CPI ze strefy euro łagodniejsze, ale wciąż stanowi problem dla EBC

R ynki europejskie rozpoczęły kolejny miesiąc odważnie, po tym jak urzędnicy Fedu wylali nieco zimnej wody, na niektóre z jastrzębich opinii dotyczących harmonogramu podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Giełdy w USA również kontynuowały swoje nastawienie, zamykając trzeci dzień z rzędu na wyższym poziomie, wspierane przez ten bardziej wyważony ton, podczas gdy dolar amerykański drugi dzień z rzędu się osłabił.

Po wysłuchaniu wypowiedzi Mary Daly z Fed w San Francisco, Esther George z Kansas City, Raphaela Bostica z Fed w Atlancie i Patricka Harkera z Fed w Filadelfii, pojawił się wspólny wątek, że rynki zaczynają wyprzedzać same siebie, a wszelkie obserwowane ruchy nie powinny mieć charakteru destrukcyjnego.

Wygląda na to, że pozytywny trend będzie kontynuowany w dniu dzisiejszym wraz z pozytywnym otwarciem rynku europejskiego, w oczekiwaniu na najnowsze dane o inflacji za styczeń.

W związku z jutrzejszym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego, rośnie presja na prezes EBC, Christine Lagarde, aby skorygowała podstawowe założenie banku o tym, że obecny poziom inflacji jest przejściowy.

Biorąc pod uwagę trendy w Wielkiej Brytanii i USA, nic nie może być dalsze od prawdy. Prezes EBC upiera się, że nie ma pilnej potrzeby dostosowywania polityki pieniężnej przez EBC, ponieważ ożywienie gospodarcze jest znacznie opóźnione w stosunku do ożywienia w USA, co jest dziwnym argumentem w sytuacji, gdy większość dominującej narracji mówi o tym, że Rezerwa Federalna jest spóźniona i może być zmuszona do bardziej zdecydowanych i szybszych działań.

Po dalszym wzroście presji w łańcuchu dostaw w styczniu, nie byłoby niespodzianką zobaczyć tylko nieznaczne spowolnienie w dzisiejszych danych CPI w stosunku do grudniowych 5%.

Podczas gdy dzisiejsze szacunki na styczeń mogą być pod wpływem wydarzeń sprzed roku, kiedy to w styczniu notowaliśmy duży wzrost inflacji w związku z przywróceniem regularnych stawek VAT i dodatkowymi środkami klimatycznymi, które podniosły niemiecki CPI o ponad 2%, to dane z tego tygodnia pokazały, że efekt ten nie był tak znaczny, jak oczekiwano.

Oczekuje się, że główny wskaźnik CPI spadnie z 5% do 4,4%, a ceny bazowe spadną z 2,6% do 2%.

Chociaż EBC będzie przedstawiać to jako dowód, że presja inflacyjna jest przejściowa i obecnie spada, wiemy już z doświadczeń USA, że nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością.

Ponadto inflacja w fabrykach jest jeszcze wyższa i znacznie przekracza 20% w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. W sytuacji, gdy rynki już wyceniały perspektywę dwóch podwyżek stóp procentowych EBC w tym roku, jutrzejsza konferencja prasowa EBC próbą snucia narracji, której rynek po prostu nie kupuje.

Tuż przed otwarciem sesji w USA poznamy najnowszy raport ADP, w którym w grudniu gospodarka amerykańska zwiększyła zatrudnienie o 807 tys. miejsc pracy, co nieco odbiega od analogicznego raportu non-farm payrolls. Dzisiejszy styczniowy raport może okazać się znacznie słabszy ze względu na zakłócenia spowodowane przez Omicron w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, co spowodowało gwałtowny wzrost tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Oczekuje się, że liczba miejsc pracy wzrośnie o 184 tys., jednak szacunki są bardzo zróżnicowane, jednak prawdopodobnie nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do dzisiejszego lub piątkowego raportu, biorąc pod uwagę wczorajsze komentarze Patricka Harkera z filadelfijskiego Fedu, który powiedział, że urzędnicy Fedu uważają, że gospodarka amerykańska jest już na maksymalnym poziomie zatrudnienia.

EUR/USD – para wciąż rośnie, jednak musimy wybić powyżej 1,1280, by otworzyć sobie drogę w kierunku 1,1380 i oddalić perspektywę spadku do 1,1000.

GBP/USD – para skierowała się na 1,3530, jednak musi przełamać ten poziom, by otworzyć sobie drogę powrotną na 1,3630. Wsparcie znajduje się przy 1,3450.

EUR/GBP – wsparcie znajduje się przy 0,8305, co sugeruje możliwy powrót w kierunku szczytów przy 0,8420. Poniżej 0,8300 możliwy jest ruch w kierunku 0,8270.

USD/JPY – para odbiła od 115,70 i ponownie zanotowała spadek w kierunku 114,50. Przełamanie poniżej 114,50 otworzy drogę na ostatnie dołki w okolicy 113,80.

FTSE100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 45 punktów, przy 7,580

DAX oczekiwany wzrost na otwarcie o 90 punktów, przy 15,709

CAC40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 39 punktów, przy 7,138



