,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 7 punktów niżej, na poziomie 7116.

DAX – oczekuje się otwarcia 12 punktów wyżej, na poziomie 15704.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6746.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.