Chiński PKB odbija, rynki w Azji rosną

Wzrost sprzedaży detalicznej w USA o 9,8% w marcu i odczyt w wysokości 576 tys. w tygodniowych danych nt. liczby bezrobotnych popchnęły rynki w USA na nowe rekordy w dniu wczorajszym. W tym samym czasie na rynkach obligacji nastąpił gwałtowny spadek rentowności, a 10-latki w USA spadły ponad 7 pb, do najniższego poziomu od miesiąca. Rynki w Europie również podchwyciły ten entuzjazm, a EurStoxx50 i Stoxx600 odnotowały nowe rekordy. Spadek rentowności był szczególnie zastanawiający, biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie trzy miesiące rentowności rosły w związku z obawami o wyższe ceny i z powodu silnego ożywienia gospodarczego, które obecnie obserwujemy. Może to oznaczać, że albo ożywienie widać jedynie w cenach, albo faktycznie rynki uważają, że sytuacja jest tak optymistyczna. Ta ostatnia kwestia nie wydaje się zbyt prawdopodobna z punktu widzenia danych, biorąc pod uwagę, że raporty o zatrudnieniu w kwietniu mogą być nawet lepsze niż marcowe 916 tys., a w takim przypadku to, co teraz widzimy, to chwilowy oddech, zanim rentowności zaczną ponownie rosnąć. Oczywiście mógł istnieć również trzeci powód, w którym rynek był już przygotowany na taki scenariusz, co byłoby klasycznym przypadkiem kupowania plotek i sprzedawania faktów. Czas pokaże, czy to założenie jest słuszne, ale na razie dolar nadal jest nieco słaby.

Wydaje się, że rynki azjatyckie kończą tydzień w dość pozytywnym tonie, koncentrując się głównie na danych PKB z Chin w pierwszym kwartale, które pokazały wzrost gospodarczy o 18,3% rok do roku i 0,6% kwartalnie. Może się to przełożyć na pozytywne otwarcie w Europie, przy czym wszystkie oczy zwrócone są na FTSE100. Czy uda się przekroczyć poziom 7000? Te pozytywne liczby należy jednak umieścić w kontekście spadku koniunktury w chińskiej gospodarce rok temu, kiedy kraj został zablokowany przez luty i marzec. Pomimo tego, nadal jest to imponujące osiągnięcie, a chiński konsument wygląda na szczególnie silnego. Na początku tego roku pojawiła się pewna konsternacja, kiedy chińskie władze określiły swój cel PKB na 2021 r. na poziomie około 6%, a niektórzy argumentowali, że jest to zbyt optymistyczne nastawienie. Jeśli już, to biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed gospodarką światową, w porównaniu z silnym odbiciem w Chinach, można by argumentować, że jest to raczej dość konserwatywne, zwłaszcza biorąc pod uwagę siłę niektórych ostatnich danych z tego roku oraz brak drugiej fali zachorowań w Chinach. Sprzedaż detaliczna w końcu zaczęła wykazywać oznaki poprawy, a poniedziałkowe marcowe dane handlowe pokazały, że popyt wewnętrzny rośnie. Na podstawie danych ze stycznia i lutego nastąpiło powolne i stabilne ożywienie nastrojów chińskich konsumentów. Dzisiejsza sprzedaż detaliczna za marzec wykazała wzrost o 34,2% r/r. To odczyt znacznie powyżej oczekiwań, należy jednak pamiętać, że rok temu te same dane spadły o -15,7% w następstwie lutowego lockdownu całej gospodarki. W rezultacie dzisiejsze raporty pokazały ogromne odchylenie. Mocny odczyt wykazała również produkcja przemysłowa, która wzrosła o 14,1%.

Dzisiaj warto pamiętać o odczytach CPI w UE za marzec, które mają pokazać wzrost inflacji zasadniczej do 1,3%, podczas gdy ceny bazowe pozostają na stabilnym poziomie 0,9%.

EURUSD – dopóki para utrzymuje się powyżej wsparcia przy 1,1930, istnieje możliwość przełamania 1,2000 i dalszych wzrostów w kierunku 1,2150. Poniżej 1,1930 otwiera się perspektywa spadku w kierunku 1,1860 i dołków z tego tygodnia.

GBPUSD – za nami cztery dni wzrostów, jednak dopóki kurs znajduje się poniżej 1,3830 możliwy jest powrót do ostatnich dołków przy 1,3670. Musimy przełamać 1,3830, by możliwy był ruch w okolice 1,4000.

EURGBP – dopóki znajdujemy się poniżej 0,8730, tendencja pozostaje spadkowa. Ważne wsparcie znajduje się powyżej 0,8620. Spadek poniżej 0,8620 oraz 0,8600 może skierować kurs na 0,8540.

USDJPY – para kontynuuje spadki, kierując się bezpośrednio na 108,20 z możliwością dalszego osłabienia i przełamania poniżej 108,00. Dopóki utrzymujemy się powyżej 108,20 trend wzrostowy, który rozpoczął się ze styczniowych dołków wciąż pozostaje aktualny.



FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 7 punktów do 6,990

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 30 punktów do 15,285

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 3 punkty do 6,237



