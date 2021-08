Czas ograniczenia programu skupu aktywów

Wydaje się, że wśród wielu urzędników Fed pojawia się coraz większe zaniepokojenie presją inflacyjną, która może wymagać pewnego ograniczenia. Wczoraj usłyszeliśmy od prezesa Fed z St. Louis, Jamesa Bullarda, że nadszedł czas, aby ograniczyć poziom skupu aktywów, z myślą o jego całkowitym zakończeniu w przyszłym roku. Mając to na uwadze, dzisiejsze przemówienie Powella może pomóc wyznaczyć termin podjęcia jakichkolwiek decyzji, które prawdopodobnie będą zależeć od raportu o płacach z przyszłego tygodnia. Bank Korei już w czwartek podniósł swoje stopy procentowe.

Na dzisiaj mamy zaplanowaną publikację danych o inflacji bazowej PCE za lipiec, ostateczne wyniki badania zaufania konsumentów USA oraz przemówienie prezesa Fed Jerome’a Powella.

S&P500 sprawdza opór stawiany przez 4487 pkt., jego pokonanie otworzy drogę do historycznych szczytów, potencjalna reakcja spadkowa może się zatrzymać na 4470. DJIA30 nie był w stanie wzrosnąć powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na wysokości 35390, co przemawia za kontynuacją ruchu w stronę wsparcia na 35200. DAX30, po raz kolejny testuje wartość 15815, z każdym kolejnym atakiem na ten poziom zwiększa się prawdopodobieństwo jego rozbicia i wzrostu do 15850.



Nikkei 225 nie udało się przejść przez opór na 27800, ponownie kierujemy się w stronę 27000 pkt. Australijski ASX200 na chwilę wzrósł powyżej 7540 pkt., gdzie pojawiła się silna podaż, która sprowadziła indeks z powrotem poniżej wsparcia na 7500, utrzymanie poniżej niego będzie oznaczać kontynuację ruchu spadkowego w kierunku 7465. Hang Seng 50 zbliża się do testu wsparcia na 25200, którego rozbicie pozwoli na dalsze spadki do 25100.

Ropa dalej odrabia straty z ostatnich dwóch miesięcy, najbliższy opór znajduje się na 69,6, a wzrost powyżej tego poziomu będzie oznaczał załamanie trendu spadkowego na interwale dziennym. PKN Orlen przy niewielkiej zmienności trzyma się w okolicach 72 zł. Warto wspomnieć, że apetyt na farmy wiatrowe na bałtyku rosną w największym koncernie paliwowym w Polsce. Podpisana umowa z General Motors pozwala na myślenie o kolejnych koncesjach. Dużo lepiej prezentuje się jednak Lotos, który stale podąża w ruchu wzrostowym dobijając pomału do 60 zł. Przejęcie Lotosu przez PKN Orlen według słów ministra Sasina, może odbyć się jeszcze w tym roku, jednak pewności nie ma.

Srebro zareagowało na szczyt z 17 sierpnia przy wartości 23.93 USD za uncję, skąd spadło do poziomu 23,44. W momencie pisania komentarza na interwale czterogodzinnym tworzyła się świeca z długim górnym cieniem mogąca zapowiadać dalsze spadki. Złoto natomiast po wyjściu z tygodniowej konsolidacji pomiędzy 1774 a 1795, wzrosło w okolice 1809, skąd wycofało się do 88,6% zniesienia Fibonacciego odmierzonego od wartości 1776,4. Ostatnim poziomem oporowym na drodze do wtorkowego szczytu jest 1806 z początku ostatniej korekty w ruchu wzrostowym. KGHM utrzymuje się w okolicach dolnego ograniczenia szerokiej konsolidacji między 165 a 220 zł. Poprawa sentymentu na rynku metali mogłaby pomóc spółce wrócić na wyższe poziomy, zwłaszcza, że według raportu sprzedaży za lipiec, spółka sprzedała o 6% więcej miedzi niż w zeszłym roku. Utrzymujące się wyższe ceny sprzedaży mogą silnie podnieść rentowność spółki.

Na czwartkowej sesji na GPW wzrostami mogło się cieszyć 33% spółek. W gronie WIG20 wzrosło 5 walorów, a najlepszy wynik osiągnęło Dino Polska, którego cena akcji wzrosła o 2,48%, najgorzej wypadł LPP, spadając o 3,15%. Przed godziną 10:15 w piątek, WIG20 wzrósł o 0,06%, oddalając się od wsparcia na wysokości 2300 punktów.

GBPPLN – po otwarciu się na wysokości 5,305 w tym tygodniu, wzrósł w okolice 5,36, skąd systematycznie się obsuwał. Obecnie byki mogą znaleźć oparcie na 5,317, a o załamaniu trendu spadkowego będzie można mówić po wzroście i utrzymaniu się powyżej 5,37.

EURPLN – porusza się pomiędzy wsparciem na 4,568, a oporem z 4,577. Rozbicie jednej z tych wartości podyktuje dalsze zmiany tej pary walutowej, dalsze znaczące poziomy to 4,55 i 4,585.

USDPLN – od wtorku utrzymuje się na wsparciu z 3.884, wielokrotne testy tego poziomu mogą zapowiadać jego wyłamanie i ruch do 3,864.

CHFPLN – pogłębia spadki, aktualnie zbliża się do silnego wsparcia na 4,235, kolejne znajduje się w okolicach 4,22.

PLNJPY – po odbiciu od poziomu 27,82 powraca powyżej 28,2, najbliższy opór znajduje się na wysokości 28,40.



