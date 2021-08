Czy Allegro i CD Projekt dołączą do peletonu?

W minionym tygodniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy notowaniach głównych indeksów dość często pojawiała się literka R, co oznacza, że ustanawiały one swoje dwunasto miesięczne maksima.

Chcąc być dokładnym należy dodać, że w przypadku WIG-u są to historycznie najwyższe poziomy, a dla WIG20 najwyższe poziomy od połowy 2019 roku. Jak wszyscy wiemy, cechą charakterystyczną indeksów giełdowych jest rotacja liderów, co oznacza, że tytułowy „peleton” jest napędzany raz przez jedne, raz przez drugie spółki czy sektory. Ostatnie wzrosty omawianych indeksów, to w dużej mierze skutek umocnienia branży bankowej, ale pozytywny wpływ odcisnął również sektor paliwowy oraz nasz największy ubezpieczyciel czyli PZU. Z drugiej strony, wśród większych spółek (mających większy wpływ na indeks) rzucała się w oczy słabość akcji Allegro czy CD Projekt, a każdy z tych dwóch przypadków ma swoje mniej lub bardziej racjonalne przyczyny. Piątkowa sesja przynosi pewne ożywienie na tych ostatnich akacjach, co szczególnie było widać na płaskim czy lekko korygującym się rynku. Czyżby zatem następuje zmiana liderów giełdowego peletonu i przynajmniej przez jakiś czas te spółki staną się ulubieńcami inwestorów? Zobaczmy co na ten temat mówią wykresy.

Allegro – dobre wyniki nie pomogły - ciąży obecna wysoka wycena

Debiutujące w minionym roku na WGPW Allegro jest największą pod względem kapitalizacji spółką na naszej giełdzie, jednak dotychczasowa historia notowań tych papierów poza krótkimi wzlotami nie jest póki co „usłana różami”. Głównym problemem jest wysoka na tle globalnych graczy z rynku e-commerce wycena spółki, ale również znacząca, podażowa aktywność, głównych, „starych” akcjonariuszy. Przez większość czasu dotychczasowej giełdowej historii Allegro na jej akcjach panował trend spadkowy, który przerywały dość dynamiczne i sięgające kilkudziesięciu procent wzrostowe odbicia. Takie odbicie o ok. 50 % oglądaliśmy od maja do lipca br. i niestety przez ostatnie tygodnie większość tego trendu została już zniesiona. Co ciekawe, zwyżka zakończyła się niemal dokładnie na 50 % zniesieniu dotychczasowego trendu spadkowego, a tym samym dla mnie ryzyka związane z tylko korekcyjnym charakterem tych wzrostów nie można bagatelizować.

Jak widać na powyższym wykresie od drugiej połowy lipca br. na akcjach omawianej spółki panował dość dynamiczny trend spadkowy i nie zatrzymały go całkiem dobre wyniki za II kwartał opublikowane 5 sierpnia br.. Ostatnie sesje obecnego tygodnia przynoszą jednak pewne ożywienie na tym rynku, a pewne sygnały pochodzące z analizy trendu czy siły relatywnej sugerują, że może być to nieco dłuższe ożywienie. Pierwszy sygnał, to moim zdaniem wypełniona struktura impulsowa (spadkowa) od szczytu z 7 lipca, której towarzyszą wyraźne, pozytywne dywergencje na wskaźnikach impetu (RSI-14, dane 2H). Pokazałem to na poniższym wykresie.

Drugi sygnał pochodzi z siły relatywnej Allegro do indeksu WIG-20, który to wskaźnik jest moim zdaniem na cyklicznych dnach i obecnie próbuje zmieniać fazę na wzrostową.

Moim zdaniem jednak impulsowa struktura spadków od szczytu z 7 lipca sugeruje, że obecne wzrosty Allegro mogą być tylko korektą ostatnich spadków, choć dotarcie do głównych zniesień rozciągających się miedzy 68,50 a 70 PLN jest możliwe. Dopiero test okolic ostatnich szczytów znajdujących się na 75 PLN zacząłby zmieniać raczej korekcyjny obraz tego papieru.

CD Projekt – papier słabnie w oczekiwaniu na wyniki

Trwające od połowy maja do połowy lipca br. ożywienie na tych bardzo mocno przecenionych akcjach już za nami, a ostatnie tygodnie przyniosły ich spadek o ponad 20 % przy płaskim czy w ostatnim czasie lekko rosnącym rynku. Spadki te dla mnie nie zmieniły nic w długoterminowym obrazie tej spółki i w dalszym ciągu można zakładać, że jesteśmy w fazie „uklepywania dna” przynajmniej do momentu utrzymania ostatnich minimów.

Warto moim zdaniem mieć na uwadze prezentowany w jednej z poprzednich moich analiz układ cykliczny co pokazałem na poniższym wykresie.

Przy założeniu, że będzie on utrzymany, okno czasowe rozciągające się od końca lipca do początku października br. powinno być dnem kilku głównych cykli, a tym samym być może średnioterminowym dnem dla tych akcji. W krótkim terminie zarówno układ siły relatywnej (jej średnioterminowy cykl jest w mocno zaawansowanej fazie spadkowej) jak i sygnały z samego wykresu nie dają póki co podstaw do rozpoczęcia już teraz ożywienia na tym papierze.

Sytuacja mogłaby się zmienić po pokonaniu oporów rozciągających się między 171 a 178 PLN, których to genezę pokazałem na powyższym wykresie.

Podsumowanie

Ożywienie, które obserwowaliśmy na ostatnich sesjach obecnego tygodnia na akcjach Allegro i CD Projekt niekoniecznie musi oznaczać zmianę liderów obecnej hossy. W świetle przedstawionej wyżej analizy wydaje się, że w perspektywie najbliższych dni więcej argumentów pro wzrostowych mają akcje Allegro, choć potencjał tego ruchu wydaje się ograniczony. W średnim terminie analiza trendu, cykliczności i siły relatywnej moim zdaniem preferuje akcje CD Projekt, jako tą spółkę, którą ponownie mogą się zainteresować inwestorzy. W krótkim terminie jednak twórca Cyberpunk 2077 dryfuje na południe w oczekiwaniu na wyniki za II kwartał (26 sierpień 2021), a sytuację mogłoby zmienić pokonanie przynajmniej lokalnych oporów, które zaczynają się powyżej 171 PLN.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.