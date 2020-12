Byczy sentyment przed walką wyborczą Trumpa i Bidena

Giełdy cieszyły się wczoraj wyraźnymi wzrostami po tym, jak inwestorzy korzystali z okazji i niskich cen akcji po wcześniejszych spadkach. Ostatni tydzień był w dużej mierze zdominowany przez ponure wiadomości dotyczące rosnącej liczby nowych przypadków Covid-19 i informacje dotyczące kolejnych obostrzeń i lockdownu. Główne indeksy w Europie spadły do najniższych poziomów od miesięcy, podczas gdy benchmarki w USA nurkowały do miesięcznych minimów. Wzrosty, których byliśmy świadkami wczoraj, nie wydają się być zakorzenione w żadnej konkretnej fundamentalnej informacji. Raporty dotyczące danych produkcyjnych z Chin, Europy i Stanów Zjednoczonych zostały dobrze przyjęte, ale nie były aż tak dobre, aby uzasadniać tak dużą zwyżkę. W pewnym sensie ruchy te były formą korekty po silnych spadkach w zeszłym tygodniu, spowodowanych planowanym zaostrzeniem ograniczeń dla Francji i Niemiec, które wejdą w życie w tym miesiącu.

Bank Rezerw Australii (RBA) obniżył stopy procentowe do 0,1% z 0,25%, zgodnie z prognozami. RBA ogłosił również skup obligacji w wysokości 100 miliardów dolarów i zapowiedział dalsze luzowanie polityki pieniężnej, jeśli uzna to za konieczne. Jednocześnie ujemne stopy procentowe są mało prawdopodobne. Kolejne zakupy obligacji są możliwą opcją. Akcje w Australii rosną. Również Hongkong i Chiny odnotowują duże wzrosty.

W ciągu ostatnich kilku tygodni słyszeliśmy mnóstw komentarzy w odniesieniu do proponowanego pakietu stymulacyjnego USA, który ostatecznie nigdy się nie zmaterializował. Dziś odbywają się wybory prezydenckie, a ich wynik najprawdopodobniej będzie miał ogromny wpływ na skalę programu i jego harmonogram. Wybory będą dziś najważniejszym tematem dla inwestorów, więc jest prawdopodobne, że zmienność na rynkach będzie niska. Pakiet stymulacyjny na koronawirusa zostałby prawdopodobnie zrealizowany szybciej w przypadku wygranej Trumpa. Traderzy będą mieć oko na Senat, gdzie znajduje się 35 mandatów do reelekcji, a republikanie mają nieznaczną większość. Ponieważ prezydent Trump jest bardzo pro-biznesowy, można uczciwie powiedzieć, że Wall Street wolałby zwycięstwo Trumpa. Obaj kandydaci są mocno podzieleni w kwestii sektora energetycznego. Trump opowiada się za tradycyjną ropą i gazem, podczas gdy Biden jest zwolennikiem odejścia od paliw kopalnych i przejścia w kierunku energii odnawialnej. Bez względu na to, kto zajmie Biały Dom, duży przemysł technologiczny prawdopodobnie zostanie poddany większej kontroli, ponieważ obydwa obozy polityczne wyraziły obawy dotyczące rosnącego wpływu takich firm jak Facebook i Alphabet - właściciel Google. Wygrana Bidena prawdopodobnie spowodowałaby duży nacisk na projekty infrastrukturalne, ale pod jego rządami podatki od przedsiębiorstw prawdopodobnie wzrosną.

Ropa odnotowała wczoraj dużą zmienność. Na początku sesji spadła do najniższego poziomu od maja, ale ogólny nastrój na rynkach się poprawił, a rynek ropy odreagował. Na wzrost wpływ miała także Rosja. Kraj, który jest głównym producentem ropy oświadczył, że jest otwarty na możliwość utrzymania obecnego poziomu produkcji. O 16:00 zostanie opublikowany raport dotyczący zamówień w amerykańskim przemyśle, a ekonomiści spodziewają się odczytu na poziomie 1%, co oznaczałoby wzrost z 0,7% w sierpniu.

EURUSD – para notuje spadki od ponad tygodnia i jeżeli ta tendencja się utrzyma, celem może być 1,1612 lub 1,1400. Odreagowanie może dotrzeć do oporu przy 1,1788, gdzie znajduje się 50-dniowa MA na poziomie 1,2000.

GBPUSD – dopóki utrzymujemy się powyżej 100-dniowej MA przy 1,2878, trend wzrostowy powinien być kontynuowany. Poziom 1,3269 może stanowić opór, a jego wybicie to szansa na kolejny cel przy 1,3515.

EURGBP – dopóki utrzymujemy się powyżej 0,9000, możliwy jest retest 0,9157. Przełamanie poniżej 0,9000 może skierować kurs w okolice 0,8864.

USDJPY – czwartkowa świeca może sygnalizować potencjalne odwrócenie i jeżeli dojdzie do kolejnych wzrostów, para może dojść do oporów przy 50-dniowej MA na poziomie 105,46 z celem na 107,00. Przełamanie w dół 104,00 może z kolei skierować kurs na 101,90.



FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 51 punktów do 5,706

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 102 punkty do 11,890

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 37 punktów do 4,728



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.