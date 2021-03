Budżet Sunaka w centrum uwagi, pozytywne otwarcie w Europie

Europejskie giełdy osiągnęły wczoraj dobre wyniki, ponieważ inwestorzy skupili się na stabilnym rynku obligacji. Rentowności spadły z zeszłotygodniowych maksimów, dzięki czemu traderzy mogli kupować stosunkowo tanie akcje. Brytyjski FTSE 100 odnotował największy wzrost w grupie europejskich indeksów.



Akcje spółek technologicznych osłabiły nastroje na Wall Street. NASDAQ 100 spadł o ponad 1,6%, co z kolei spowodowało spadek S&P 500 o 0,8%. Wygląda na to, że firmy technologiczne wypadły z łask inwestorów, być może z powodu wiary, że zbliża się era “po Covid-19”, choć z drugiej strony, akcje te cieszyły się bardzo imponującym wzrostem.



Lael Brainard z Rezerwy Federalnej powiedział, że są oznaki poprawy gospodarczej, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Fed jest daleki od osiągnięcia swoich celów gospodarczych. Bankier stwierdził również, że inflacja jest nadal niska, ale oczekiwania zbliżyły się do 2%.



Rishi Sunak, brytyjski kanclerz skarbu, będzie dziś w centrum uwagi, ponieważ ma on przedstawić budżet. Koszt zablokowania gospodarki w celu kontrolowania koronawirusa jest kolosalny, ponieważ przewiduje się, że pożyczki rządowe przekroczą 300 miliardów funtów w tym roku podatkowym. Mimo że Wielka Brytania skutecznie walczy z wirusem na froncie szczepionek - ponad 30% populacji zostało zaszczepionych - nadal potrzebne jest ogromne wsparcie fiskalne.



Około 4,7 miliona pracowników korzysta z programu urlopowego, który ma się zakończyć pod koniec kwietnia, ale spekuluje się, że zostanie on przedłużony do lata - co powinno zbiegać się z ostatnim zniesieniem ograniczeń, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mówi się, że może zostać przedłużony nawet do września.



Stopy biznesowe również będą w centrum uwagi. Branże takie jak wypoczynek, hotelarstwo i lotnictwo otrzymały bardzo potrzebną pomoc dzięki całorocznej uldze w tym zakresie, jednak potrzebna jest dodatkowa pomoc. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby w tych sektorach nastąpiło przedłużenie ulg, ponieważ poziom aktywności prawdopodobnie nie powróci do normy aż do lata. Linie lotnicze, sieci pubów, grupy hoteli, grupy wypoczynkowe, firmy organizujące imprezy okolicznościowe i firmy transportowe były prawdopodobnie najbardziej dotknięte kryzysem zdrowotnym, więc mogą podlegać specjalnemu traktowaniu, ponieważ nie wyjdą z kryzysu jeszcze przez długi czas.



W odpowiedzi na pandemię VAT został obniżony z 20% do 5%, choć ma to się skończyć jeszcze w tym miesiącu. Sunak mógłby z powodzeniem utrzymać niską stopę procentową przez dłuższy czas, jako sposób na zachęcenie do wydatków, co na pewno pozytywnie wpłynęłoby na akcje firm powiązanych z hotelarstwem i obsługą gości.



Firmy budowlane osiągnęły w tym tygodniu lepsze notowania z powodu informacji, że rząd ogłosi program kredytów hipotecznych na 95% wartości nieruchomości. Dla zachęty zniesiono opłatę skarbową od nieruchomości o wartości do 500 000 GBP. Akcja ma wygasnąć pod koniec tego miesiąca, ale może zostać przesunięta na lato.



W gospodarkę wrzucono oszałamiające ilości pieniędzy, aby zapobiec całkowitemu upadkowi, ale Sunak może zniszczyć dotychczasowe sukcesy w tym względzie, jeśli zbyt wcześnie usunie hojne mechanizmy pomocowe.



Badanie Caixin dotyczące usług chińskich za luty wyniosło 51,5 - to najwolniejsze tempo wzrostu od 10 miesięcy. Ekonomiści spodziewali się odczytu 51,6. Poprzedni raport wyniósł 52. Sugeruje to, że odbicie Chin po kryzysie zdrowotnym osłabia się. Ożywienie w Australii przebiega pomyślnie, a gospodarka wzrosła o 3,1% w czwartym kwartale, co stanowiło niewielki spadek w porównaniu ze wzrostem 3,3% zarejestrowanym w poprzedniej kwartalnej aktualizacji. Akcje w Azji wykazują solidne wzrosty, a rynki europejskie mogą otworzyć się na plusie dzisiaj rano.



