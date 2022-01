Chiny tną stopy gdy gospodarka dostaje zadyszki

C hiny obniżyły referencyjne stopy procentowe drugi miesiąc z rzędu po tym, jak bank centralny obniżył koszty pożyczek średnioterminowych na początku tego tygodnia, starając się wesprzeć zwalniającą gospodarkę w obliczu nowej fali zachorowań na koronawirusa i zwalniającej po serii represji regulacyjnych gospodarkę.

Ludowy Bank Chin obniżył dziś roczną stopę procentową kredytów do 3,70%, czyli o 10 punktów bazowych poniżej poziomu 3,80% z zeszłego miesiąca. Oprocentowanie kredytu pięcioletniego zostało obniżone do 4,60% z 4,65%. Po raz pierwszy od 21 miesięcy Chiny obniżyły te dwie stawki w tym samym miesiącu. Ruch ten był powszechnie oczekiwany przez analityków i handlowców po tym, jak bank centralny obniżył w poniedziałek oprocentowanie jednorocznej średnioterminowej pożyczki o 10 punktów bazowych do 2,85%.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie zakończyła się w mieszanych nastrojach, gdy najważniejsze indeksy giełdowe próbowały w ciągu dnia odrabiać wtorkową wyprzedaż: FTSE100 (0,35%), DAX40 (0,24%), CAC40 (0,55%), FTSE MIB (-0,41%), IBEX 35 (-0,08%). Stoxx 600 wzrósł o 0,23%.

Wczorajsza sesja za oceanem przyniosła wiele emocji. Po fatalnym dla optymistów starcie tygodnia na Wall Street, przez pół sesji byki próbowały utrzymać się na powierzchni. Jak się później okazało kupujący zostali złapani w pułapkę niedźwiedzi i w drugiej części dnia indeksy zanurkowały pod kreskę, kończąc na dziennych minimach. W niełaskę inwestorów popadły małe spółki. Russell 2000, po stracie o 3,06%, dołożył -1,60%. Sporo straciły będące pod presją spółki technologiczne Nasdaq Composite spadł o 1,15%. Dow Jones potaniał o 340 pkt., czyli 0,96%, schodząc do poziomu 35000 punktów, S&P500 kieruje się w stronę 4500 pkt, tracąc na finiszu 0,97%.

Rynki azjatyckie po silnych spadkach z powodzeniem odrabiają straty po tym, jak Chiny obniżyły stopy procentowe, aby wesprzeć słabnący wzrost gospodarczy, a Japonia odnotowała dwucyfrowy wzrost eksportu. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,34%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,14%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,72%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (2,97%), Szanghaj (-0,09%), Singapur (0,23%), Tajwan (-0,05%), Indonezja (0,51%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 1,41%.

W Warszawie, po po dwóch z rzędu sesjach silnie spadkowych, marsz na południe został wyhamowany. Po fatalnym starcie, już po godzinie notowań zarówno WIG, jak i WIG20 powróciły w okolice poprzedniego zamknięcia i już do końca handlu nic ciekawego się nie działo. Handel przebiegał w niewielkiej zmienności oscylując wokół zera.Taki stan rzeczy zawdzięczamy próbie odreagowania spadków na głównych giełdach Starego Kontynentu i naturalnemu startowi notowań na Wall Street. Niemniej, na finiszu oba indeksy znalazły się pod kreską, ale co może cieszyć to fakt, że skala przeceny była raczej symboliczna. Od początku roku gracze z Książęcej wspinali się pod górę w imponującym tempie, a chwila odpoczynku jest rzeczą naturalną. Pytanie tylko, czy to przerwa we wzrostach, czy ich koniec. Dla blue chipów barierą trudną do pokonania okazał się poziom 2400 pkt., a spadki sprowadziły benchmark do poziomu 2300 pkt. To co może popsuć dobry humor kupujących, to obawy o globalny wzrost gospodarczy i przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Przed warszawskimi graczami oddala się szansa na utrzymanie wzrostów i można spodziewać się głębszego zjazdu.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,36 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,11 mld złotych. Indeks WIG stracił 0,25%. Symboliczną stratę odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2316,94 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,02%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,04%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,25%. W dalszym ciągu słabo radzi sobie druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 0,67%. sWIG80 stracił 1,04%.

W gronie blue chipów 9 spółek dało akcjonariuszom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Asseco (4,19%), Cyfrowy Polsat (2,52%) i Orange (2,30%). Pozostałe 11 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się CCC, Tauron i PGE. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 6,26%, 6,17% i 5,07%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,40%.

Wygląda na to, że ostatnia fali aprecjacji PLN zakończyła się. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,42.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,52.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,98.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,35.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



