Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Co jest nie tak z tymi NFP, a i tak świat na nie czeka?

nfp

Autor

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych CMC Markets Polska

Best in-house analyst award (dark version)

01 Sep 2025, 12:40

W tym tygodniu, w piątek 5 września, poznamy kolejny raport NFP – publikację, na którą czeka cały rynek i do której w swoim wystąpieniu w Jackson Hole odwoływał się Jerome Powell. Szef Fed podkreślił, że kondycja rynku pracy pozostaje kluczowym elementem „zależności od danych” i że pogorszenie sytuacji na rynku pracy może otworzyć drogę do obniżek stóp procentowych. Rynek odczytał to jako sygnał, że jeśli trend spowolnienia w zatrudnieniu się utrzyma, polityka pieniężna stanie się bardziej łagodna. Problem w tym, że jakość samych danych NFP w ostatnich miesiącach budzi coraz większe wątpliwości.

Rok 2025 przyniósł wyjątkowo duże rewizje w raportach o zatrudnieniu. Pierwsze odczyty, które wciąż wywołują gwałtowne reakcje na rynku obligacji, walut i akcji, coraz częściej okazują się nietrafione. Wystarczy spojrzeć na tegoroczne dane: styczeń i luty zostały skorygowane w dół o 32 i 49 tys. miejsc pracy, marzec aż o 108 tys., maj o 120 tys., a czerwiec po pierwszej rewizji o 133 tys. W sumie od stycznia do czerwca korekty w dół sięgnęły około 461 tys. miejsc pracy względem pierwotnych publikacji. To nie są kosmetyczne zmiany – to rewizje, które potrafią całkowicie zmienić narrację o kondycji rynku pracy i tym samym wpływać na oczekiwania wobec Fed.

Dlaczego tak się dzieje? Analizy, w tym opracowania Richmond Fed, wskazują na kilka kluczowych czynników. Najważniejszym jest spadek terminowości odpowiedzi w ankiecie CES, na której opiera się raport NFP. Pierwszy odczyt bazuje na danych zebranych w krótkim oknie czasowym, a wskaźnik pokazujące zebrane dane z ankiet do całości ankiet dla tej publikacji spadł w ostatnich latach z poziomów 70–80% do około 50–60%. Dopiero po dwóch miesiącach BLS osiąga 95% odpowiedzi, co oznacza, że wstępne szacunki są dziś bardziej oparte na modelach statystycznych niż na realnych danych. Gdy rzeczywistość odbiega od założeń modeli – na przykład w zakresie powstawania i zamykania firm – pierwsze odczyty bywają zawyżone, a późniejsze rewizje idą w dół.

Drugim problemem jest ogólny spadek responsywności firm. Małe przedsiębiorstwa często nie mają zasobów, by raportować dane w terminie, a brak sankcji i niska świadomość znaczenia ankiety sprawiają, że część podmiotów odkłada odpowiedzi. Do tego dochodzą opóźnienia w dostępności danych płacowych, rotacja w działach HR i zmiany organizacyjne. W efekcie BLS musi mocniej polegać na modelach, takich jak tzw. birth–death model, które w warunkach zmiennej koniunktury mogą dawać błędne sygnały. Kolejnym elementem są czynniki sezonowe – nietypowe wzorce w edukacji czy sektorach handlowych powodują, że po napływie nowych danych BLS przelicza czynniki sezonowe, co dodatkowo zmienia obraz rynku pracy.

Wnioski są jasne pierwsze odczyty NFP są dziś mniej wiarygodne niż kiedyś, a rewizje stały się normą. To nie znaczy, że rynek przestanie na nie reagować – wręcz przeciwnie, każdy raport wciąż jest impulsem dla stóp procentowych, dolara i obligacji. Ale w świecie, w którym jakość danych spada, a polityka Fed jest „zależna od danych”, interpretacja pojedynczego nagłówka wymaga większej ostrożności. W piątek znów zobaczymy, jak jeden raport potrafi poruszyć globalne rynki – nawet jeśli za kilka tygodni okaże się, że historia wyglądała zupełnie inaczej.

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Najnowsze wiadomości​

Wiadomości rynkowe

Inflacja z USA w centrum uwagi. Na Wall Street zmiana środka ciężkości.

Wall Street wycenia 85% szans na cięcie stóp na wrześniowym posiedzeniu FOMC o 25 punktów bazowych.

29 sie 2025

Wiadomości rynkowe

Smart money podąża za inwestorami detalicznymi.

Wiadomości rynkowe

Raport Nvidii dostarczy wskazówek dla przyszłości branży AI.

Wiadomości rynkowe

Czy akcje spółek AI są w bańce spekulacyjnej?

Podobne artykuły

Wiadomości rynkowe

Inflacja z USA w centrum uwagi. Na Wall Street zmiana środka ciężkości.

Wall Street wycenia 85% szans na cięcie stóp na wrześniowym posiedzeniu FOMC o 25 punktów bazowych.

29 sie 2025

Wiadomości rynkowe

Smart money podąża za inwestorami detalicznymi.

Amerykańskie korporacje właśnie skupiły własne akcje za 1 bilion dolarów. To najszybsze tempo w historii giełd.

28 sie 2025

Wiadomości rynkowe

Raport Nvidii dostarczy wskazówek dla przyszłości branży AI.

Dziś Wall Street będzie śledzić wyniki finansowe Nvidia Corp., aby uzyskać informacje nie tylko na temat kondycji spółki, ale także całego rynku związanego ze sztuczną inteligencją.

27 sie 2025

Wiadomości rynkowe

Czy akcje spółek AI są w bańce spekulacyjnej?

Oczekiwania dotyczące przyszłych zysków w dziedzinie sztucznej inteligencji nie tylko napędzają wydatki na infrastrukturę chmury AI, ale przede wszystkim szokujące wyceny startupów zajmujących się sztuczną inteligencją oraz wynagrodzenia specjalistów od sztucznej inteligencji.

26 sie 2025

Hello, we noticed that you’re in the UK.

The content on this page is not intended for UK customers. Please visit our UK website.

Go to UK site

Dołącz do ponad 1 miliona aktywnych traderów 1 i inwestuj w ponad 12 000 CFD

  • Innowacyjne narzędzia transakcyjne, kompleksowe wskaźniki analizy technicznej i intuicyjna obsługa
  • Regulowany broker, na rynku od 1989 roku
Otwórz demo
Risk Free
Trustpilot

Szybka, w 100% zautomatyzowana realizacja zleceń, z płynnością na najwyższym poziomie.

  • Konkurencyjne spready na ponad 200 parach walutowych, indeksach i towarach.
  • Na rynku od 1989, w Polsce od 2015
Otwórz demo
Risk Free
Trustpilot
cmc-mobile-trading-app