Między 9:15 a 10:30 największe gospodarki Europy opublikują swoje raporty PMI dotyczące usług. Poznamy aktualizacje z Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a konsensus to odpowiednio 43, 46, 43,6, 45,9 i 49,7. Z wyjątkiem raportu niemieckiego ekonomiści spodziewają się wzrostu aktywności w ciągu ostatniego miesiąca. Aktualizacja z Wielkiej Brytanii będzie szczególnie interesująca, biorąc pod uwagę, że styczniowy odczyt wyniósł 39,5, więc wszystkie wartości w okolicy 49,7 byłyby równoznaczne z dużym odbiciem aktywności. Należy pamiętać, że sektor usług stanowi około 70% brytyjskiej gospodarki, więc gwałtowny wzrost aktywności w tym sektorze dobrze wróży krajowi.



Przewiduje się, że włoski PKB w czwartym kwartale wyniesie -2%. W trzecim kwartale gospodarka rozwinęła się o 16%, więc ujemny odczyt oznaczałby ogromny spadek. Szczegóły zostaną poznamy o godzinie 10:00.



W świetle faktu, że coraz częściej mó wi się o inflacji, dzisiejsza aktualizacja PPI dla strefy euro będzie miała szczególne znaczenie. Ekonomiści spodziewają się, że styczniowy raport wyniesie -0,4%, w porównaniu z -1,1% w grudniu. Duży wzrost cen na poziomie fabryk może wywrzeć presję na wzrost CPI, więc koszty prawdopodobnie zostaną przeniesione na konsumenta. PPI zostanie opublikowane o godzinie 11:00.



Amerykański raport o zatrudnieniu ADP ma wykazać, że w zeszłym miesiącu dodano 177 000 miejsc pracy, co oznaczałoby niewielki wzrost w stosunku do 174 000 dodanych w styczniu. Pod koniec ubiegłego roku rząd Stanów Zjednoczonych wdrożył program wydatków w wysokości 900 miliardów dolarów, starając się pomóc gospodarce. Aktualizacja sprzedaży detalicznej w styczniu wyniosła ponad 5%, więc obywatele najwyraźniej wydawali środki z bodźców stymulacyjnych, choć prawdopodobnie jest zbyt wcześnie, aby dostrzec jakikolwiek znaczący wpływ na rynek pracy. O 14:15 poznamy dane ADP.



15:45 zostanie ogłoszony raport PMI dla usług. Prognoza wskazuje na wynik 58,9. Raport styczniowy wyniósł 58,3. Niedługo potem ujawniony zostanie odczyt nieprodukcyjny ISM, a ekonomiści spodziewają się lekkiej poprawy w ciągu miesiąca do 60,0.



Raport EIA zostanie opublikowany o godz. 16:30. Przewiduje się, że zapasy ropy i benzyny w USA spadną odpowiednio o 928 000 i 2,3 mln baryłek. Ropa spadła wczoraj ze względu na rosnące obawy, że OPEC+ będzie dążył do zwiększenia produkcji od kwietnia.



EUR/USD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2144, ostatnie spadki mogą być kontynuowane. Spadek poniżej 1,1952 może skierować kurs na 1,1800. Wybicie powyżej 1,2242 niesie perspektywę wzrostu do 1,2349.



GBP/USD – od końca września para pozostaje w trendzie wzrostowym, docierając w zeszłym tygodniu do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty się utrzymają, kolejnym celem może być 1,4241.Wsparcie znajduje się przy 1,3724 i 50-dniowej MA.

EUR/GBP – kurs znajduje się w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a w zeszłym tygodniu zanotował spadek do 11-miesięcznego dołka. Kolejne spadki mogą prowadzić w okolice 0,8400. Wzrosty powyżej 0,8730 powinny z kolei skierować kurs na 0,8800.

USD/JPY – para pozostaje w ruchu spadkowym od początku stycznia. Wczoraj kurs dotarł do 6-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być 108,00. Odreagowanie z tego miejsca może dotrzeć do wsparcia przy 105,48, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 47 punktów, przy 6,660

DAX 30 oczekiwany wzrost na otwarcie o 64 punkty, przy 14,103

CAC 40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 29 punktów, przy 5,838



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.