Ciekawie tylko na surowcach

C eny ropy naftowej i innych kluczowych surowców przemysłowych spadały w poniedziałek po tym, jak działania chińskiego rządu, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wariantu Delta, wystraszyły inwestorów globalnym popytem na energię.

Ropa Brent utrzymała wsparcie na poziomie 68 USD za baryłkę, a West Texas Intermediate – główny amerykański benchmark zatrzymał się na wsparciu na 65,38 USD za baryłkę. Przy tych cenach jest to najniższy poziom od około 2,5 miesiąca. Rozprzestrzenianie się przypadków Covid-19 i wariantu Delta wywołało alarm w Chinach i innych krajach Azji Wschodniej. Pekińskie władze zdrowotne poinformowały w zeszłym tygodniu, że miasto odwoła wszystkie duże wystawy i wydarzenia do końca sierpnia. Chiny są największym na świecie importerem ropy naftowej. Dane celne pokazują, że Chiny importowały w lipcu mniej ropy niż w czerwcu, co również miało wpływ na cenę. Dane ekonomiczne z Pekinu skłoniło Goldman Sachs do obniżenia prognozy chińskiego wzrostu gospodarczego na 2021 r. do 8,3% z 8,6%, podczas gdy Morgan Stanley obniżył prognozę do 8,2% z 8,7%. Złoto po nocnym spadku o blisko 70 USD odrobiło część strat. Srebro, podobnie jak złoto, spadło o 2 USD na uncji. Traciły miedź, platyna i gaz ziemny.

Piątkowe NFP spowodowały wzrost rentowności obligacji rządu USA. Z drugiej strony zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentowności, a ich spadek na dłuższym końcu krzywej zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych powraca powyżej 1,3% i dziś rano była na poziomie 1,317%, rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,960%.

Płasko i w niewielkiej zmienności handlowano na wiodących parkietach Starego Kontynentu. Wyglądało to tak, jakby indeksy szukały kierunku: FTSE 100 (0,13%), DAX30 (-0,10%), CAC40 (-0,06%), FTSE MIB (0,53%) i IBEX 35 (-0,15%). Stoxx 600 wzrósł o 0,15%.

Nudą powiało na Wall Street. Pierwsze pół godziny “ustawiło” zmienność na jankeskich benchmarkach. Handel przebiegał płasko, w wąskim zakresie wahań. W ostatecznym rozrachunku tylko technologiczny Nasdaq utrzymał się na powierzchni z wynikiem 0,16%. Dow Jones stracił 107 pkt., czyli 0,30%, a S&P500 spadł o 0,09%. Russell 2000 stracił 0,58%.

Podczas gdy dobre nastroje inwestycyjne podtrzymywały firmy z Azji, a ich zyski wyglądają stosunkowo dobrze, inwestorzy nadal martwią się rosnącymi infekcjami i możliwymi blokadami lub innymi środkami, które ograniczą aktywność gospodarczą. Agresywne rozprzestrzenianie się wariantu delta sprawia, że władze starają się znaleźć równowagę między środkami powstrzymującymi epidemię, a utrzymaniem działalności gospodarczej. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,25%, australijski S&P/ASX 200 zyskuje 0,24%, a południowokoreański KOSPI traci 0,66%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (0,83%), Szanghaj (0,63%), Singapur (0,67%), Tajwan (-0,92%) Indonezja (-1,29%). Indyjski Sensex rośnie o 0,51%. Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,40%.

Mieszana sesja w Azji i podobny przebieg handlu na głównych parkietach w Europie nie wpłynęły znacząco na postawę warszawskich byków. Choć cieszyć może zieleń na wszystkich indeksach, to faktem jest, że przez cały dzień wiało nudą. Za nami kolejny spokojny dzień przy Książęcej. WIG co prawda ustanowił 52-tygodniowe maksimum, ale indeks snuł się wokół poziomu czwartkowego zamknięcia i tylko dzięki końcówce sesji utrzymał się nad kreską. Poza WIGiem wakacyjny marazm jest aż nadto widoczny. Nie zmieniła się sytuacja techniczna na blue chipach i nadal utrzymujemy się w trendzie bocznym. Kilkukrotnie testowany opór na WIG20 jest sporą przeszkodą. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba i zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG20 w trendzie bocznym, w ograniczonej zmienności. Wszystko to dzieje się przy dużo mniejszym od przeciętnego obrocie. Jeśli popatrzymy na aktywność graczy, to sierpień niczym nie różni się od poprzedniego miesiąca.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 722 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 513 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,15%. WIG20 po płaskim otwarciu przez cały dzień utrzymywał się w 12 punktowej zmienności. Zamknięcie wypadło na poziomie 2274,48 pkt., w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o symboliczne 0,03%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,18%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,01%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,0,58%. sWIG80 zyskał 0,31%.

W gronie blue chipów 9 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Pekao (3,03%), PKO BP (2,14%) i Lotos (1,32%). Pozostałe 11 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się KGHM, LPP i PKN Orlen. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,08%, 1,67% i 1,46%.

WIG20fut otworzył się poniżej poprzedniego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,19%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,38.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,56.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,88.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,22.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



