BoE w centrum uwagi jednak uwaga skupi się na jutrzejszych payrollsach

M ają o czym myśleć inwestorzy oczekujący na piątkowe rządowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Wczorajszy raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym mocno rozczarował wskazując, że zmiana zatrudnienia w lipcu wyniosła tylko 330 tys. przy oczekiwaniach 700 tys. Jednak mniej więcej co drugi miesiąc dane ADP rozmijają się z oficjalnymi danymi. Jeśli w tak wolnym tempie będzie odbudowywał się rynek pracy, problemy ze znalezieniem siły roboczej będą wpływały na zyski przedsiębiorstw, a co najważniejsze dają ważny argument Powellowi do utrzymania gołębiego tonu i odkładania w czasie cięcia skupu obligacji.

Dziś najważniejszym wydarzeniem dnia będzie wynik posiedzenia Banku Anglii. Nie należy spodziewać się zmian w polityce banku, a inwestorzy będą wyczekiwać na piątkowe payrollsy.

Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentowności, jej spadek na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych nadal są znacznie poniżej -1%, na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 1,2% i dziś rano była na poziomie 1,197%, rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,846%.

Od dłuższego czasu europejskie giełdy utknęły w marazmie poza giełdą w Paryżu. CAC 40 wspina się na historyczne szczyty i póki co nie widać zadyszki. Wszystkie najważniejsze indeksy odnotowały wzrosty: FTSE 100 (0,26%), DAX30 (0,88%), CAC40 (0,33%), FTSE MIB (0,53%) i IBEX 35 (0,23%). Stoxx 600 podrożał o 0 61%. Wzrosty na Starym Kontynencie napędzały głównie spółki technologiczne.

Wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła rozstrzygnięcia. Z jednej strony rozczarowujący raport ADP był zrównoważony lepszymi od oczekiwań odczytami ISM dla usług, a indeks aktywności biznesowej wzrósł z 60,4 do 67. Wydaje się jednak, że dopiero rządowy raport o kondycji rynku pracy może mieć kluczowe znaczenia dla dalszych losów indeksów. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem 0,13%. Dow Jones stracił 324 pkt., czyli 0,90%, utrzymując się poniżej bariery 35000 pkt., S&P500 spadł o 0,82%,walcząc z poziomem 4400 pkt. Russell 2000 stracił 1,23%.

Azjatyckie giełdy spoglądają na wczorajszą mieszaną sesję na Wall Street, a traderzy oczekują na dalsze wskazówki dotyczące ożywienia gospodarczego w USA. Obserwują również rozprzestrzenianie się wariantu delta koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji, a zwłaszcza w Chinach. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,45%, australijski S&P/ASX 200 zyskuje 0,35%, a południowokoreański KOSPI kręci się wokół zera. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,49%), Szanghaj (-0,15%), Singapur (-0,33%), Indonezja (0,70%). Indyjski Sensex spada o 0,10%. Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,10%.

Wzrosty w Azji i poprawa nastrojów w Europie sprzyjały warszawskim bykom. Po raz drugi z rzędu pozytywnym akcentem było osiągnięcie w ciągu dnia przez WIG 52-tygodniowego maksimum. Jednak po świetnym starcie byki nieco spasowały. Nie zmieniło to sytuacja techniczna na blue chipach i nadal utrzymujemy się w trendzie bocznym. Kilkukrotnie testowany opór na WIG20 jest sporą przeszkodą. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba i zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG20 w trendzie bocznym, w ograniczonej zmienności. Wszystko to dzieje się przy dużo mniejszym od przeciętnego obrocie. Jeśli popatrzymy na aktywność graczy, to początek sierpnia niczym nie różni się od poprzedniego miesiąca.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 769 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 513 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,54%. WIG20 po wysokim otwarciu sporo zyskiwał w pierwszych minutach, by do ogłoszenia rozczarowującego odczytu ADP oddać połowę zysku. Zamknięcie wypadło na poziomie 2272,09 pkt., w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,64%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,72%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,56%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,32%. sWIG80 zyskał również 0,32%.

W gronie blue chipów 14 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Mercator (5,82%), Pekao (4,10%) i PZU (2,60%). Pozostałe 6 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się LPP, Dino i Tauron. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,50%, 1,24% i 0,88%.

WIG20fut otworzył się w niewielką luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks domknął lukę i traci 0,06%.

Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,55.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,84.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,23.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



